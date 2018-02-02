Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Досуг / Зверьё моё

Подарок в Татьянин день

В самый разгар клева удочку пришлось отложить в сторону

Текст:
Николай Бесклевный
2 февраля 2018 года, 09:45
Фото: Николая Бесклёвного
0

Такой зимней рыбалки у меня еще не было — мы попали на бешеный окуневый клев. Но любопытство оказалось сильнее улова. Такой трофей на зимней рыбалке довелось увидеть впервые.

ОКУНЕВОЕ МЕСТО

Удивительная рыбалка приключилась в один из последних январских дней 2018 года. Рыбачил я с товарищем в северной части Псковского озера неподалеку от деревни Балсово. Прослышали мы о хорошей окуневой рыбалке в тех местах. Уходили далеко влево — и до мыса Дуб Бор рукой подать, и устье реки Черной почти рядом. Время — полдень, а ожидаемого клева так и нет. Наши надежды на улов таяли, как снег под ногами в эту неожиданную январскую оттепель. К известному «в узких кругах» окуневому месту полтора десятка рыбаков то съезжались, то опять разбегались по всему озеру — не клевало нигде и ни у кого. До двух часов дня на мою приманку позарилось лишь 3-4 тощих окушка, пара ершей и одна плотвина (да-да, на блесну). У товарища улов был еще меньше. К этому времени на двух «мотособаках» к нам подъехала группа рыбаков — и под Мтежем (полуостров, разделяющий Псковское и Теплое озера. — Прим. авт.), где они были первую половину дня, тоже не клюет. Разбрелись они по лункам неподалеку от нас. И началось.

«РЕЖИМ ЛИФТА»

Последовали нечастые поклевки, рыбаки то тут, то там начали помахивать руками. Ну, хоть что-то. А потом как яркая вспышка — клевать начало у всех, на любые блесна и любые насадки. У каждого рыбака возле его лунки быстро образовывалась кучка полосатых рыбок, которые беспокойно прыгали, а некоторые даже уплывали далеко от лунки, потому как поверх льда воды было с избытком. На мою блесну с цепочкой клевало очень здорово, пожалуй, такой клев был у меня впервые — только успевай снимать окуней с тройника. Не успевала блесна опускаться на запланированную глубину, как тут же следовал злой удар в руку, не приходилось даже взмахивать удочкой. Попадались и солидные 300-граммовые экземпляры, их было немного, но в основном 150-граммовые толстенькие окуньки. Такой клев называют «режим лифта», и бывает он не часто. Я так увлекся процессом, что не обращал внимания на других рыбаков — минут за 15, как посчитал позже, я успел поймать 38 окуней.

ВЕТЕРАН НЕ ПОДВЁЛ

И тут слышу, мой товарищ настойчиво привлекает мое внимание: «Смотри, смотри!» Двое рыбаков, стоя на коленях у лунки, явно возились с крупной рыбиной — один из них с усилием подтягивал леску, а второй наготове держал в руках багор. Я отбросил в сторону свою удочку (любопытство сильнее улова), подбежал к соседям, нагнулся к ним: «Что там у вас?» Хозяин лунки уже подтянул и удерживал кого-то подо льдом. Этого кого-то его товарищ подцепил багром, но вытянуть на лед не могли. В лунке всего 110 мм диаметром была видна лишь малая часть большой рыбьей головы. Одинарный крючок крепко сидел в губе, а блесна болталась снаружи. «Кто это? Похоже, налим», — вслух предположил я и в приоткрытую на пару сантиметров пасть попытался просунуть руку. Затея, надо сказать, опрометчивая, повторять никому не советую. У налима нет зубов, и если бы я крепко ухватился, то, возможно, и протащил бы его сквозь лунку. Так я успел подумать. Но мои пальцы сначала нащупали «щетку», а потом — то ли клык, то ли зуб. «Нет, это, наверное, огромный судак!» — я выдвинул новое предположение. «Какой судак! — возразил еще один подошедший рыболов — смотри, это же нижняя щучья челюсть». И точно, я всмотрелся, так и есть. Зацепили щуку еще одним багром и попытались протащить. Но какое там! Скорее багор можно было сломать или часть головы оторвать. Лунку надо было расширять. Я просверлил параллельно еще одно отверстие во льду. Но между лунками осталась ледяная перемычка, а пешни, чтобы ее разрушить, ни у кого нет. На помощь пришел еще один рыболов (к тому времени вокруг собрались почти все, кто рыбачил в этом месте), имевший опыт в подобных делах. Он за 3-4 попытки рассверлил перемычку, направляя бур почти горизонтально. С большим трудом двумя баграми на лед вытащили огромную, не менее чем метровую щуку. Такой трофей на зимних рыбалках я видел впервые. Огромная, красивая. Иногда щука, собираясь с силами, подпрыгивала выше рыболовного ящика, а падая, сотрясала лед у нас под ногами.

После успешного завершения коллективных усилий все принялись поздравлять удачливого рыболова. И я поздравил. Познакомились. Счастливчиком оказался пскович Валерий Нестеров.

— Ребята, всем огромное спасибо, один бы я с таким монстром не справился. И вам спасибо, — обратился он ко мне. — Я увидел, как здорово у вас получалось ловить окуней, и тоже поставил блесну с цепочкой. У меня такая одна была, и только поставил — сразу же щука и хапнула.

А еще Валерий рассказал, что щука не ушла, потому что леска была хорошая (0,22 мм) и он правильно действовал. Раньше, выуживая крупных рыбин, он наматывал леску на рукав и всегда дело заканчивалось обрывом. А сегодня действовал именно так, как подсказали опытные товарищи, — несколько раз подтягивал щуку к лунке и отпускал, пропуская леску между пальцев, и только с четвертого раза удалось ее «клюв» завести в лунку.

Пскович Валерий Нестеров: «Один бы я с таким монстром не справился. Спасибо, ребята!»
Фото Николая Бесклёвного

СЮРПРИЗ

А вот измерить рыбину на льду оказалось нечем. Договорились, что Валерий сделает это дома и обязательно позвонит. И вот звонок: «Щука потянула на 8 кг 250 г, ее длина — 102 см, — сообщил Валерий. — И еще. Возвращаясь с рыбалки домой, я о своем улове промолчал. А Татьяна, супруга, звонила и сказала, что приготовила вкусный праздничный ужин. Когда я зашел в квартиру с корытом (рыболовные санки. — Прим. авт.) и «крокодилом» в нем (ни в какой пакет щука не помещалась), то все были в шоке.

Этот трофей запомнится Валерию Нестерову надолго.
Фото Николая Бесклёвного
Никто не думал, что в наших озерах такое возможно. Вот такой неожиданный и оригинальный подарок преподнесло Псковское озеро в Татьянин день. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Досуг / Зверьё моё
26 января 10:16

Год снетка

Знаменитая рыбка вернулась в Чудское озеро в масштабах промышленного лова, но за 11 лет псковичи утратили навык вылова и снасти

Досуг / Зверьё моё
18 января 09:10

Ганзейские рыболовы

Любители рыбной ловли подвели спортивные итоги и поделились планами на наступивший год

Досуг / Зверьё моё
27 декабря 09:35

«Лучшая рыбалка — под стенами Мирожки!»

В 91 год каждую майскую ночь он проводит под стенами монастыря, таская из Великой лещей
  • В 2018 году в России выпустят больше семи тысяч жилищных сертификатов
  • На дискотеке в Локнянском техникуме парню разбили лицо
  • Запуск новой программы сопровождения поможет псковским инвалидам найти работу
  • Псковичам разрешили выходить на лёд
  • Великолуский мясокомбинат вошел в пятерку крупнейших производителей свинины в России
  • Новая молочная ферма заработала в Дедовичском районе
  • «Псковская правда» запустила ВКонтакте фотоконкурс «РетроСвадьба - 2018»
  • Налог на игорный бизнес в Пскове планируют увеличить в 2 раза
  • В МЧС рассказали, где и какая толщина льда на озёрах Псковской области
  • Владимир Путин заявил о возможности снижения цен на бензин

    • 1 февраля

  • До 2020 года планируется обеспечить детей от 1,5 до 3 лет местами в детских садах
  • Александр Беглов предложил распространять псковский опыт по созданию доступной среды
  • Первая пятница февраля в Пскове мокрой и безветренной
  • Озвучена программа «Золотой шайбы», которая пройдет в Пскове на этой неделе
  • В городе продолжают закрывать классы на карантин
  • Бал, посвященный Сретению Господню, прогремит в Пскове 11 февраля
  • В Пскове началась инвентаризация площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов
  • Юрий Киселев оставил пост директор Псковского музея-заповедника
  • CAS аннулировал санкции против 28 российских олимпийцев
  • Депутаты областного Собрания в феврале пообщаются с псковичами на нескольких площадках
  • На избирательные участки собираются прийти более 70% россиян
  • Владимир Путин: ВВП вырос в 2017 году на 1,4%
  • Псковичи массово поддержат российских олимпийцев в Ледовом дворце
  • Полпред президента России Александр Беглов приехал в Псков
  • C 1 февраля выросли ежемесячные выплаты для федеральных льготников
  • «Циркачонок» зовёт на юбилей жителей Псковской области
  • Дождь со снегом ожидается в Пскове 1 февраля

    • 31 января

  • Три класса в псковских школах закрываются на карантин
  • Легенды хоккея ответят на вопросы фанатов в пресс-центре «Псковской правды»
  • Назначен врио руководителя аппарата администрации Псковской области

    • Новости

    Общество
    Наталья Афонина 1 февраля 18:05

    «Папа упал по пути на работу»

    Великолучанка рассказала о выживании в самую страшную зиму в блокадном Ленинграде