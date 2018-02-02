Подарок в Татьянин день

Такой зимней рыбалки у меня еще не было — мы попали на бешеный окуневый клев. Но любопытство оказалось сильнее улова. Такой трофей на зимней рыбалке довелось увидеть впервые.

ОКУНЕВОЕ МЕСТО

«РЕЖИМ ЛИФТА»

ВЕТЕРАН НЕ ПОДВЁЛ

И тут слышу, мой товарищ настойчиво привлекает мое внимание: «Смотри, смотри!» Двое рыбаков, стоя на коленях у лунки, явно возились с крупной рыбиной — один из них с усилием подтягивал леску, а второй наготове держал в руках багор. Я отбросил в сторону свою удочку (любопытство сильнее улова), подбежал к соседям, нагнулся к ним: «Что там у вас?» Хозяин лунки уже подтянул и удерживал кого-то подо льдом. Этого кого-то его товарищ подцепил багром, но вытянуть на лед не могли. В лунке всего 110 мм диаметром была видна лишь малая часть большой рыбьей головы. Одинарный крючок крепко сидел в губе, а блесна болталась снаружи. «Кто это? Похоже, налим», — вслух предположил я и в приоткрытую на пару сантиметров пасть попытался просунуть руку. Затея, надо сказать, опрометчивая, повторять никому не советую. У налима нет зубов, и если бы я крепко ухватился, то, возможно, и протащил бы его сквозь лунку. Так я успел подумать. Но мои пальцы сначала нащупали «щетку», а потом — то ли клык, то ли зуб. «Нет, это, наверное, огромный судак!» — я выдвинул новое предположение. «Какой судак! — возразил еще один подошедший рыболов — смотри, это же нижняя щучья челюсть». И точно, я всмотрелся, так и есть. Зацепили щуку еще одним багром и попытались протащить. Но какое там! Скорее багор можно было сломать или часть головы оторвать. Лунку надо было расширять. Я просверлил параллельно еще одно отверстие во льду. Но между лунками осталась ледяная перемычка, а пешни, чтобы ее разрушить, ни у кого нет. На помощь пришел еще один рыболов (к тому времени вокруг собрались почти все, кто рыбачил в этом месте), имевший опыт в подобных делах. Он за 3-4 попытки рассверлил перемычку, направляя бур почти горизонтально. С большим трудом двумя баграми на лед вытащили огромную, не менее чем метровую щуку. Такой трофей на зимних рыбалках я видел впервые. Огромная, красивая. Иногда щука, собираясь с силами, подпрыгивала выше рыболовного ящика, а падая, сотрясала лед у нас под ногами.

После успешного завершения коллективных усилий все принялись поздравлять удачливого рыболова. И я поздравил. Познакомились. Счастливчиком оказался пскович Валерий Нестеров.

— Ребята, всем огромное спасибо, один бы я с таким монстром не справился. И вам спасибо, — обратился он ко мне. — Я увидел, как здорово у вас получалось ловить окуней, и тоже поставил блесну с цепочкой. У меня такая одна была, и только поставил — сразу же щука и хапнула.

А еще Валерий рассказал, что щука не ушла, потому что леска была хорошая (0,22 мм) и он правильно действовал. Раньше, выуживая крупных рыбин, он наматывал леску на рукав и всегда дело заканчивалось обрывом. А сегодня действовал именно так, как подсказали опытные товарищи, — несколько раз подтягивал щуку к лунке и отпускал, пропуская леску между пальцев, и только с четвертого раза удалось ее «клюв» завести в лунку.