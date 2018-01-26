Год снетка

Ученые псковского отделения Научно-исследовательского института озерного и речного хозяйства утверждают: снеток возродился. И его много, особенно в Чудском озере. Но почему его нет в сетях рыболовов и на прилавках магазинов? И долго ли продлится «эра снетка»? Разобраться «Псковской правде» помог старший научный сотрудник института, кандидат биологических наук Сергей Северин .

— Откуда взялся снеток? Его не было, не было, и вдруг — появился. Да еще, глядя на цифры, которые преподносит наука, снетка очень даже много. Что произошло в природе?

«Виноваты» в этом благоприятные условия нереста позапрошлого, 2016 года — это в первую очередь. В результате успешного размножения снетка появилось очень мощное его поколение. Весенние условия 2016 года — вовремя произошло распаление льда, вовремя подошла температура, то есть прогревание воды случилось своевременно, много других совпадений. Мы ежегодно отслеживаем численность рыбных запасов, снетка в том числе. Если обычно часовое траление (лов снетка в научных целях. — Прим. авт.) давало 165 — 520 экземпляров, то в 2016 году максимальный улов достигал 71 000 экземпляров!

— Что это такое и как выглядит «часовое траление»?

— Снетковый трал — это специализированное орудие лова, применяемое только в научных целях. Проводим такое траление всегда в сентябре, притом из года в год в одно и то же время. Трал идет ровно 1 час. Средний улов 2016 года составлял 66 800 экземпляров снетка на одно траление. Это огромное количество. И, по расчетам наших ученых и эстонских, мы совместно уже в 2017 году могли бы поймать не менее 2,5 тысячи тонн снетка. Но не поймали. Почему? А потому что оказались не готовы ни рыболовы, ни перерабатывающие предприятия. И это оказалось неожиданным, как для нас в России, так и в Эстонии.

— Снеток вернулся, вы нас порадовали этим известием. А вот увидим ли мы его в этом году на прилавках магазинов?

— Сложно это утверждать. Квоты на снетка в 2018 году установлены в 1 тысячу тонн. Теоретически можно поймать и более — 1,5 тысячи тонн, но на российско-эстонской межправительственной комиссии было принято решение, что пока достаточно будет и по 500 тонн для каждой из сторон. Предусматривается бережливое отношение к пока еще неустойчивому восстановлению снетка. А еще необходимо исходить из технических возможностей рыболовных хозяйств. По 500 тонн снетка — это очень много. Последний год, когда был серьезный снетковый промысел, — это 2006 год, тогда выловили 524 тонны совместно с Эстонией. С 2007 года последовал десятилетний провал. Этого времени хватило, чтобы были утрачены специализированные промысловые орудия лова — ризцы, как потеряны и навыки постановки и обращения с ними. По переработке — у нас всегда котировался снеток варено-сушеный. Помните? Это была фишка Псковской области — снеток в коробках! И это все надо восстанавливать — и оборудование, и технологии. Как объясняют руководители промысловых предприятий, сейчас проще им его делать вяленым. Но это совсем другой вкус, снеток быстро высыхающий, жесткий получается. За варено-сушеного снетка я бы, как потребитель, отдал не то что любые деньги, но готов заплатить деньги хорошие, а вот за вяленого — нет. И промысловики серьезно задумались — поймать-то они снетка поймают, а вот что с ним дальше делать? Какова будет стоимость? Будет ли спрос на такого снетка?