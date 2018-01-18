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Досуг / Зверьё моё

Ганзейские рыболовы

Любители рыбной ловли подвели спортивные итоги и поделились планами на наступивший год

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Николай Бесклевный
18 января 2018 года, 09:10
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Корреспондент «Псковской правды» встретился с председателем Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорем Ивановым для разговора о том, каким выдался год на реках и озерах.

Для Федерации рыболовного спорта Псковской области 2017 год был очень непростой. Хочу отметить: все, что было запланировано, провели. А это пять чемпионатов области, столько же чемпионатов города Пскова, три соревнования в Великих Луках, плюс несколько фестивалей, среди которых всегда выделяется «Псковская уха» — и своим размахом, и зрелищностью. Как всегда, проявили активность рыболовы-спортсмены Усвятского района, участвуя во всех мероприятиях, проводимых федерацией, и организовывая районные соревнования, всегда отличающиеся и массовостью, и высоким уровнем мастерства. Кстати, самый заслуженный рыболов-спортсмен Псковской области, усвятич Михаил Титов, в уходящем году отметил свое восьмидесятилетие. И он по-прежнему в строю — и как тренер, и как спортсмен. Здоровья, успехов и еще раз с юбилеем, Михаил Васильевич!

Игорь Иванов
Впервые был проведен фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья!». Состязания прошли на удивление успешно — никто не ушел без подарка и положительных эмоций. Победила дружная семья Грузновых — дедушка, бабушка, папа, мама и внучка Настя. Были семьи даже с детьми в колясках. И мы поняли — это интересно жителям нашего города, это интересно нам. Принято решение в 2018 году провести сразу два таких фестиваля — и зимний, который запланирован на 8 марта, и летний.

В феврале прошли серьезнейшие соревнования — чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда на озере Большой Иван в Невельском районе. Участвовало 165 спортсменов со всей страны. В успешности проведения чемпионата были некоторые сомнения, хотя у нас и имелся опыт десятилетней давности — ужесточились требования по разбивке зон, возросла финансовая нагрузка. Большие организационные проблемы предполагались по доставке команд к месту соревнований — спортсмены ехали и из Москвы, и из Питера, и через Псков, и через Великие Луки, кто поездом, кто автобусом. Огромную работу по соединению почти несоединяемых вопросов логистики проделал великолучанин Владимир Сергеев — все делегации гостей были встречены и отправлены своевременно. Спасибо за помощь и администрации Невельского района — всех разместили и накормили, а на таком высоком уровне это было ой как непросто. Церемонии открытия и закрытия соревнований выглядели красиво и достойно.

Владимир Кузякин, кандидат на звание лучшего спортсмена-рыболова Псковской области 2017 года. На чемпионате России занял 10-е место, оказавшись лучшим среди псковичей.
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От Псковской области выступили 15 спортсменов в составе трех команд, лучшая заняла 15-е место. Кандидат в мастера спорта пскович Владимир Кузякин в личном зачете поднялся на высокое 10-е место. Большой плюс — участие в чемпионате России наших местных судей, опыт приобретен незаменимый. Судья 1-й категории пскович Олег Баслаков с блеском исполнил обязанности старшего судьи, продемонстрировав серьезный уровень знаний и способностей, тем самым сделав очередной, очень широкий шаг к получению высшей судейской категории — всероссийской.

В прошлом году наши спортсмены участвовали еще в одних крупных соревнованиях — в Кубке России по ловле рыбы спиннингом с лодок. Традиционно эти состязания прошли в июне на Десногорском водохранилище близ Смоленска. Дружная четверка псковичей (Алексей Петрюченко, Дмитрий Бондаренко, Александр Сидоренко из Пскова и Андрей Укусов из Дедовичей) завоевала высочайшее второе место в командном зачете. Тем самым Александр Сидоренко выполнил норматив мастера спорта, а остальные трое — нормативы кандидатов в мастера. Сидоренко стал третьим мастером среди псковских спортсменов-рыболовов, присоединившись к усвятичам Антону Карпенко и Борису Азаренко. Мастер спорта — это звание, которое остается у спортсмена пожизненно (кандидат в мастера — спортивный разряд, который нужно подтверждать не реже одного раза в три года. — Прим. авт.) — с чем мы Александра от всей души еще раз поздравляем.

Много хорошего в псковском рыболовном спорте, но и проблем хватает. Основная из них — хроническое недофинансирование. Без помощи спонсоров, а в процентном выражении она составляет около 80 %, было бы невозможно провести ни одно соревнование или фестиваль. Отдельное им за это огромное спасибо.

В 2018 году соревнований будет еще больше, к традиционным прибавится Кубок Ганзы по ловле рыбы донной удочкой. 30 июня проведем пробный фестиваль, а в 2019 году — уже в рамках празднования Ганзейских дней в Пскове. На эти фестивали будут приглашены рыболовы из городов Ганзейского союза. Кто приедет, в каком составе, пока еще не известно. Но мы уверены, что рыбаки-ганзейцы обязательно и с удовольствием откликнутся на наше приглашение. 

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