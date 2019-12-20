Программа празднования Нового года в Пскове 2020

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, всего в городе с 21 декабря запланировано более 60 праздничных мероприятий.

Череда праздничных концертов начнется с официального открытия центральной новогодней елки на Октябрьской площади в субботу, 21 декабря. Праздничное представление «Праздник славный у Ёлки главной» начнется в 17 часов и закончится в 18.30 фейерверком.

Новогодние торжества продолжит серия праздничных концертов, представлений, выставок и квестов.

21 декабря

12.30 - «Чудо новогодней игрушки». Новогодний утренник для самых маленьких,

бэби-ёлка. Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

13.00 - Концерт новогодних песен под гитару. Выступления учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова, ул. Воеводы Шуйского, 2.

13.00 - «Рождественские сюрпризы». Концерт студии народной песни «Горенка».Детская школа искусств Пскова, ул. Олега Кошевого, 8.

14.00 - «В царстве славного Мороза». Новогодняя музыкальная фантазия на сказочные

темы с участием первых классов хорового отделения Детской школы искусств, ул. Олега Кошевого, 8.

17.00 - «Праздник славный у Ёлки главной». Открытие городской Новогодней ёлки. Праздничное представление. Октябрьская площадь

18.30 — Фейерверк. Октябрьская площадь

21 - 30 декабря

16.30 «Снежный бунт». Новогодняя дискотека, Дом офицеров, ул. Комдива Кирсанова, 5.

22 декабря

13.30 - «Как Миньоны Новый год встречали». Интерактивное представление вокруг ёлки. Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

22 - 30 декабря

11.00, 14.00 - «Миссия «Снежный фрегат». Музыкальная сказка-детектив для детей и родителей в исполнении артистов Молодёжного театра «Гротеск». Дом офицеров, ул. Комдива Кирсанова, 5.

23 - 26 декабря

13.30 - «Сияет ёлочка огнями». Новогоднее ассорти. Библиотека микрорайона Овсище,ул. Алёхина, 20.

23 декабря - 13 января

В часы работы библиотеки:

«Символ года - 2020». Выставка-конкурс творческих работ.

Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева, ул. Юбилейная, 87-а.

24 декабря

10.00 - «Чудеса в Новогоднюю ночь». Интерактивная программа по книге Юлии Ивановой «Путешествие по новогодней ёлке». Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21.

12.00 - «Мышиные истории». Интерактивная программа. Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новоселов, 11.

16.00 - «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт!». Новогодний квест. Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20.

25 декабря

12.15 «На пороге - Новый год». Игровая программа с элементами театрализации. Библиотека - Центр детского чтения, ул. Розы Люксембург, 23.

17.00 - «Ангелология Марии Воробьёвой». Открытие выставки текстильной куклы театрального художника М. Воробьевой. Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6.

18.00 - «Юные дарования». Новогоднее праздничное мероприятие с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского, ул. Красноармейская, 21.

25 - 29 декабря, 5 января

В часы работы библиотек:

«Рождество - зимних сказок торжество». Рождественские чтения. Библиотеки Центральной библиотечной системы Пскова.

25 декабря - 10 января

В часы работы библиотек:

«Книги - события 2019». Общегородская выставка-просмотр. Библиотеки Пскова

«Зимний мультфейерверк». Просмотр и обсуждение зимних мультфильмов. Библиотеки Пскова, работающие с детьми.

26 декабря

16.00 - «Как Бабы Яги сказку спасали». Спектакль-сказка для взрослых и детей (реж.

М. Мокиенко, Санкт-Петербург). Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

17.00 - «Здравствуй, праздник новогодний». Интерактивная игра, посвящённая Новому году, в клубе «Встречи на Завеличье». Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева, ул. Юбилейная, 87-а.

17.00 - «Новогоднее кружево». Праздничные посиделки. Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алёхина, 20.

27 декабря

17.00 - Отчетный концерт эстрадного ансамбля «Талантика» Детской музыкальной школы № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова. Концертный зал Детской музыкальной школы № 5, ул. Коммунальная, 48.

17.00 - «Весь мир - сцена». Открытие художественной выставки Ивана Несветайло и Татьяны Неги (по рождественским сюжетам в мировой литературе). Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6.

18.30 - «Молодежка». Новогодняя дискотека. Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Октябрьский пр., 34.

27 - 31 декабря

Новогодняя ярмарка на улице Пушкина.

28 декабря

12.00 - «Таинственные гости Ориона». Праздничная новогодняя программа для детей и взрослых. Планетарий, ул. Советская, 64-а.

13.00 - «Новый год шагает по планете». Новогодняя программа для детей с родителями. Планетарий, ул. Советская, 64-а.

14.00 - «Как Миньоны Новый год встречали». Интерактивное представление

вокруг ёлки. Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

18.00 - «Приходите к нам на огонек». Праздничный новогодний вечер для людей

элегантного возраста в танцевальном клубе «Рио Рита». Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Октябрьский пр., 34.

21.00 - «Провожаем старый год». Новогодняя вечеринка. Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Октябрьский пр., 34.

28-30 декабря

12.30, 16.00 - «Чудо новогодней игрушки». Новогодний утренник для самых маленьких, бэби-ёлка. Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

29 декабря

10.30 - «Как Миньоны Новый год встречали». Интерактивное представление вокруг ёлки. Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

12.00 - «В поисках волшебной звезды». Новогодняя программа для детей с родителями. Планетарий, ул. Советская, 64-а.

12.00 - «Новогоднее настроение». Развлекательно-игровая программа. Встреча в клубе

выходного дня «Мир книжных затей». Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21.

13.00 - «Приключения в Лапландии». Новогодняя программа для детей с родителями. Планетарий, ул. Советская, 64-а.

16.00 - «Как Бабы Яги сказку спасали». Спектакль-сказка для взрослых и детей (реж.

М. Мокиенко, Санкт-Петербург). Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

29 декабря - 9 января

В часы работы библиотеки:

«Зимняя сказка». Неделя творчества. Библиотека «Диалог»,ул. Посёлочная, 15.

30 декабря

16.00 «Как Бабы Яги сказку спасали». Спектакль-сказка для взрослых и детей (реж.

М. Мокиенко, Санкт-Петербург). Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

1 января

01.00 - «Волшебство Новогодней ночи». Праздничная новогодняя концертная программа. Октябрьская площадь

03.00 - Новогодний фейерверк. Октябрьская площадь

2 - 5 января

10.30, 14.00 - «Как Миньоны Новый год встречали». Интерактивное представление вокруг ёлки. Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

11.00, 14.00 - «Миссия «Снежный фрегат». Музыкальная сказка-детектив для детей и

родителей в исполнении артистов Молодёжного театра «Гротеск». Дом офицеров, ул. Комдива Кирсанова, 5.

12.30, 16.00 - «Чудо новогодней игрушки». Новогодний утренник для самых маленьких, бэби-ёлка. Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

3 января

12.00 - «Н2Овый год 20/20». Интерактивная развлекательная программа. Городской культурный центр, Рижский пр., 64.

12.00, 13.00 - «Куда исчез Дед Мороз, или похищение космического масштаба».Премьера! Новогодняя программа для детей и взрослых. Планетарий, ул. Советская, 64-а.

14.00 - «Волшебные огни». Праздничная новогодняя программ для детей и взрослых. Планетарий, ул. Советская, 64-а.

16.30 - «Снежный бунт». Новогодняя дискотека. Дом офицеров, ул. Комдива Кирсанова, 5.

3 - 5 января

16.00 - «Как Бабы Яги сказку спасали». Спектакль-сказка для взрослых и детей (реж.

М. Мокиенко, Санкт-Петербург). Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

4 января

12.00 - «Куда исчез Дед Мороз, или похищение космического масштаба». Планетарий, ул. Советская, 64-а.

13.00 - «Волшебные огни». Праздничная новогодняя программа для детей и взрослых. Планетарий, ул. Советская, 64-а.

14.00 - «Приключения в Лапландии». Праздничная новогодняя программа для детей и взрослых. Планетарий, ул. Советская, 64-а.

18.00 - «Добрый вечер! Добрым людям!». Праздничный вечер для людей элегантного

возраста. Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Октябрьский пр., 34.

21.00 - «Ожидая Рождество». Праздничный вечер. Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Октябрьский пр., 34.

5 января

16.00 - Новогодняя встреча друзей библиотеки у книжной полки. Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский пр., 19-а.

17.00 - «В Рождество все немного волхвы». Рождественская программа. Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6.

18.00 - «Ёлкины палки». Концерт юмора и смеха. Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

7 января

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

14.00 - «Приключения Маши и Вити». Новогодний мюзикл. Творческий проект Театра танца «Русские узоры» и детской вокальной студии «Позитив». Дом офицеров, ул. Комдива Кирсанова, 5.

18.00 - «Как то под Рождество». Театрализованная праздничная программа. Детский парк

8 января

12.00 - Рождественская ёлка для детей Воскресной школы воинского храма Александра

Невского. Дом офицеров, ул. Комдива Кирсанова, 5.

12.00 - Рождественский концерт с участием учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы № 5. ул. Коммунальная, 48.

18.00 - «Молодость вечна». Юбилейный концерт группу «Старый город». Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

11 января

12.00 - «Рождество стучится в дом». Выступление учащихся хорового отделения Детской музыкальной школы № 4. Храм Иоакима и Анны, ул. Калинина, 5.

16.00 - Рождественский вокальный бал с участием преподавателей, вокальных ансамблей,

выпускников и солистов концертного хора «Гармония» Детской школы искусств Пскова. ул. Олега Кошевого, 8.

16.00 - «В новый год с «Радостью». Праздничный концерт Образцового хореографического коллектива ансамбля «Радость». Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

12 января

14.00 -«Аленький цветок». Балет-сказка Образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» им. Л. Изотовой. Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

14 января

18.30 - «Ночь перед Рождеством». Хореографический спектакль театра танца «Русские узоры» по мотивам произведений Н. Гоголя. Дом офицеров, ул. Комдива Кирсанова, 5.

19 января (Крещение)

17.00 - «Ночь перед Рождеством». Хореографический спектакль театра танца «Русские узоры» по мотивам произведений Н. Гоголя. Дом офицеров, ул. Комдива Кирсанова, 5.