Псков праздничный: Куда пойти и чем заняться в День города

Опубликован план праздничных мероприятий, посвящённых 1116-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи, 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской. Основные мероприятия праздника пройдут в 20 июля на Октябрьской площади.
17.00 - Встреча с автором книги «Княгиня Ольга» А. Александровым. Центральная городская библиотека, улица Конная, 6.
9.00 - Девятые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного гражданина города Пскова Ивана Ивановича Василёва. Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский проспект, 19-а.
15.00 - «Велик и славен город Псков». Церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Пскова». Городской культурный центр, площадь Победы, 1.
11.00 - «1944». Городской пеший квест, посвященный 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков (организатор – компания «Вквестах»). Финский парк.
12.00 - «Творчество юных – любимому городу». Праздничные концертные тематические программы. Детский парк, амфитеатр.
12.00 - «Я люблю город Псков!». Большой праздничный концерт коллективов и артистов города. Октябрьская площадь.
15.00 - «ColorFest». Фестиваль красок. Набережная реки Псковы у Троицкого моста.
16.00 - «Загадочный сундук». Квест «отдыхаем всей семьей» (организатор – компания «Вквестах»). Улица Профсоюзная, набережная реки Великой.
19.00 - «Лучший город на земле». Концертная программа. Набережная реки Великой, амфитеатр.
19.00 - «С Днём рождения, город мой». Праздничная программа. Улица Профсоюзная.
20.00 - Фестиваль водных фонариков. Набережная реки Псковы у Троицкого моста.
20.00 - «Танцуй вместе с нами». Танцевальный марафон (организатор – школа танцев Para Dois). Набережная реки Великой у ТЭЦ.
21.00 - Показательные выступления парашютистов. Площадь Ленина.
21.30 - Выступление звезды Российской эстрады Натали. Октябрьская площадь.
22.30 - Праздничный фейерверк. Набережная реки Великой.
14.00 - Народные гуляния – карусели, батуты, выставка оружия, солдатская каша. Сквер у «Дома офицеров», улица Комдива Кирсанова.
16.00 - «О, Псков мой, город книгочей». Интерактивная библиотечная площадка. В программе: конкурсы, викторины, книжная выставка, выступления творческих коллективов. Сквер у Центральной городской библиотеки, улица Конная, 6.
16.00 - «Оркестра военного медь». Праздничный концерт. Сквер у «Дома офицеров», улица Комдива Кирсанова.
17.00 - «Псковщина – песня отчая». Праздничная концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества России Русского народного хора. Сквер у «Дома офицеров», улица Комдива Кирсанова.
18.00 - «Псков – город молодых». Концертная программа коллективов «Дома офицеров». Сквер у «Дома офицеров», улица Комдива Кирсанова.
10.00 - «Узнаем лучший край родной». Краеведческая игротека в Библиотеке - Центр детского чтения. Улица Розы Люксембург, 23.11.00 - «Псков – моя страна». Игра – викторина по истории города. Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский проспект, 21.
14.00 - Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Баклану Андрею Яковлевичу. Улица Яна Фабрициуса, 27.
16.00 - Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Иванову Александру Степановичу. Рижский проспект, 29/31.
18.00 - Презентация песенных сборников Заслуженного деятеля искусств Карелии, Заслуженного работника культуры России, Почётного гражданина города Пскова Н.М. Мишукова. Городской культурный центр, площадь Победы, 1.
10.00 - «Мы помним! Мы гордимся!». Автопоезд по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории Пскова.
11.00 - «Псковский край в годы войны». Информационно-познавательный час. Акция «Псковский буккроссинг». Библиотека-общественный центр микрорайона «Псковкирпич», улица Карбышева, 4.
11.00 - «По местам боевой славы». Виртуальная экскурсия. Библиотека микрорайона Овсище, улица Алёхина, 20.
12.00 - Водосвятный молебен на родине Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской. Поселок Выбуты.
12.00 - «Град таинственный и древний, что ни камень, то легенда». Театрализованная программа об истории Псковского края. Детская экологическая библиотека «Радуга», улица Новосёлов, 11.
16.00 - «Во славу павших, во имя живых». Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город Воинской славы». Площадь Победы.
Фестиваль колокольного звона. В программе: торжественные звоны на колокольнях/звонницах города Пскова, звон-концерт на колокольне Троицкого Кафедрального собора, круглый стол (научно-практическая конференция) на тему «Из истории колоколов Пскова.
8.00 - Божественная литургия в храмах города Пскова в честь памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.
10.00 - Крестный ход от православных храмов Пскова на Вечевую площадь.
12.00 - Торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора.
В часы работы библиотек:
С 1 по 31 июля - «Милый сердцу уголок!». Выставка работ студентов политехнического колледжа ко Дню города. Библиотека-Центр детского чтения, улица Розы Люксембург, 23
С 10 по 31 июля - «Любимый сердцем город». Выставка-открытка. Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, улица Труда, 20.
С 16 по 26 июля - «Земля Псковская, древняя и современная». Книжно-иллюстрированная выставка об истории Псковской земли. Библиотека микрорайона Овсище, улица Алёхина, 20.
С 17 по 30 июля - «Кем и чем славен наш город». Книжно-иллюстрированная выставка и игра-викторина ко Дню города. Библиотека «Диалог», улица 1-я Посёлочная, 15.
С 10 по 23 июля, 18.00 - Турнир по футболу среди дворовых команд. Кубок «Освобождение». Спортивные площадки: Многопрофильный правовой лицей № 8, Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина, Многопрофильный лицей № 4.
С 19 по 21 июля, 10.00 - Первенство Пскова по теннису среди юношей и девушек. Теннисные корты Естественно-математического лицея № 20, улица Текстильная, 18.
С 20 по 21 июля, 9.00 - Чемпионат Псковской области по ловле рыбы донной удочкой. Река Великая.
11.30 - Традиционный турнир по настольному теннису. Спортивный зал Псковского кооперативного техникума, улица Калинина, 13.
21 июля, 10.00 - «Псковская Ладья». Традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ. Набережная реки Великой, Гребная база.