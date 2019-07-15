Псков праздничный: Куда пойти и чем заняться в День города

Опубликован план праздничных мероприятий, посвящённых 1116-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи, 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской. Основные мероприятия праздника пройдут в 20 июля на Октябрьской площади.

18 ИЮЛЯ

19 ИЮЛЯ

20 ИЮЛЯ

20.00 - «Танцуй вместе с нами». Танцевальный марафон (организатор – школа танцев Para Dois). Набережная реки Великой у ТЭЦ.

21 ИЮЛЯ

16.00 - «О, Псков мой, город книгочей». Интерактивная библиотечная площадка. В программе: конкурсы, викторины, книжная выставка, выступления творческих коллективов. Сквер у Центральной городской библиотеки, улица Конная, 6.

22 ИЮЛЯ

23 ИЮЛЯ

10.00 - «Мы помним! Мы гордимся!». Автопоезд по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории Пскова.

11.00 - «Псковский край в годы войны». Информационно-познавательный час. Акция «Псковский буккроссинг». Библиотека-общественный центр микрорайона «Псковкирпич», улица Карбышева, 4.

11.00 - «По местам боевой славы». Виртуальная экскурсия. Библиотека микрорайона Овсище, улица Алёхина, 20.

12.00 - Водосвятный молебен на родине Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской. Поселок Выбуты.

12.00 - «Град таинственный и древний, что ни камень, то легенда». Театрализованная программа об истории Псковского края. Детская экологическая библиотека «Радуга», улица Новосёлов, 11.

16.00 - «Во славу павших, во имя живых». Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город Воинской славы». Площадь Победы.

Фестиваль колокольного звона. В программе: торжественные звоны на колокольнях/звонницах города Пскова, звон-концерт на колокольне Троицкого Кафедрального собора, круглый стол (научно-практическая конференция) на тему «Из истории колоколов Пскова.