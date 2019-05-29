Какие развлечения ждут Псков в День защиты детей

Первый день лета и официальное начало летних каникул в Пскове отмечают праздником. Гости — дети всех возрастов. Практические все события для них в этот день совершенно бесплатны. «Псковская правда» узнала, что подготовили для юных жителей в этом году.
В преддверии Дня защиты детей в воскресенье, 26 мая, в Детском парке прошел праздник «Двойное счастье». Организаторы собрали семьи, в которых растут двойняшки, близняшки и тройняшки. Всего — более 100.
— Добрый праздник получился, интересный и заряжает позитивом, — рассказывает мама двойняшек Валерия. — Когда еще беременной была, знала, что такое мероприятие в Пскове проходит. Уже тогда мы с мужем подумывали, что надо будет как-то влиться в тусовку многопап и многомам.
В семье Валерии и Романа подрастают девятимесячные Валерий и Роман. Супруги решили, что их мальчишки достаточно взрослые, чтобы выйти в свет.
— Регистрировались мы уже на месте, — говорит Валерия. — Получили целый пакет с подарками, в котором был диплом участника и множество флаеров со скидками на товары для детей, а также два купона на бесплатное мороженое.
На празднике работало несколько площадок: анимация, аквагрим, мыльные пузыри, мастер-классы по рисованию. В амфитеатре можно было посмотреть концерт. В конце мероприятия каждая семья могла поучаствовать в розыгрыше призов.
— Меня всегда задевало то, что беременность двойней врачи считают патологией, при случае не упускают возможность сказать: «У вас же патология, что вы хотите». То есть в глазах врачей я — мама-мутант, поэтому мне было приятно оказаться в компании таких же, как я, мутантов, — смеется Валерия. — Мамы с двойняшками и тройняшками менее мобильны, у них реже получается выходить из дома, где-то бывать. И такой праздник — это повод получить свою дозу радости, отвлечься, пообщаться с такими же мамами. Замечательно, что есть такие мероприятия. Мы получили массу положительных впечатлений.
Ко Дню защиты детей Псковский Детский фонд готовит сразу два мероприятия.
Псков на несколько дней передадут в руки подрастающего поколения.
Фото Андрея Степанова.
— 30 мая у нас будет поездка в Бобровский детский дом вместе с волонтерами канистерапии (особая форма лечения и реабилитации, которая происходит с помощью общения с собаками. — Прим. ред.) под руководством Елены Балыковой и ее собаками-терапевтами. Они уже неоднократно участвовали в наших мероприятиях. Фонд развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги предоставляет нам автобус. Сейчас решается вопрос о том, кто еще поедет с нами, — возможно, это будет «Шоу мыльных пузырей» — и собираем сладости и подарки для детей, — рассказала «Псковской правде» заместитель председателя Псковского детского фонда Юлия Колесова.
31 мая детский фонд по традиции организует праздник для воспитанников школ-интернатов. Больше 100 детей из районов приедут в Псков, где их ждут поход в кино и аквапарк, праздничный обед и, конечно же, подарки. Также к просмотру популярного мультфильма «Тайная жизнь домашних животных — 2» присоединятся дети из малообеспеченных семей Пскова.
ВАЖНО
Детский фонд приглашает всех неравнодушных псковичей присоединиться к подготовке праздника для детей. Это можно сделать несколькими способами:
1. Перечислить средства на счет Детского фонда с пометкой «Благотворительное пожертвование на праздник ко Дню защиты детей. НДС – нет».
Р/с 40703810600000000141
Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков
БИК 045805722
ИНН 6027006057
2. Сделать пожертвование в офисе на улице Яна Фабрициуса, дом 2А (здание налоговой), первый этаж, правое крыло, кабинет 14, по будням с 9 до 17 без обеда.
3. Принести в Фонд небольшие мягкие игрушки в хорошем состоянии, канцелярские товары, сладости. Волонтёры сформируют из этого подарки ребятам.
1 июня
12.00 - Детский парк (амфитеатр). Детская концертно-интерактивная программа с участием детских творческих коллективов города.
12.00 - улица Милицейская, набережная реки Псковы (у Троицкого моста). Работа развлекательных и торговых площадок, мастер-классы, катание на надувных формах и электромобилях, фотозоны.
13.00 - улица Милицейская, набережная реки Псковы (у Троицкого моста). Концерт детских и молодежных коллективов, выступления спортивных клубов и центров развития, вокалисты и ростовые куклы
17.00 - улица Милицейская, набережная реки Псковы (у Троицкого моста). «Добрый РОК — Городу Детства». Концерт.
2 июня
10.00 - от площади Ленина до Детского парка. Праздничное шествие семей из Пскова, Палкинского, Островского районов.
10.40 - Благотворительный концерт. С участием детей из творческих мастерских организации «Дети — наше будущее», хореографического ансамбля «Зоренька», детского образцового театра «Бенефис» и других.
14.30 - Ледовый дворец. Массовое катание на коньках для семей организации «Дети — наше будущее» в Ледовом дворце.