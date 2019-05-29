Какие развлечения ждут Псков в День защиты детей

Первый день лета и официальное начало летних каникул в Пскове отмечают праздником. Гости — дети всех возрастов. Практические все события для них в этот день совершенно бесплатны. «Псковская правда» узнала, что подготовили для юных жителей в этом году.

МНОГОПАПЫ И МНОГОМАМЫ

В преддверии Дня защиты детей в воскресенье, 26 мая, в Детском парке прошел праздник «Двойное счастье». Организаторы собрали семьи, в которых растут двойняшки, близняшки и тройняшки. Всего — более 100.

— Добрый праздник получился, интересный и заряжает позитивом, — рассказывает мама двойняшек Валерия. — Когда еще беременной была, знала, что такое мероприятие в Пскове проходит. Уже тогда мы с мужем подумывали, что надо будет как-то влиться в тусовку многопап и многомам.

В семье Валерии и Романа подрастают девятимесячные Валерий и Роман. Супруги решили, что их мальчишки достаточно взрослые, чтобы выйти в свет.

— Регистрировались мы уже на месте, — говорит Валерия. — Получили целый пакет с подарками, в котором был диплом участника и множество флаеров со скидками на товары для детей, а также два купона на бесплатное мороженое.

На празднике работало несколько площадок: анимация, аквагрим, мыльные пузыри, мастер-классы по рисованию. В амфитеатре можно было посмотреть концерт. В конце мероприятия каждая семья могла поучаствовать в розыгрыше призов.

— Меня всегда задевало то, что беременность двойней врачи считают патологией, при случае не упускают возможность сказать: «У вас же патология, что вы хотите». То есть в глазах врачей я — мама-мутант, поэтому мне было приятно оказаться в компании таких же, как я, мутантов, — смеется Валерия. — Мамы с двойняшками и тройняшками менее мобильны, у них реже получается выходить из дома, где-то бывать. И такой праздник — это повод получить свою дозу радости, отвлечься, пообщаться с такими же мамами. Замечательно, что есть такие мероприятия. Мы получили массу положительных впечатлений.