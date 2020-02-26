Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

В самом начале февраля, перед кратковременными так называемыми морозами, неплохая рыбалка получилась у нас с товарищем в Гдовском районе. Озеро выбирали с учетом направления ветра и угадали - дул он в этот день в аккурат поперек водоема и рыбачить не мешал. Были здесь не первый раз, а потому я сразу направил нашу лодку к глубокой части озера, где щука часто встречала нас злыми поклевками. Но на этот раз, сделав три или четыре круга, так ни одной поклевки и не дождались. Мы уже собирались сменить место лова, как на моем спиннинге, который при троллинге всегда держу в руке, я услышал пару невнятных то ли щелчков, то ли легких ударов. Для меня это ясный сигнал - ага, значит, наша рыбка на месте и остается только подождать. И действительно, через полчаса начало поклевывать. Ярко выраженного периода клева в этот день не было, растянулся он с равномерными паузами до 15:00. И с хорошим уловом мы оказались. Попадались и щурята, которые, естественно, были отпущены. В одном из «шнурков» граммов 150 оказалось, не более. Чего его сюда на глубину занесло? Ведь сожрут его вмиг зубастые родственнички, щуки - каннибалы известные.

Но были в нашем улове и неплохие экземпляры. Хищницы вели себя не по-зимнему бойко, клевали уверенно. У нескольких разбойниц пришлось воблер доставать из пасти через жабры – очень глубоко заглатывали. Притом самые крупные две щуки попались последними и почти одновременно – и мне, и напарнику. Думали, хороши толстушки, точно «двушки». По длине обе эти щучки почти одинаковые, ну, может, моя на один-два сантиметра длиннее. А вот по толщине… Щука товарища обыкновенная, средней упитанности для этого ранневесеннего периода (а как еще назвать февраль этого года?). А вот моя оказалась с очень большим пузом, я даже подумал, уж не крысу ли какую водяную целиком проглотила эта «крокодилица». Ну, очень брюхо выпирало, до неестественности.