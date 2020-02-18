Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Второй десяток лет Федерация рыболовного спорта Псковской области традиционно, правда почему-то только к февралю, подвела итоги года ушедшего. И впервые высчитала и опубликовала рейтинг 50 лучших рыболовов-спортсменов нашего региона за минувший год. Рыболовная общественная организация устроила 20 событий из 21 запланированного, в них приняли участие 640 спортсменов. Каждый получил свои баллы и шанс на попадание в рейтинг.

Спортивно-рыболовная счетная палата

В 2019 году мастеров спорта, к сожалению, в рядах псковских рыболовов-спортсменов не прибавилось, их по прежнему трое, усвятич Антон Карпенко, псковичи Борис Азаренков и Александр Сидоренко. А вот кандидатов в мастера прибыло, и все они из Усвят - Алексей Карпенко, Владимир Бородкин и Андрей Юдин. Небольшой районный поселок по-прежнему является основной кузницей Псковской области по производству высококвалифицированных спортивных кадров. Хорошо зарекомендовали себя проводившиеся впервые соревнования Любительской фидерной лиги (ЛФЛ). Победителем стал Богдан Фадеев. Три этапа этих соревнований запланированы и на 2020 год. Неожиданно сдали позиции представительницы прекрасной половины человечества, так ярко заявившие о себе в 2018 году. Среди 50 лучших на одиннадцатом месте в одиночестве лишь псковитянка Анастасия Туманова.

ЛУЧШИЕ В 2019 ГОДУ Лучший рыболов Псковской области - Виктор Дик (Псков) В поплавке - Борис Пивоваров (Псков) В фидере – Богдан Фадеев (Псков) В мормышке – Владимир Сафтюк (Усвяты) В зимней блесне – Владислав Муратов (Великие Луки) В спиннинге – Виктор Дик (Псков) Самые активные спортсмены-рыболовы – печерянин Андрей Кинев и пскович Виктор Дик, оба за год участвовали в 15 состязаниях.

«Трудиться и не сдаваться!»

На самой верхней строке рейтинга 50 лучших оказался перворазрядник из Пскова Виктор Дик. Среди 15 соревнований, в которых участвовал Виктор, - чемпионаты области, Кубок России, несколько международных состязаний (Италия, Литва, Латвия). Наибольшую активность он проявил в турнирах по спортивной ловле форели спиннингом Trout Fishing. Эти состязания полюбились современным рыболовам как в России, так и за ее пределами. Наибольшую популярность они завоевали на территории Северо-Запада нашей страны и в странах Прибалтики. В Псковской области два водоема, где регулярно проходят форелевые туры, - в деревнях Веребково и Вашина Гора Печорского района. Именно с победы на псковском весеннем туре и начал свое восхождение к вершине рейтинга Виктор. Затем были серебро в Литве, победы на Кубке «Короны» и в чемпионате области, высокие места в осенних форелевых состязаниях. В итоге – 15 соревнований, наибольшее количество рейтинговых очков (171,51 балла) и почетное звание лучшего рыболова-спортсмена Псковской области в 2019 году. Всего чуть более двух баллов в общем зачете Виктору Дику уступил… Дмитрий Дик (отец лучшего рыболова), на третьем месте – пскович Богдан Фадеев (151,52 балла).

Трудиться и не сдаваться! И результаты придут. Виктор Дик

Спортивной ловлей форели Виктор Дик занимается всего три года, но спиннинг не выпускает из рук около двадцати лет. На соревнования серии Trout Fishing съезжаются все сильнейшие спиннингисты. Некоторые туры не ниже уровня чемпионата мира по представительству и количеству мастеров спорта и мастеров спорта международного класса бывают. Россияне – сильнейшие в мире, и сами чемпионы частые гости на форелевых прудах. Именно на таких турнирах есть чему поучиться. Псковская федерация шагает в ногу со временем и в 2020 году запланировала сразу четыре соревнования по ловле форели (кубки области и Пскова, чемпионаты области и Пскова). Статус этих соревнований открытый, но преимущества при регистрации будут отданы местным рыболовам-спортсменам. Останутся в спортивном календаре и так полюбившиеся псковичам соревнования по ловле рыбы спиннингами с лодок. Кстати, постоянные и известные спонсоры из Пскова официально учредили серьезные призы трем лучшим спиннингистам области по итогам рейтинга 2020 года. Притом будут награждены как трое лучших в форелевой ловле, так и трое первых в ловле рыбы спиннингами с лодок. А в конце года федерация рыболовного спорта вновь определит и наградит кубком лучшего спортсмена-рыболова Псковской области, который займет первую строчку в годовом рейтинге.

А что, так можно было?

Погода начавшегося года безжалостно режет планы псковской федерации рыболовного спорта. Скорее всего, так и не будут проведены все шесть запланированных зимних спортивных событий. Под большим вопросом и поездка лучших псковских мормышечников на чемпионат России. В этом году и с финансированием вопрос решен, что бывает нечасто, но без тренировок и соревновательной практики о высоких результатах на мартовском льду Исетского водохранилища в Свердловской области и мечтать не приходится. А туристами ехать – совесть не позволяет. Такая вот зима. И на этом фоне промелькнула очень странная информация. На завершившемся в середине января Кубке России по ловле рыбы зимней блесной 15-е место заняла команда… Псковской области. И фамилии спортсменов этой команды неизвестные. Что это? Ситуацию разъяснил председатель Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорь Иванов.

Да, действительно, на Кубке России выступала наша команда. Но так как по разным причинам, и в первую очередь по погодным, псковичи не смогли участвовать, то их заменили спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга, и ездили они за свой счет. Кстати эти ребята уже второй год являются членами федерации нашей области. Правила соревнований это разрешают. Игорь Иванов