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Досуг

Рыболов отыскал причину разного клева на одном озере в одинаковую погоду

Оказалось, что с озера, которое ранее радовало щукой только десять дней в году по весне, можно вернуться с отличным уловом

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Николай Бесклёвный
22 января 2020 года, 14:46
Фото: Николай Бесклевный
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Гдовский район – самый популярный у псковских рыболовов, во всяком случае, в нашей компании это утверждать можно однозначно. Здесь насчитывается 37 озер, но за пару десятков лет я и мои товарищи побывали едва ли на половине из них. Привлекают не только Чудское и Теплое озера, но и более мелкие по размерам водоемы. Озера самого северного района Псковской области отличаются своеобразием, большинство располагается среди лесов и болот, и далеко не к каждому из них легко добраться. И с рыбой неоднозначно – где густо, а где и пусто. Про одно из таких лесных озер я и хочу рассказать – очень любопытное щучье озеро.

Клюет только весной?

Который год подряд по весне это озеро выдает прекрасные результаты. Щука и в заброс, и «на дорожку» ловится великолепно, да и размер всегда радует. Но клев продолжается недолго – неделю, максимум 10 дней. А позже - увы и ах. И летом, и осенью – ничего, даже поклевок не видели. И летне-осенние маршруты возле этого озера мы уже давно не прокладываем. А тут мой товарищ, который побывал там лишь однажды весной, говорит, что не верит в такие метаморфозы. Куда же щука исчезает и пропадает с мая и до мая? Он предложил и даже настоял на том, чтобы еще раз проверить это загадочное озеро.

Приехали 13 января на берег до рассвета, собрались и почти в сумерках вышли на воду. Взяли правильный курс, распустили оба спиннинга и решили согреться чаем - утро не было морозным, но свежий ветерок заставил и капюшоны накинуть, и застегнуться плотнее. И только я налил чаю из термоса, как мой спиннинг со скрипом загнуло в крутую дугу. Я сразу и не поверил, что это поклевка, уж очень быстрое и неожиданное начало. Чашку с чаем судорожным движением попытался поставить на дно лодки, но тут же свалил ее ногой, чертыхнулся и двумя руками ухватился за спиннинг. Да там рыбина, и очень даже неплохая – чувствовались редкие, но сильные рывки. Через пару минут я затащил в лодку полуторакилограммовую щуку. Не прошло и трех минут – опять крепкая поклевка, и засеклась вторая, такая же упитанная разбойница.

Развернулись, во время прохода обратным курсом еще одна попалась. В течение тридцати минут клевало очень здорово, и размер неплохой. Потом затихло, но с 13:30 вновь был короткий выход хищницы, и мы с удовольствием потягались еще с несколькими щуками. Рыбалка превзошла все наши ожидания. Вот это озеро. В тот день товарищ так и не поверил моим рассказам про его строго «весенние» характеристики.

Рыболов отыскал причину разного клева на одном озере в одинаковую погоду
Хороший клев - удача рыбака
Фото Николай Бесклевный

Вчера густо, сегодня пусто

На другой день, 14 января, мы вновь оказались на этом же озере. Изначально собирались порыбачить в Раскопельском заливе, но ветер туда не пустил. И… ни глазам своим, ни рукам не поверили. За весь день мы не услышали и не увидели ни одной поклевки. Где наше вчерашнее озеро? Где щуки? 15 января там же побывали мои знакомые и тоже потерпели фиаско. Почему так? Когда после первой рыбалки я разделывал хищниц, то почти у каждой желудок был набит мелкой рыбой – по нескольку плотвичек и ершей. Так может в этом дело? В этот день они насытились и теперь переваривают пищу и не охотятся? А сколько им времени надо для переваривания? Сейчас температура воды всего + 3 градуса, соответственно и скорость биологических процессов у рыб замедлилась, в том числе замедлилась и скорость пищеварения у щук. И сколько теперь не ждать клева – день, два, три? Или клюет только по понедельникам? Чтобы точно узнать ответ, надо бы рыбачить на этом озере каждый день, записывать наблюдения. Но такой возможности ни физической, ни финансовой, естественно, у меня нет. Одно только можно утверждать уверенно – погода в эти дни в отсутствии клева была не виновата, так как все три дня были похожи друг на друга как две капли воды. Если бы мы не 13 января, а лишь 14 числа там побывали, то репутация только «весеннего» озера так бы за ним и сохранилась.

Расписание щучьего клева

Обратился я за разъяснением сложившейся ситуации к ихтиологам. В интернете много ответов специалистов, и не все одинаковые. Но главное я все же усвоил и догадки свои подтвердил. Скорость переваривания пищи у рыб разных видов неодинакова и зависит от времени года, характера корма и даже возраста рыбы. Так, например, у сеголетков плотвы при питании мотылем переваривание длится три-четыре часа, у взрослых - до десяти-одиннадцати часов. У хищников этот процесс продолжается три-шесть суток, поэтому щука, судак, сом, налим и питаются циклически. Именно с этим, утверждают ученые, в первую очередь и связана периодичность клева. За активными днями всегда наступает «глухой» период – от двух дней до двух недель. И если в первом случае вероятная причина – простое переваривание пищи, то в более длительном перерыве виновата неблагоприятная погода. Предполагается, что рыба непогоду предчувствует и старается наесться «про запас».

Рыболов отыскал причину разного клева на одном озере в одинаковую погоду
Рыбалка превзошла ожидания
Фото Николай Бесклевный

Вроде бы и понятно, но вопросы все равно остались, потому как есть несколько других озер, где мы без улова, пусть совсем небольшого, но никогда не оставались. Но это озеро так и остается загадкой – на нем то очень густо, а то совсем пусто. Решили, еще раз проверить это озеро и из всех январских посещений сделать свои окончательные выводы. Вдруг щука уже проголодалась? Да и планируемый выезд опять попадает на понедельник.

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