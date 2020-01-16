Щука осталась без каникул

Большинство псковичей убрали лодки, зачехлили спиннинги и приготовили зимние ящики. А зимы все нет. Но есть рыболовы, которые зиму не торопят, а наслаждаются предзимней рыбалкой по открытой воде. Погода в начале января 2020 года – не зима, притом от слова «совсем». Мы, рыболовы, за последний десяток лет уже неоднократно Новый год встречали на открытой воде, такое «безобразие» происходит все чаще и чаще – глобальное потепление, говорят. Ну а нам без разницы, со льда или с воды рыбачить, межсезонья в нашей компании не бывает. Лишь бы за леску дергало да в руку ударяло. И рыбка весь декабрь отзывалась, не так активно, как осенью, но без рыбы, пожалуй, ни разу не оставались. И на Великой рыбачили, и на лесных озерах, и в Раскопельском заливе, вот только в Чудо-озеро ветра нас не пустили. Уловы не богатые, но в эту пору на увесистый садок и не рассчитываем.

Когда клюет

Январский день короткий, да и угадать в неожиданно затянувшийся предзимний период, когда щука будет клевать лучше – с утра, днем или к вечеру – практически невозможно, а потому на воде надо быть вовремя. Скоро как двадцать лет активно рыбачим и столько же спорим о «когда клюет лучше». И еще долго будем спорить. А истина известна только щуке, но своими секретами она делиться не торопится. И волна, и луна, и атмосферное давление, и вспышки на солнце – чего только мы не пытаемся встроить в наши прогнозы. Особенно много оправданий и ссылок на приметы погоды бывает после плохого клева. Сейчас календари клева не публикует только ленивый – и наши, и зарубежные рыбопредсказатели этим занимаются. Но ни журнальные, ни телевизионные, ни прогнозы в интернете не сбываются даже наполовину. Проверено, лишь три приметы щучьего клева или, наоборот, не клева срабатывают с вероятностью больше чем 50 %.

ПРИМЕТЫ НА КЛЁВ ЩУКИ 1. Щука клюет лучше при понижающемся атмосферном давлении. 2. Всплеск ее активности на лесных озерах уже который год мы наблюдаем перед самым замерзанием водоема, буквально за день-два до ледостава. 3. Очень плохо клюет, а то и вовсе не клюет – при восточном ветре.

Это наши коллективные наблюдения и анализ нескольких сотен собственных рыбалок, и касаются они только щуки. А в предзимье при одинаковых погодных условиях на одном и том же водоеме результаты бывают абсолютно противоположные, в чем мы убедились на зимних каникулах этого года.

Первый улов

Рыболовный год мы иногда и первого января открывали, но чаще все же терпели до второго дня нового года. Так и в этом году получилось. Отправились большой компанией на лесное озеро в Гдовском районе – там и щука водится, и от ветра всегда укрыться можно. На берег приехали еще затемно. За полчаса собрались, вышли на воду. И первую щучку, почти «полторашку», поймал один из моих товарищей сразу же, не прошло и пяти минут. Ура!

На утренний выход хищницы мы не опоздали. Но радость была преждевременной. Прошел час, прошло два, больше поклевок ни у кого не было. И только в 12:30 (специально засек время) - первая поклевка в нашей лодке. Станислав, мой напарник, выудил килограммовую щучку. Потом еще одну, и еще одну, и еще. И все поклевки - у Стаса. А на мои годами проверенные воблеры «Джесси» – ничего. Почему? Но приманку я не менял, вера в «Джесси» у меня святая. А счет тем временем стал уже разгромным – 5:0 не в мою пользу. Наконец-то, и у меня сработало – первая семисотграммовая щучка, минут через двадцать – еще одна, но гораздо меньшая, отпустил ее подрастать. И все, больше я поклевок не видел, а товарищ зацепил еще одну околокилушку. Да, 6:1, поражение серьезное.

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В этот день никто из моих товарищей без улова не остался, у каждого от трех до семи некрупных щучек, а я оказался самым слабым звеном в нашем дружном коллективе. На воде мы пробыли почти до вечерних сумерек, но всю рыбу, за малым исключением, поймали в течение полуденного часа.

Загадка от зубастой

Через день мы вдвоем со Станиславом опять побывали на этом же озере. Погода – один в один с прошлой рыбалкой. Но в этот день щука загадала более сложную задачу. Если по времени и по месту вопросов к хищнице не возникло, клевало только в одном углу водоема с 11:00 и через час все закончилось, то своими предпочтениями к приманкам хищница поставила нас в очередной тупик. Дело в том, что на этот раз клевало только у меня и, что самое удивительное, именно на тот воблер, который ею два дня назад был полностью проигнорирован. Минут тридцать мой спиннинг загибался каждые две-три минуты - почти при каждом проходе нашей лодки над «правильным» местом следовали или щелчок, или удар, или сход, или поимка. Как шутят рыболовы, мы вовремя попали на щучье «партсобрание». А так здорово проявивший себя на предыдущей рыбалке воблер Стаса – молчал. Но к концу рыбалки все же и товарищ словил пару зачетных щучек, а мой улов был очень неплох.

КСТАТИ По календарю клева, который на Новый год мне подарил бывший сослуживец и заядлый рыболов Николай Дружинин, второго января клев хищника должен был быть удовлетворительным, а четвертого вообще ехать на рыбалку не рекомендовалось.