Праздник приносят людям

Несмотря на то, что на календаре еще ноябрь, первый снег уже выпадал (правда, успел растаять) и ожидание Нового года нет-нет да и закрадывается в души псковичей. Уже и елочные игрушки появились на прилавках магазинов, пора думать о подарках родственникам, пока еще есть возможность что-то заказать и купить без большого ущерба для кошелька. А между тем продавцы новогодних елок уже тоже вовсю готовятся: отдел потребительского рынка администрации Пскова на днях объявил конкурс на право занять места для елочных базаров.

СТРИЖКА КАЖДЫЙ ГОД

Вот с одним из продавцов, Николаем Железновым, и побеседовала «Псковская правда». Оказалось, что предприниматель продает елки очень давно, 25 лет. И не только продает, но и выращивает: — Мой питомник по выращиванию новогодних елок находится в Печорском районе. В среднем елка в год растет на 10-20 сантиметров, получается, что елка, которую можно продавать, растет от 10 лет и больше. Конечно, скорость роста зависит от того, на какой почве она растет. Если елка растет на плодородной почве, у нее будет большой годовой прирост. Но тогда она выбрасывает длинные лапы и становится некрасивой. Поэтому я сажаю елки на песке: пусть они растут медленно, зато вырастают красивыми. И с каждой елкой приходится работать. Раз в год ее обязательно надо подстригать: есть ветки, которые стараются обогнать другие, елка становится несуразной. Приходится ей придавать пирамидальную форму. Помимо обрезки, в сухие периоды елки обязательно нужно поливать, так как это влаголюбивое растение. А вот сколько всего деревьев в питомнике, собеседник сразу сказал: сосчитать невозможно. — В этом году я планирую вырубить примерно полтора гектара — думаю, будет больше двух тысяч елок. Очень удобно, когда сам елки выращиваешь. Я изначально готовлю партию для первых дней и по мере продаж добавляю свежие деревья. Поэтому, в отличие от привозных елок, у меня всегда они свежие. За эти годы, что предприниматель продает новогодних красавиц, спрос на них сохраняется, несмотря на успехи химической промышленности. Может быть, не такой большой, как раньше — ведь 25 лет назад искусственных елок практически не было, и у каждого в доме была настоящая. — Еще 25 лет назад на улице Карла Маркса продавал елки в проходе между рынками. В свое время, не поверите, там в день продавали по 400 елок — такая покупательская способность была! А сейчас елок 30. Но живая елка — это всегда запах леса, полезные фитонциды. Разве можно сравнивать с искусственным запахом пластмассы или ароматизаторов? Конечно, с искусственной меньше хлопот: мусор убирать не надо, собрал, разобрал. Люди делятся на тех, кто не хочет покидать зону комфорта, мол, так проще. Те покупают искусственные елки. А есть те, кто соблюдает традиции, одна из них — наряжать живую елку. Сначала для детей, потом для внуков. И ко мне регулярно приходят бабушки и дедушки на протяжении десятилетия, покупают настоящую живую елку. Мне кажется, что живая елка — это своеобразная энергетика, настроение на праздник.

КСТАТИ А что происходит с елками после праздников? Да, они оказываются на помойке. Живые — каждый год, искусственные — чуть реже. — Искусственные елки не перерабатываются, — огорчил Андрей Лукьянов, директор ООО «АСПО». — Они состоят из железного остова и искусственного полотна, разбирать их очень трудозатратно. Поэтому их вместе с остальным мусором прессуем и отправляем на полигон. Живые елки тоже попадают на свалку: сначала их дробим, а потом тоже отправляем на полигон. Живых елок отправляем значительно больше по объему, так как их выбрасывают каждый год, а искусственная служит года четыре — пять, а то и все десять. Для утилизации безопаснее, конечно, натуральная елка.

ВЫБРАТЬ И СОХРАНИТЬ

Как заметил собеседник, самый ходовой размер елки, которую чаще всего покупают псковичи, — 2-3 метра. Видно, любят ставить до самого потолка такую красоту. Но и остальные стороной не обходят. Как говорится, на вкус и цвет: — И метровые елки востребованы, и просто ветки с шишками спрашивают. Кто-то заказывает елки под четыре метра — на улице перед домом поставить. Еще сосны берут. Их мы тоже стрижем, выращивая, стриженая сосна становится шаром. Такое дерево менее хлопотно, она не так сыпется, как елка. А вот другие хвойные виды в Пскове не прижились. Не готов наш народ к радикальным переменам: — Мы как-то пытались, привезли в один год можжевельник — и вообще не продали! Больше и не стали привозить. Знает предприниматель, и как подольше сохранить ель у себя дома. Для этого дерево обязательно нужно ставить в воду, удобнее всего купить специальную подставку с емкостью для воды. — Большая трехметровая елка выпивает за сутки три литра воды! Поэтому ее обязательно надо запитывать водой. А еще можно поставить елку в песок, только он должен быть без соли. А то люди выйдут во двор да наберут песка, которым дворники дорожки посыпают. А он с солью намешан, от такого елка долго не проживет. Песок затем хорошо проливают водой. Как правило, с водой у людей елка стоит до старого Нового года — они сами об этом мне рассказывают. А вот если елка даже и дала корни, то все равно она не приживется, как вы за ней ни ухаживайте. Но можно купить живую елку в горшке. — Заказывают елки с корнями, каждый год мы кому-то такие продаем. Они, как правило, невысокие, метровые. Такая елка постоит в комнате, и потом ее сажают во дворе. Но с ней тоже много проблем: надо заранее все продумать, приготовить яму, землю, и земля не должна замерзнуть. Обязательно елку поливать после посадки. И чтобы мороза не было сильного. Хотя у нас под Новый год обычно слякоть, из-за этого зимнего настроения у людей нет, — вздохнул Николай Железнов. — Когда мороз легонький, снег — продажи елок идут значительно лучше. Помимо погоды влияют на наши продажи и премии. Если люди перед праздниками получили какую-то денежную прибавку, конечно, они пойдут ее тратить и покупать в том числе и елку, на которой без денег пришлось бы экономить. Как рассказал собеседник, самый пик продаж елок приходится на три дня, с 28 по 30 декабря. Хотя елки начинают продавать заранее, с 21 декабря — ведь есть и те, кто покупает дерево к католическому Рождеству. Заранее спрогнозировать, насколько хорошо нынче будут продавать елки, невозможно, уверен Николай Железнов. Непроданных деревьев у предпринимателя практически не бывает, потому что елки рубят как раз в процессе продаж. Но он знает, куда можно деть оставшиеся, если вдруг случится такая оказия: — Раньше оставшиеся елки мы развозили по церквям, они еловыми лапками украшают храмы к Рождеству. Брали елки у нас охотно. Еще кто-то возит на конюшни на корм лошадям. Там елки перемалывают в муку. Но эти советы именно для продавцов елок, потому что человеку свою елку тащить на конюшню смысла нет: объема с этой елки нет, специально транспорт за ней никто не отправит, а человеку самому везти эту елку тоже проблематично. К тому же она сыпется, до конюшни один лишь ствол доедет.

КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ СВЕЖУЮ ХВОЙНУЮ КРАСАВИЦУ Самое простое — это стукнуть ее об землю: если посыпались иголки, брать ее точно не стоит. Следующий шаг — провести рукой по ветке, зажав ее в пальцах. Если хвои в руках не осталось, значит, дерево свежее. Посмотреть на срез ствола: если срез светлый, влажный, с проступившей смолой-живицей, значит, дерево свежеспиленное. Ну и по цвету можно определить: пожухлые елки, как цветы, всегда видно, они блеклые. Глаз не обманешь. Но, чтобы это увидеть, елку обязательно нужно выбирать при дневном свете. Под фонарем в ночи этого не разглядеть.

ДАРЯТ СЧАСТЬЕ

Самое интересное в работе продавца новогодних елок, наверное, наблюдать за людьми: кто и как елку выбирает, как взрослые и дети радуются, неся домой зеленый и ароматный символ праздника. — Если мужчина один, то он созванивается и консультируется с супругой, фотографирует, отправляет фото: устраивает или не устраивает. Процесс этот не быстрый, люди к нему подходят очень ответственно, — делится создатель праздника многолетними наблюдениями. Были и смешные случаи. Так, однажды покупатель сказал, что ему нужна «сосна необыкновенная». А у продавцов как раз была сосна одна интересная: ее не вовремя начали стричь, получилась она снизу круглая, потом проплешина без веток, а потом снова круглая. Почти снеговик. Ее и протянули мужчине: хотели необыкновенную — вот вам! Покупатель аж обомлел, с радостью забрал ее. — Есть постоянные покупатели, их даже в лицо помнишь, из года в год за елкой приходят, — с улыбкой рассказывает собеседник. — Есть покупатели, которые приходят накануне и описывают елку своей мечты, и мы им такую привозим под заказ. А бывает наоборот, бабулечки приходят, елки смотрят. Но видно, что не могут себе позволить купить. Подаришь елку — они прямо начинают светиться от счастья. Замечательное чувство, когда люди от тебя уходят счастливыми. В такой момент ощущаешь, что произошло что-то очень важное. Ведь мы не просто елки продаем, а посыл новогодний стараемся передать, чтобы люди улыбнулись, получили новогоднее настроение и радость.