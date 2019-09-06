Салат с рисом и помидорами

Продолжаем пополнять с помощью читателей «Летнюю коллекцию» проверенных годами рецептов домашних заготовок. Календарное лето осталось позади, но как приятно будет зимой открыть баночку с ароматным салатом из овощей, наполненных солнечным теплом. Рецепт такого сытного и сочного салата нам прислала читательница Елена Гривина из Острова. По ее словам, он может быть и гарниром к мясным блюдам, и отдельной закуской.
— 3 кг помидоров
— 1 кг сладкого перца
— 1 кг лука
— 1 кг моркови
— 0,5 л растительного масла
— 100 мл уксуса
— 1 стакан сахара
— 1 стакан отварного риса
— 3 ст. ложки соли.
1. Нарезать лук и 15 минут кипятить его в 0,5 л растительного масла.
2. Затем добавить тертую морковь и кипятить еще 15 минут.
3. После этого добавить нарезанные помидоры, перец, уксус, соль, сахар и кипятить еще 20 минут.
4. В общей сложности все овощи кипятить 55-60 минут.
5. Затем в овощную массу добавить рис и кипятить еще 30 минут на медленном огне.
6. Разложить салат из помидоров с рисом по стерилизованным банкам и закатать.
КСТАТИ
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