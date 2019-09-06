Салат с рисом и помидорами

КСТАТИ

Считаете, что именно ваш рецепт домашних заготовок должен пополнить летнюю коллекцию «Псковской правды»? Присылайте его в редакцию! Можно обычной почтой: 180007, Псков, ул. Пароменская, 21/33. Или на электронный ящик: pravda@pravdapskov.ru. За фотографии другие наши читатели скажут вам отдельное спасибо. Вы можете позвонить в редакцию: 8 (8112) 57-31-23, и мы сами запишем ваш рецепт.