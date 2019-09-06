Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Досуг

Салат с рисом и помидорами

Читатели «Псковской правды» делятся своими рецептами заготовок на зиму

Текст:
Редакция
6 сентября 2019 года, 11:25
Фото: ВКонтакте
0

Продолжаем пополнять с помощью читателей «Летнюю коллекцию» проверенных годами рецептов домашних заготовок. Календарное лето осталось позади, но как приятно будет зимой открыть баночку с ароматным салатом из овощей, наполненных солнечным теплом. Рецепт такого сытного и сочного салата нам прислала читательница Елена Гривина из Острова. По ее словам, он может быть и гарниром к мясным блюдам, и отдельной закуской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Салат из огурцов «Зимний король»

ИНГРЕДИЕНТЫ

— 3 кг помидоров

— 1 кг сладкого перца

— 1 кг лука

— 1 кг моркови

— 0,5 л растительного масла

— 100 мл уксуса

— 1 стакан сахара

— 1 стакан отварного риса

— 3 ст. ложки соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Нарезать лук и 15 минут кипятить его в 0,5 л растительного масла.

2. Затем добавить тертую морковь и кипятить еще 15 минут.

3. После этого добавить нарезанные помидоры, перец, уксус, соль, сахар и кипятить еще 20 минут.

4. В общей сложности все овощи кипятить 55-60 минут.

5. Затем в овощную массу добавить рис и кипятить еще 30 минут на медленном огне.

6. Разложить салат из помидоров с рисом по стерилизованным банкам и закатать. 

КСТАТИ

Считаете, что именно ваш рецепт домашних заготовок должен пополнить летнюю коллекцию «Псковской правды»? Присылайте его в редакцию! Можно обычной почтой: 180007, Псков, ул. Пароменская, 21/33. Или на электронный ящик: pravda@pravdapskov.ru. За фотографии другие наши читатели скажут вам отдельное спасибо. Вы можете позвонить в редакцию: 8 (8112) 57-31-23, и мы сами запишем ваш рецепт.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Салат из огурцов «Зимний король»

Досуг
29 августа 10:08

Салат из огурцов «Зимний король»

Читатели «Псковской правды» продолжают делятся своими рецептами заготовок на зиму
Салат из кабачков в медовом соусе

Досуг
23 августа 11:29

Салат из кабачков в медовом соусе

Читатели «Псковской правды» делятся своими рецептами заготовок на зиму
Псков праздничный: Куда пойти и чем заняться в День города

Досуг / Афиша
15 июля 14:00

Псков праздничный: Куда пойти и чем заняться в День города

Концерт певицы Натали, фестиваль водных фонариков и яркий фейерверк – чем ещё будут развлекать псковскую публику

6 сентября

  • Алексей Андреев: В России есть проблемы с площадками для вождения мотоциклов
  • Александр Бушуев: Мотоцикл в наше время – очень серьезное средство повышенной опасности
  • Финансовую поддержку обсудили великолукские промышленники с Михаилом Ведерниковым
  • Повестку экономического форума «Путь навстречу» при желании смогут формировать псковские бизнесмены
  • Бизнесмены из Пскова могут стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
  • Практику шефства предприятий над детскими садами хотят возродить в Псковской области
  • В скором времени в Великих Луках начнётся масштабная реконструкция проспекта Ленина
  • Блюда и напитки из Псковской области презентуют в Москве 27 сентября
  • Автор проекта «Причудская кухня» намерен создать гатрономический маршрут вокруг Чудского озера
  • Шеф-повар из Франции: Фермерские продукты в Псковской области хорошие, но требуют переработки
  • Леонид Гелибтерман: Прочувствовать Псковскую область без Печор было бы тяжело
  • Матчевая встреча по боксу пройдет в Пустошке в память о жертвах Беслана
  • Псковичам подробно рассказали, как теперь ходят автобусы «двойка» и «шестёрка»
  • Возле «Акваполиса» и «Тира» на следующей неделе псковичи могут провериться на ВИЧ
  • Завершился ремонт водонапорной башни одного из микрорайонов Бежаниц
  • Пустырь рядом с детским садом на Запсковье превратится в благоустроенную зелёную зону
  • Порхович несколько раз всадил нож в живот бывшей жене, но та осталась жива
  • Капитальный ремонт «Росинки» в Великолукском районе продолжится в 2020 году

    • 5 сентября

  • Камень, символизирующий начало строительства, заложили в основание новосокольнической молочной фермы
  • Улицу Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской закрыли на ремонт
  • Михаил Ведерников впечатлен темпами, которыми преображаются Бежаницы
  • Благоустройства Сквера псковских десантников в Бежаницах будет продолжено
  • Псковичам нужно пройти регистрацию, чтобы стать участниками всероссийского «Кросса Нации»
  • В Пушкиногорской школе практически завершился ремонт спортивного зала
  • Иностранные эксперты по гастротуризму выступят 6 сентября в пресс-центре «Псковской правды»
  • Ключи от новых передвижных ФАПов вручили руководителям трёх региональных больниц
  • Качество подготовки мотоциклистов станет темой для обсуждения в пресс-центре «Псковской правды»
  • Жителям Псковской области предлагают деньги в обмен на оружие
  • В МЧС рассказали, как псковичам научить детей безопасно обращаться с электричеством
  • Именинница Юлия Пересильд записала видеообращение к подписчикам в «Инстаграм»

    • Новости

    Катя держится солдатом

    Общество / Здоровье
    Наталья Баранова 6 сентября 11:29

    Катя держится солдатом

    Двухлетняя малышка из Пушгор стойко сражается с раком, но у ее родителей закончились деньги

    Сыр закусываем пряником

    Досуг
    9 июля 11:27

    Сыр закусываем пряником

    Плохая погода не испугала гостей первого фестиваля в Бебешкино: они приехали и раскупили весь сыр, так что фестиваль пришлось сокращать до одного дня
    Посудачили

    Досуг
    5 июля 13:39

    Посудачили

    Солнце жарит и палит – в озере судак шалит