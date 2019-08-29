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Досуг

Салат из огурцов «Зимний король»

Читатели «Псковской правды» продолжают делятся своими рецептами заготовок на зиму

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Редакция
29 августа 2019 года, 10:08
Фото: ВКонтакте
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Продолжаем собирать «Летнюю коллекцию» — проверенные годами рецепты заготовок на зиму.

По словам читательницы «Псковской правды», рассказавшей об этом рецепте, стерилизация не требуется. Второе название блюда — огуречная закуска с чесноком. «Запах свежих огурчиков в нем сохраняется даже после консервации», — уверяет Елена Исакова из Опочки.

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ИНГРЕДИЕНТЫ

— 3 кг свежих некрупных огурцов

— 4 шт. крупного лука

— 1 пучок листьев укропа

— 3 ст. ложки сахара

— 1 ст. ложка соли с небольшим верхом

— полстакана уксуса

— 4-5 горошин черного перца

1. Все овощи хорошо промыть, лук почистить и дать стечь воде.

2. Нарезать огурцы тоненькими кольцами, лук полукольцами и выложить в эмалированную кастрюлю.

3. Перемешать с солью и сахаром и дать постоять минут тридцать.

4. Добавить мелко нарезанную зелень, уксус и перец. Поставить кастрюлю на медленный нагрев и довести до кипения, помешивая.

5. Внимательно следить за содержимым кастрюли, как только огурцы начнут менять цвет, снять с огня, немедленно разложить по стерильным банкам и укупорить.

6. Следить за тем, чтобы при заполнении банок маринад доходил доверху.

7. Остужать в перевернутом виде под шубой. 

КСТАТИ

Считаете, что именно ваш рецепт домашних заготовок должен пополнить летнюю коллекцию «Псковской правды»? Присылайте его в редакцию! Можно обычной почтой: 180007, Псков, ул. Пароменская, 21/33. Или на электронный ящик: pravda@pravdapskov.ru. За фотографии другие наши читатели скажут вам отдельное спасибо. Вы можете позвонить в редакцию: 8 (8112) 57-31-23, и мы сами запишем ваш рецепт.

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