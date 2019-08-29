Салат из огурцов «Зимний король»

Продолжаем собирать «Летнюю коллекцию» — проверенные годами рецепты заготовок на зиму.
По словам читательницы «Псковской правды», рассказавшей об этом рецепте, стерилизация не требуется. Второе название блюда — огуречная закуска с чесноком. «Запах свежих огурчиков в нем сохраняется даже после консервации», — уверяет Елена Исакова из Опочки.
— 3 кг свежих некрупных огурцов
— 4 шт. крупного лука
— 1 пучок листьев укропа
— 3 ст. ложки сахара
— 1 ст. ложка соли с небольшим верхом
— полстакана уксуса
— 4-5 горошин черного перца1. Все овощи хорошо промыть, лук почистить и дать стечь воде.
2. Нарезать огурцы тоненькими кольцами, лук полукольцами и выложить в эмалированную кастрюлю.
3. Перемешать с солью и сахаром и дать постоять минут тридцать.
4. Добавить мелко нарезанную зелень, уксус и перец. Поставить кастрюлю на медленный нагрев и довести до кипения, помешивая.
5. Внимательно следить за содержимым кастрюли, как только огурцы начнут менять цвет, снять с огня, немедленно разложить по стерильным банкам и укупорить.
6. Следить за тем, чтобы при заполнении банок маринад доходил доверху.
7. Остужать в перевернутом виде под шубой.
КСТАТИ
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