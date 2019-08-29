Салат из огурцов «Зимний король»

По словам читательницы «Псковской правды», рассказавшей об этом рецепте, стерилизация не требуется. Второе название блюда — огуречная закуска с чесноком. «Запах свежих огурчиков в нем сохраняется даже после консервации», — уверяет Елена Исакова из Опочки.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1. Все овощи хорошо промыть, лук почистить и дать стечь воде.

2. Нарезать огурцы тоненькими кольцами, лук полукольцами и выложить в эмалированную кастрюлю.

3. Перемешать с солью и сахаром и дать постоять минут тридцать.

4. Добавить мелко нарезанную зелень, уксус и перец. Поставить кастрюлю на медленный нагрев и довести до кипения, помешивая.

5. Внимательно следить за содержимым кастрюли, как только огурцы начнут менять цвет, снять с огня, немедленно разложить по стерильным банкам и укупорить.

6. Следить за тем, чтобы при заполнении банок маринад доходил доверху.

7. Остужать в перевернутом виде под шубой.