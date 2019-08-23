Салат из кабачков в медовом соусе

СПРАВКА

Считаете, что именно ваш рецепт домашних заготовок должен пополнить летнюю коллекцию «Псковской правды»? Присылайте его в редакцию!

Можно обычной почтой: 180007, Псков, ул. Пароменская, 21/33.

Или на электронный ящик: pravda@pravdapskov.ru. За фотографии другие наши читатели скажут вам отдельное спасибо.

Вы можете позвонить в редакцию: 8 (8112) 57-31-23, и мы сами запишем ваш рецепт.