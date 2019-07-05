Посудачили

Так много клыкастого хищника в Раскопельском заливе Чудского озера мы еще не встречали. Но самое удивительное, лучший клев был в солнечный полдень. Рыболовы с нетерпением дождались 15 июня – до этого дня действовал запрет на пользование лодочными моторами, два с половиной месяца тишины закончились, все весенние нерестующие рыбы к этому времени процедуры воспроизведения рода завершили. А значит – пора на серьезную рыбалку.

Открытие – великолепное

Наша дружная, давно сформировавшаяся группа псковских рыболовов, вот уже который год традиционно открывает моторно-рыболовный сезон, отправляясь на Чудское озеро. Не стал исключением и этот год – 15 июня к 17 часам мы ввосьмером приехали на свою любимую поляну. Раскопельский залив встретил нас не очень приветливо: крепкий ветер, тучи над головой. Но тем и хорош этот залив, в нем всегда можно найти спокойный уголок для рыбной ловли, откуда бы ветер ни задувал. Разбили лагерь - и вперед на водные просторы. На вечернюю рыбалку оставалось два часа и для праздничной ухи надо было постараться словить хотя бы какой-нибудь рыбки. Условие – поймал, не поймал, но к восьми часам вечера должен быть на берегу. И еще - с вечера не ловить много. По одной, две, не более, щучки, три-пять окушков, хорошо если кто на поплавок белой рыбки поймает и на коллективную уху этого бывает более чем достаточно. Редко мы оставались без ухи, но все же бывало. Но в этот раз Раскопель нас просто ошеломил. Через полчаса, не успев начаться, наша рыбалка закончилась. Причиною тому стал неожиданный улов. За столь короткое время каждый из нас умудрился поймать по 1-2 золотистых судака, да плюс пара щучек в общий котел, да несколько некрупных окуней. Почти двадцать лет мы здесь регулярно рыбачим, редко когда судак попадался, по одному-два, не крупный и далеко не каждый год. А тут такая приятная неожиданность! Уха, двойная (на тройную терпения не хватило) получилась просто обалденная. Вспоминали, когда последний раз была такая же вкусная, но так и не припомнили. Сидели у костра, восторженно рассказывали друг другу о сегодняшней встрече с клыкастым (так рыболовы уважительно называют судака за характерное строение его зубов – прим. авт.). Особенно эмоционален был Марьян, он впервые в своей жизни подержал в руках живого, собственноручно пойманного, судака. Рассуждали и выстраивали сладостные планы на завтрашнюю рыбалку. От предполагавшегося ранее выхода в Чудское озеро все дружно отказались. Какое Чудо, когда в заливе такая рыба клюет?

Утренний облом

Завели будильник на 3-45 и в 4-00 были на воде. Но не все. Самые нетерпеливые, Вениамин Борисович и Сергей Иванович, отправились за заветной рыбой в 2-30. «Очень плохо спал, все судаки мерещились – позже с улыбкой объяснил сверх ранний подъем Вениамин. - Да и это ведь ночной хищник, лучший клев у него в сумерках, до восхода солнца.» Но прошел час, другой, третий – ни у кого ни одной поклевки. В заливе зеркальный штиль, в утренние часы можно было насчитать там до сорока лодок. А с рыбой – полный облом. У всех. Как будто мы оказались совсем на другом озере, где вообще никакой рыбы нет и никогда не было. И лишь около семи часов утра на моем спиннинге последовал первый резкий удар и после недолгого сопротивления килограммовый судачок отправился в сумку-холодильник (сохранить улов в летнее время без искусственного охлаждения очень сложно – прим. авт.). Тут же и товарищ, с которым я рыбачил в одной лодке, выудил такого же красавца. И в соседней лодке, у Дмитрия, попался хороший экземпляр. Небольшая получасовая вспышка клева и вновь тишина. К 9-00 решили выбираться на берег, позавтракать да помыслить, что делать дальше. Перекусили, искупались. И решили все же порыбачить еще, не особенно на что-то надеясь.

Судак опровергает

А судак удивил, так удивил. На воде штиль, солнце в зените, жара плюс тридцать градусов, а поклевки хищника следовали одна за другой. Честно сказать, такого мы не ожидали. Как не ожидали и большинство рыболовов – не более десятка лодок к тому времени осталось в заливе. У всех, кто дотерпел до неожиданного полуденного клева, уловы были великолепны. С кем бы я ни разговаривал и в этот день, и позже, все без исключения откровенно удивлялись нашей рыбалке. А может это была случайность, разовый сбой в природе? Проверили. И на второй рыбалке 18 июня – утреннее безмолвие, а в жару, в полдень – опять удивительный, еще более активный, чем в первый раз, клев корзубого. И 20 июня - утром ни одной поклевки. Думали, все, ушел судак. Еще после первой рыбалки наш хороший знакомый, местный житель и промысловик объяснял, что в залив судак заходит на нерест каждую весну, но уже к июню почти весь уходит в Чудское озеро. А в этом году он что-то задержался, но уж через неделю он точно должен уйти в глубины Чудо-озера. Должен, но почему-то не ушел. И 23 июня он опять попадался на крючки наших воблеров. На этот раз судак начал было опровергать сложившуюся ситуацию и радовал с раннего утра, но не долго – успели поймать лишь по одному-два хороших экземпляра. А потом – долгое затишье. И вновь удивительный всплеск клева в послеобеденное время. Четыре июньские рыбалки, четыре дня удивительного судачьего клева. Удивился бы, наверное, и Сабанеев Леонид Павлович, ученый, зоолог, писатель и самый известный русский популяризатор рыбной ловли. В его трудах много раз подчеркнуто, что судак – это сумеречный, ночной хищник и ни разу ни сказано о его активности среди бела дня. Выходит, что псковский судак сделал серьезную заявку на пересмотр своих характеристик.