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Досуг

Летний подарок на Новый год

Цена подписки на «Псковскую правду» заморожена до 31 августа

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Алексей Кедров
15 августа 2018 года, 10:26
Фото: Алексей Кедров
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Любимая псковичами газета «Псковская правда — Вече» участвует в акции по досрочной подписке. Подписаться на первое полугодие 2019 года до 31 августа можно по ценам второго полугодия нынешнего года. Участие в акции сэкономит семейный бюджет, а также поможет определиться с выбором подарка для друзей и родных к Новому году: подписаться можно уже сейчас, а газета начнет приходить в январе.

Подписка на издание — оригинальный подарок, который запомнится надолго, будет полезным и станет радовать целых полгода.

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