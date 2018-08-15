Летний подарок на Новый год

Любимая псковичами газета «Псковская правда — Вече» участвует в акции по досрочной подписке. Подписаться на первое полугодие 2019 года до 31 августа можно по ценам второго полугодия нынешнего года. Участие в акции сэкономит семейный бюджет, а также поможет определиться с выбором подарка для друзей и родных к Новому году: подписаться можно уже сейчас, а газета начнет приходить в январе.

Подписка на издание — оригинальный подарок, который запомнится надолго, будет полезным и станет радовать целых полгода.