Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / ТВ

Белые всадники прогресса

Более 100 псковских студентов прошли обучение, чтобы помочь «цифровому» телевидению прийти в каждый дом (ФОТО)

Текст:
Светлана Синцова
7 октября 2019 года, 10:24
Фото: Андрей Степанов
0

Уже 14 октября по всей Псковской области будет отключено аналоговое вещание. Чем ближе момент повсеместного перехода на цифру, тем больше на горячую линию поступает заявок от жителей области, которыми нужна помощь в подключении необходимого оборудования для приема цифрового сигнала. В связи в Проектом офисе команды 2018 состоялось обучение волонтеров из числа студентов политехнического колледжа. Навыки работы с техникой и с людьми получили около 120 юношей и девушек.

От имени губернатора Михаила Ведерникова молодежь поприветствовал его заместитель Николай Цветков.

— Прогресс идет вперед. Но, к сожалению, не все как вы с техникой на ты, — сказал он , обращаясь к ребятам. По его словам, многие пожилые люди нуждаются в помощи, но не знают, к кому за ней обратиться:

Для этого мы здесь и находимся, чтобы оказать им посильную помощь: подключить цифровую приставку и помочь перейти в новую цифровую эпоху. И 14 октября 2019 года вы реально участвуете в историческом событии.


Белые всадники прогрессаНиколай Цветков,
заместитель губернатора Псковской области

Николай Цветков также обратил внимание студентов на свою «униформу» — белую толстовку с голубыми логотипами.

— Мы с вами белые всадники прогресса. Джедаи света. Мы с вами выполняем общую задачу. Поэтому такая белая форма достанется всем, — пообещал он. И напомнил, что главный смысл предстоящей работы — устранение цифрового неравенства: чтобы в каждый дом пришло цифровое телевидение и интернет.

Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
12 вопросов о цифровом ТВ
Директор колледжа ПсковГУ Вячеслав Однобоков сравнил работу ребят с тем, что делали Тимур и его команда — ходили по дворам и помогали пожилым людям помогали.

— Представьте у ваших бабушек и дедушек 14 числа — раз! и нет связи с миром. Многие из них все оставляют на последний день. Почему собралась такая команда чтобы помочь. Нужна массовость, чтоб этим людям помочь.

А чтобы помощь была эффективной, специалисты из РТРС, наглядно показали на старых и новых моделях телевизоров, как подключается цифровая приставка, какие провода и каким образом для этого нужно соединить.

На сегодняшний день в области работает 350 волонтеров. За время работы «горячей линии» обработано около 650 заявок от жителей области. В настоящее время поступает 25-50 заявок в день, в зависимости от дня недели: больше всего после выходных — в понедельник.

Работой добровольных помощников псковичи довольны.

Но жители должны понимать, что волонтеры не должны устанавливать антенну, бегать покупать людям оборудование. Задача волонтера — прийти и настроить оборудование.


Белые всадники прогрессаДенис Матвеев,
начальник управления цифрового развития и связи администрации региона 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я уже работал волонтером на Ганзе в Пскове: помогал гостям сориентироваться в городе. Сюда пришел, чтобы помогать людям в переключении телевизоров на цифровое вещание. Уже небольшой опыт такой работы есть — помогал родственникам подключать.

Белые всадники прогрессаСтас Владимиров, студент 2-го курса

Наш колледж предложил студентам некоторых групп прийти и познакомиться с программой волонтерства. Все знают, что мы переходим на цифровое телевидение и некоторые из нас изъявили желание помочь людям совершить этот переход. И я считаю, что это поможет мне приобрести некоторый опыт помощи людям. Обучение — не быстрый процесс, но если хорошо постараться, у нас все получится.

Белые всадники прогрессаЛиза Разгонова, студентка 4-го курса
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Припали к истокам

Культура
4 октября 09:51

Припали к истокам

В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»
Путешествие из Волгограда в псковский театр

Культура / Театр
30 сентября 11:19

Путешествие из Волгограда в псковский театр

Люстра, стены и стихи — волгоградские школьники исследовали закулисье главной сцены Пскова
Любовь сквозь театры

Культура
25 сентября 12:43

Любовь сквозь театры

«Горько!» — в Псковском театре два артиста создали семью

7 октября

  • Синоптики предупредили о дожде со снегом в Псковской области 8 октября
  • Крупную партию табачной продукции без маркировки изъяли псковские полицейские
  • Жителям Псковской области, ищущим работу, предлагают посетить ярмарку вакансий 9 октября
  • Движение по улице 23 Июля в Пскове перекрыли для транспорта из-за ремонтных работ
  • «Family Album» приглашает псковичей принять участие на всероссийских конкурсах
  • В Псковской области приняли окончательные решения по реконструкции памятника «Купол»
  • В Пскове на девятый конкурс молодых поэтов «Чернильница» заявились сто человек
  • Из-за неправильной эксплуатации печи в Псковском районе горел двухэтажный жилой дом
  • В Пушкинских Горах выберут лучших молодых прозаиков, исследователей и поэтов
  • В Псков привезли лоскутное одеяло, сшитое вручную мастерицами из 30 городов России

    • 6 октября

  • Два водителя повторно сели за руль пьяными
  • В Бежаницком и Дедовичском районах нашли незаконные порох и тротил
  • Полицейские разыскивают псковича, уехавшего на заработки
  • Полицейские изъяли фальшивую пятитысячную купюру
  • За сутки мошенники обобрали жителей области почти на 400 тысяч рублей
  • Днем синоптики прогнозируют до +6 и мокрый снег

    • 5 октября

  • Псковский педагог Данил Москаленко стал обладателем спецприза Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019»
  • Крупная продовольственная ярмарка проработает в центре Пскова до пяти вечера
  • ГИБДД рекомендует псковичам быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды
  • Фестиваль ГТО среди муниципальных и государственных служащих пройдет сегодня в Острове
  • В продаже появились открытки с памятниками архитектуры Пскова, которые вошли в список ЮНЕСКО
  • Александр Котов: От всей души желаю педагогам всех поколений счастья, здоровья и благополучия
  • Михаил Ведерников: Благодарю педагогов за ответственный труд и любовь к своему делу
  • Водителям сообщили об ограничении движения транспорта в Пскове на улице 23 июля
  • Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом в Псковской области 5 октября

    • 4 октября

  • В Пскове продолжают собирать сведения о участниках Великой Отечественной войны для книги «Солдаты Победы»
  • Всероссийский день ходьбы пройдёт в Финском парке Пскова в ближайшую субботу
  • Девять заявок поступило на региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года - 2019»
  • Завтра в Дедовичском районном Центре досуга разыграют семь телевизионных приставок
  • Возбуждены уголовные дела против псковича, который в теплице выращивал коноплю

    • Новости

    Холодно… холодно… Горячо!

    Общество
    Наталья Баранова 4 октября 18:00

    Холодно… холодно… Горячо!

    От лайки до конвектора — ищем способы согреться в суровое время года

    Друг музей

    Культура / Наследие
    23 сентября 11:21

    Друг музей

    Посетители с ментальными нарушениями знакомятся с памятниками ЮНЕСКО на специально организованных экскурсиях по Пскову
    12 вопросов о цифровом ТВ

    Культура / ТВ
    20 сентября 10:10

    12 вопросов о цифровом ТВ

    Всем ли нужна приставка, где ее купить сельским жителям, кто поможет подключить и что это вообще такое — телевидение в цифровом формате