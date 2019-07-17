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Культура / ТВ

Двадцать вместо шести

Как волонтеры помогают псковичам подключить цифровое ТВ и где получить компенсацию за приставку

Текст:
Светлана Синцова
17 июля 2019 года, 12:41
Фото: Андрей Степанов
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Благодаря работе добровольных помощников пожилые псковичи уже смогли оценить преимущества цифрового телевидения. Волонтеры приходят парами, если нужно — два раза. После Ганзы заявок стало заметно больше.

Пенсионерке из Пскова Анне Вениаминовне Яковлевой 76 лет, телевизор смотрит нечасто. Поэтому и к кабельному телевидению в свое время подключаться не стала. Принимает сигнал от обычной комнатной антенны. Но с октября телевизор начал бы показывать только рябь — аналоговое вещание в нашей области останавливается, телевизионщики переходят на цифру. На телецентре в Пскове уже построили новенькую антенну-тарелку, которая позволит передавать местные новости. Для зрителей в цифре одни преимущества: картинка четче, каналов в три с половиной раза больше. И все бесплатно. Нужно только, чтобы телевизор мог поймать новый сигнал. Для старых моделей необходимы специальная приставка, антенна и шнуры.

— Честно говоря, я не любитель телевизора. Сериалы не перевариваю, предпочитаю проигрыватель послушать. Но и без телевизора тоже плохо. Я смотрю псковские новости, погоду. Поэтому переживала о том, что же будет, если мой телевизор не сможет принимать сигнал. Тогда и включить будет нечего! — говорит Анна Вениаминовна.

Поэтому, когда в новостях она услышала о том, что при подключении к цифровому вещанию окажут помощь, записала телефон из бегущей строки.

Двадцать вместо шести
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Инфографика Кирилла Гавриленко.

ПОЗВОНИЛИ И ПРИШЛИ

— По этому номеру позвонила и забыла об этом. А тут мне перезвонили и сказали, что придут подключать оборудование. И пришли, — продолжает пенсионерка.

По ее словам, «сервис был на высшем уровне». Причем волонтерам пришлось навещать Анну Яковлеву дважды:

— Оказалось, что в магазине подсунули неработающие батарейки. Поэтому на следующий день я пошла за новыми и волновалась, придут волонтеры ко мне второй раз или нет. Но на следующий день они пришли и все сделали. До этого у меня даже семи каналов не было, а сейчас двадцать! Все одинаково хорошо показывают. Я очень довольна. Спасибо им большое!

Пенсионерка уверена, что старый телевизор еще долго ей прослужит.

— Я знаю, что новые модели телевизоров цифровой сигнал принимают сами по себе. Но дорогой телевизор купить у меня сейчас нет возможности, а дешевые быстро выходят из строя. То, что раньше куплено, лучше работает. У меня качественный телевизор — 23 года работает без ремонта! Сосед говорит: «Такой выбрасывать жалко». И показывает он прекрасно.

А телефон, по которому можно пригласить волонтеров, Анна Вениаминовна уже передала своей ровеснице-подруге, чтобы ее телевизор тоже мог работать по-новому.

Другой псковичке — Татьяне Николаевне Смирновой — волонтеры помогли перевести на «цифру» два телевизора.

— Хорошо все сделали, быстро. Буквально минут за десять, — говорит она.

ХОДИМ ПАРОЙ

Переходить на «цифру» псковичам помогают студенты-волонтеры. Количество заявок на подключение оборудования для приема цифрового сигнала от жителей города резко увеличилось после окончания Ганзейских дней.

— После того как Ганза закончилась, в Молодежный центр посыпались заявки, — рассказывает волонтер и студентка ПсковГУ Людмила Немкова.

По ее словам, в работе занято 10-12 человек, которые выполняют по три-четыре заявки в день.

— Подключать ходим парами, чтобы быстрее делать работу и была помощь в случае возникновения каких-то затруднений. Сегодня, например, у нас с напарником четыре заявки. По разным адресам ходим. Кто-то хочет подключать оборудование — приставку и антенну, кто-то хочет исправить неполадки в оборудовании, которое подключали самостоятельно.

На данный момент уже более 150 человек получили помощь волонтеров. 

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