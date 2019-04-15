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Культура / ТВ

Тарелка для цифры

В Пскове возводят приемно-передающую спутниковую станцию

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Ольга Нефёдова
15 апреля 2019 года, 11:44
Фото: Андрей Степанов
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Зачем ее строят, почему прямо в центре города, не представляет ли станция опасности для жителей и что будет с той, которая использовалась раньше, рассказал директор регионального передающего центра Александр Лаптиёв. «Псковская правда» побывала на стройплощадке.

С 3 июня Псковская область полностью переходит на цифровое телевещание. Но цифровое телевидение появилось у нас не сейчас. Первый цифровой передатчик и 7 станций цифрового вещания запустили еще в 2012 году. Сейчас таких станций по области 27, а цифру в своих телевизорах могут принимать 99,8 % жителей области – если, конечно, телевизор позволяет.

Одна из причин перехода на новый формат вещания – экономия частот.

В какой-то момент пришли к выводу, что не хватает частот для увеличения числа каналов. Как раньше было: один канал – одна программа. Цифровое же телевидение позволяет на одном канале транслировать до 10 программ одновременно.


Александр Лаптиёв,
директор Псковского областного радиотелевизионного передающего центра 
Чтобы распространять цифровой сигнал в Пскове на территории Телецентра строят приемно-передающую спутниковую станцию. Пока она не запущена, в телерадиосетях используют

временную схему, прибегая к услугам станции в Тверской области, что не вполне удобно, да еще и затратно.

В конце апреля – начале мая новую станцию уже запустят в эксплуатацию. Сейчас она находится в процессе монтажа: уже сделана подставка, подведен кабель к зданию. Чтобы не мешать сигналу, вокруг станции пришлось срезать тополя.

- Чаша тарелки диаметром пять метров, ее пока собирают на земле, - поясняет Александр Лаптиёв. - Установлена она будет в самое ближайшее время.

Сейчас в Пскове две телевышки: на территории Телецентра (Рижский, 71) и в Ваулиных Горах. Последняя работает с 2014 года. Все цифровые каналы пока вещают именно оттуда. Работает она в автономном режиме. Чтобы не тянуть оптоволоконную линию в Ваулино, новую станцию решили строить прямо на территории Телецентра.

С окончательным приходом цифры в регион и телевышка на Рижском, 71, и та, что в Ваулиных Горах, работать продолжат. Первая хоть и 1960 года постройки, но соответствует всем необходимым нормам. Срок ее использования продлили на 50 лет.

Мачта ее загружена основательно, арендуют ее, в том числе, и операторы сотовой связи. После отключения аналогового вещания использовать ее будут для радиовещания. В Пскове около 15 радиостанций.

Новая же спутниковая станция никакой угрозы для населения, проживающего рядом с ней, не представляет.

- Мощность излучения этой станции намного меньше, чем той, которая пока отвечает за аналоговое вещание, - заверил директор передающего центра. - И оно имеет узкую направленность - только на спутник.

Мощность излучения новой станции, намного меньше, чем той, которая пока отвечает за аналоговое вещание.
Фото Андрея Степанова.
Переход на цифру не почувствуют владельцы телевизоров, выпущенных после 2013 года, они технически способны принимать цифровой сигнал без каких-либо дополнительных устройств, а также владельцы спутниковых тарелок и те, у кого подключено кабельное телевидение.

- Им ничего не надо предпринимать, - отметил Александр Лаптиёв. - Даже если у такого человека старый телевизор и нет специальной приставки, то он как смотрел 60 каналов, так и будет их смотреть. Но все это стоит денег. А цифровое телевидение позволит людям смотреть 20 каналов совершенно бесплатно.

С проблемой столкнутся владельцы стареньких телевизоров, которые смотрят только аналоговое телевидение. Специально для таких пользователей сейчас под логотипами телеканалов на экране высвечивается буква «А». Если зритель ее видит, значит, именно ему надо позаботиться о покупке специальной приставки, которая поможет принимать цифровой сигнал.

СПРАВКА

Горячая линия для жителей области по переходу на цифровое вещание: 8-800-100-60-11.

Горячая линия для жителей Пскова: 8 (8112) 29-91-10.

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