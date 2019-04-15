Тарелка для цифры

С 3 июня Псковская область полностью переходит на цифровое телевещание. Но цифровое телевидение появилось у нас не сейчас. Первый цифровой передатчик и 7 станций цифрового вещания запустили еще в 2012 году. Сейчас таких станций по области 27, а цифру в своих телевизорах могут принимать 99,8 % жителей области – если, конечно, телевизор позволяет.

Зачем ее строят, почему прямо в центре города, не представляет ли станция опасности для жителей и что будет с той, которая использовалась раньше, рассказал директор регионального передающего центра Александр Лаптиёв. «Псковская правда» побывала на стройплощадке.

В какой-то момент пришли к выводу, что не хватает частот для увеличения числа каналов. Как раньше было: один канал – одна программа. Цифровое же телевидение позволяет на одном канале транслировать до 10 программ одновременно.

Чтобы распространять цифровой сигнал в Пскове на территории Телецентра строят приемно-передающую спутниковую станцию. Пока она не запущена, в телерадиосетях используют

временную схему, прибегая к услугам станции в Тверской области, что не вполне удобно, да еще и затратно.

В конце апреля – начале мая новую станцию уже запустят в эксплуатацию. Сейчас она находится в процессе монтажа: уже сделана подставка, подведен кабель к зданию. Чтобы не мешать сигналу, вокруг станции пришлось срезать тополя.

- Чаша тарелки диаметром пять метров, ее пока собирают на земле, - поясняет Александр Лаптиёв. - Установлена она будет в самое ближайшее время.

Сейчас в Пскове две телевышки: на территории Телецентра (Рижский, 71) и в Ваулиных Горах. Последняя работает с 2014 года. Все цифровые каналы пока вещают именно оттуда. Работает она в автономном режиме. Чтобы не тянуть оптоволоконную линию в Ваулино, новую станцию решили строить прямо на территории Телецентра.

С окончательным приходом цифры в регион и телевышка на Рижском, 71, и та, что в Ваулиных Горах, работать продолжат. Первая хоть и 1960 года постройки, но соответствует всем необходимым нормам. Срок ее использования продлили на 50 лет.

Мачта ее загружена основательно, арендуют ее, в том числе, и операторы сотовой связи. После отключения аналогового вещания использовать ее будут для радиовещания. В Пскове около 15 радиостанций.

Новая же спутниковая станция никакой угрозы для населения, проживающего рядом с ней, не представляет.

- Мощность излучения этой станции намного меньше, чем той, которая пока отвечает за аналоговое вещание, - заверил директор передающего центра. - И оно имеет узкую направленность - только на спутник.