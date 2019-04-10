Пять миллионов на цифру

Уже 3 июня по всей Псковской области будет отключено аналоговое вещание. Для подключения цифрового телевидения требуется, как минимум, приставка. Что делать тем, кто ее покупку себе позволить не может.

Из регионального бюджета выделят 5 миллионов рублей на компенсации за покупку цифрового телевизионного оборудования. Ими смогут воспользоваться малообеспеченные.

- Если семья, которая попадает в данную категорию, приобретает приставку до 1 000 рублей, то из областного бюджета по линии соцзащиты ей эти затраты компенсируем, - пояснил заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков 5 апреля на совещании с руководителями районов.

Последних призвали усилить информационную работу с населением, чтобы ни один человек не пострадал при отключении аналога.

- Не забудьте, что совсем скоро у нас появятся дачники, - напомнил замгубернатора. – С начала дачного периода наше население увеличивается в 2 – 2,5 раза. И они сейчас никак не вовлечены в разъяснительную работу, а потом вы погрязнете в обращениях.

Цифровым эфирным вещанием охвачены 99,8% населения области. Нет жителей, которые могли бы сказать, что не попадают в эту зону. Но есть те, кто сам не в состоянии настроить оборудование. И это проблема, решить которую призваны волонтеры.

В каждом муниципалитете сформированы группы волонтёров – 7-10 человек - которые будут бесплатно помогать людям подключать цифровое телевидение, а в районной администрации появится ответственный за это сотрудник. Сейчас волонтеров по всей области 150 человек, в мае их число планируют увеличить до 400.

- Местная администрация будет передавать волонтёрам заявки, которые будут поступать на единый бесплатный номер или непосредственно в саму администрацию, - сообщил сотрудник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Евгений Рудый. - Сам волонтёр уже по договорённости будет приходить по назначенному адресу в назначенное время, удобное для заявителя.

Еще одна хорошая новость – с пятницы, 5 апреля, в регионе заработала региональная горячая линия. До этого узнать какие-то технические моменты можно было, позвонив на линию федеральную. Теперь специалисты Многофункционального центра смогут ответить на все возникающие у населения вопросы. А в случае необходимости помогут связаться с другими службами. Например, социальными, которые отвечают за компенсацию затрат на покупку цифровой приставки для малоимущих. Или с волонтёрами, которые помогают настраивать цифровое оборудование.

Кроме того, для удобства жителей Пскова сделали и отдельную горячую линию.

Напомним, чтобы не остаться без телевидения после 3 июня, необходимо заранее узнать о том, готов ли телевизор к приёму цифрового сигнала. Если рядом с логотипом телеканала стоит буква «А» - телевизор принимает только аналоговый сигнал. Нужна приставка и антенна. Как правило, модели, выпущенные после 2012-го года принимают цифру автоматически.