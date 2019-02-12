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Культура / ТВ

Просите волонтёра на дом

Студенты готовы помогать тем, кто сам не может подключить приставку к телевизору для приема цифрового ТВ

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Наталья Баранова
12 февраля 2019 года, 10:00
Фото: Андрей Степанов
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А телевизионщики в это время ездят по районам с бесплатными приставками.

Ищите в списках

Чтобы телевизор, не принимающий цифровой сигнал, не перестал показывать, к нему нужно будет подключить приставку. Многим пожилым людям сложно самим разобраться во всех технических нюансах подключения. Поэтому специально им в помощь в Пскове на прошлой неделе подготовили несколько десятков волонтеров из числа студентов. Молодые люди — уверенные пользователи разных мудреных гаджетов, кто, как не они, сможет помочь своим пожилым соседям и родственникам.

— Я живу в Бежаницах, у нас многие до сих пор смотрят аналоговое телевидение и планируют покупать приставки, — говорит студент ПсковГУ­ Илья Протас. — Уверен, что многим, как и моим маме с бабушкой, потребуется помощь. И я с удовольствием помогу всем, кто будет в ней нуждаться.

Студенты приезжают домой на выходные, тогда-то они и будут помогать устанавливать новое оборудование.

— Списки волонтеров будут во всех районных администрациях, — говорит ведущий специалист управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Евгений Рудый. — Все, кому нужна помощь в установке нового оборудования, могут обратиться в администрацию своего района и попросить прислать к ним волонтера.

Приставка в лотерею

В начале февраля на ГТРК «Псков» при поддержке областной администрации стартовала акция «Цифровое телевидение в каждый дом». Журналисты телерадиокомпании вместе с сотрудниками радиотелевизионного передающего центра ездят по районам области и рассказывают, как получить доступ к двадцати бесплатным цифровым телеканалам и подключить приставки. Первая встреча со зрителями прошла в Порхове 5 февраля.

В тонкостях подключения нового оборудования всем желающим помогают разобраться инженеры и техники. Для покупки дециметровой антенны иногда имеют значение даже этаж дома и близость телевизионной вышки. В Порхове, кстати, разыграли пять цифровых приставок. Две выделили областные власти, еще три предоставило местное отделение «Единой России».

Следующим городом станут Новосокольники, встреча назначена на 15 февраля. Также журналисты ГТРК «Псков» планируют приехать в Себеж, Гдов, Пушгоры, Великолукский и Псковский районы. Акция продлится до конца мая.

— Сейчас речь идет о возможном увеличении числа районов, — говорит заместитель директора ГТРК «Псков» Виталий Михайлов. — Надеемся, что и приставок сможем разыграть больше. Первая акция прошла очень хорошо и вызвала большой интерес. Народу пришло больше, чем вмещал зрительный зал. Мы ждем не только людей старшего возраста, но и молодежь. Им будет интересно узнать о технических новинках. 

ВАЖНО

Напомним, 3 июня в Псковской области прекратит работать аналоговое телевещание. Телевизионная революция произошла по всей стране. Но наша область попала в самую последнюю, июньскую, волну отключения. Остается несколько месяцев, чтобы обзавестись новым оборудованием.

Определить, какой сигнал принимает ваш телевизор — цифровой или аналоговый, очень просто. На экране телевизора всегда есть логотип канала, который в данный момент показывает. Если рядом с логотипом стоит буква «А», значит, у вас пока аналоговое телевидение.

Все телевизоры, начиная с 2012 года выпуска, автоматически принимают цифровой сигнал. А вот если модель выпущена раньше, нужно разбираться в каждом конкретном случае. О том, что телевизор поддерживает стандарт dvb t-2, позволяющий принимать цифру, как правило, указывают на упаковке. 

СПРАВКА

8 (8112) 29-93-54. Присоединиться к волонтерам или уточнить, действительно ли к вам в дом пришел волонтер, а не мошенник. Такую же информацию можно получить в администрациях районов. 

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