Просите волонтёра на дом

А телевизионщики в это время ездят по районам с бесплатными приставками.

Ищите в списках

Чтобы телевизор, не принимающий цифровой сигнал, не перестал показывать, к нему нужно будет подключить приставку. Многим пожилым людям сложно самим разобраться во всех технических нюансах подключения. Поэтому специально им в помощь в Пскове на прошлой неделе подготовили несколько десятков волонтеров из числа студентов. Молодые люди — уверенные пользователи разных мудреных гаджетов, кто, как не они, сможет помочь своим пожилым соседям и родственникам.

— Я живу в Бежаницах, у нас многие до сих пор смотрят аналоговое телевидение и планируют покупать приставки, — говорит студент ПсковГУ­ Илья Протас. — Уверен, что многим, как и моим маме с бабушкой, потребуется помощь. И я с удовольствием помогу всем, кто будет в ней нуждаться.

Студенты приезжают домой на выходные, тогда-то они и будут помогать устанавливать новое оборудование.

— Списки волонтеров будут во всех районных администрациях, — говорит ведущий специалист управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Евгений Рудый. — Все, кому нужна помощь в установке нового оборудования, могут обратиться в администрацию своего района и попросить прислать к ним волонтера.