Праздник в двух частях

Считанные дни остались до начала XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. В этом году он возродит псковскую традицию, много лет назад заложенную режиссером Вадимом Радуном и театром под открытом небом «Карусель»: показ спектаклей в исторических памятниках города

Иногда они возвращаются

Дмитрий Месхиев. - 4 сентября мы возрождаем безвременно убитый фестиваль «Крещендо». Пока это будет однодневный концерт пианиста Дениса Мацуева, симфонического оркестра Псковской области и гостей, приглашенных музыкантом, но если звезды сойдутся, то он снова станет ежегодным - Хочу начать пресс-конференцию с радостной новости, - сказал художественный руководитель Псковского театра драмы. - 4 сентября мы возрождаем безвременно убитый фестиваль «Крещендо». Пока это будет однодневный концерт пианиста, симфонического оркестра Псковской области и гостей, приглашенных музыкантом, но если звезды сойдутся, то он снова станет ежегодным

Вход на фестиваль свободный. Попадут те, кто, как отметил Дмитрий Месхиев, успеют взять пригласительный билет. Зеленый театр, с учетом коронавирусной рассадки, сможет вместить 1 020 зрителей одновременно. Сам же XXXVIII Пушкинский театральный фестиваль в том году поделили на две части. Первая будет уличной, местом проведения второй станет Пушкинский театр. - Есть надежда, что к декабрю в театре большей частью привьются все. Чтобы не произошла история, подобная той, которая случилась с астраханским театром, когда его директор приехала к нам, будучи зараженной коронавирусом, - сказал Дмитрий Месхиев.

Спектакль на закате

Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле. Действие развернется на площади у Троицкого собора. Спектакль будет показан дважды — 2 и 3 сентября. Увидеть его смогут 800 человек. Фестиваль откроется спектаклем художественного руководителя Александринского театра«Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле. Действие развернется на площади у Троицкого собора. Спектакль будет показан дважды — 2 и 3 сентября. Увидеть его смогут 800 человек. - То, что спектакль будет показан на Вечевой площади — довольно символично, - сказал Дмитрий Месхиев. - Кроме того, этим спектаклем Александринский театр открывает свой 265 сезон. Мы давно хотели показывать уличные спектакли и даже просили перенести даты проведения фестиваля, чтобы погода позволяла это делать. А тут Валерий Фокин сам предложил эту идею.

Оба спектакля начнутся на закате, в 21:00, и это тоже задумка художественного руководителя Александринского театра. Гости же могут не переживать из-за непогоды, каждого на зрительском месте будет ждать дождевик. Во дворе Пушкинского театра 9 и 10 сентября свой спектакль «Я шагаю по Москве» представит «Невидимый театр» Семена Серзина. Это спектакль-путешествие по стихотворениям и дневникам советского режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова. - Семен Серзин ставил у нас «Свидетельские показания», - напомнил Дмитрий Месхиев. - Теперь привезет «Я шагаю по Москве». Место постановки — двор театра — он выбрал сам. Единственное, он не вместит много зрителей.

Две ходки

Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина», который закроет сентябрьскую программу. Псковский театр драмы покажет гостям фестиваля две премьеры — спектакль-кабаре Дмитрия Месхиева «Постой паровоз!» и спектакль большой сцены режиссера«Смерть Тарелкина», который закроет сентябрьскую программу. - «Постой паровоз. Первая ходка», - добавил Дмитрий Месхиев. - Зрителям спектакль понравился еще до премьеры. На два ближайших месяца билеты уже раскуплены. К весне мы планируем поставить «Постой паровоз. Вторая ходка», сделаем новый спектакль на ту же тему.

Александра Стройло «Достоевский и коронавирус». Со 2 по 12 сентября в галерее «ЦЕХ» будет работать выставка главного художника театра, заслуженного художника России«Достоевский и коронавирус». - На выставке будут представлены работы художника начала 80-х годов, связанные с его деятельностью как в кинопроектах, так и в театре — рассказала исполнительный директор Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева. - А также работы, которые были созданы им за последние полтора года.

Увидят посетители на выставке и уникальные авторские книги, созданные художником. - Они рукодельные, не все можно будет потрогать или взять в руки, но прочитать о них и посмотреть сможет каждый, - пояснила Марина Николаева.

Доживем до зимы