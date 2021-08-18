Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Театр

Праздник в двух частях

Чем удивит и порадует зрителей Пушкинский театральный фестиваль

Текст:
Ольга Нефёдова
18 августа 2021 года, 15:00
Фото: Андрей Степанов
0

Считанные дни остались до начала XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. В этом году он возродит псковскую традицию, много лет назад заложенную режиссером Вадимом Радуном и театром под открытом небом «Карусель»: показ спектаклей в исторических памятниках города

Иногда они возвращаются

- Хочу начать пресс-конференцию с радостной новости, - сказал художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. - 4 сентября мы возрождаем безвременно убитый фестиваль «Крещендо». Пока это будет однодневный концерт пианиста Дениса Мацуева, симфонического оркестра Псковской области и гостей, приглашенных музыкантом, но если звезды сойдутся, то он снова станет ежегодным

Праздник в двух частях

Фото Александра Сидоренко
Вход на фестиваль свободный. Попадут те, кто, как отметил Дмитрий Месхиев, успеют взять пригласительный билет. Зеленый театр, с учетом коронавирусной рассадки, сможет вместить 1 020 зрителей одновременно.

Сам же XXXVIII Пушкинский театральный фестиваль в том году поделили на две части. Первая будет уличной, местом проведения второй станет Пушкинский театр.

- Есть надежда, что к декабрю в театре большей частью привьются все. Чтобы не произошла история, подобная той, которая случилась с астраханским театром, когда его директор приехала к нам, будучи зараженной коронавирусом, - сказал Дмитрий Месхиев.

Спектакль на закате

Фестиваль откроется спектаклем художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле. Действие развернется на площади у Троицкого собора. Спектакль будет показан дважды — 2 и 3 сентября. Увидеть его смогут 800 человек.

- То, что спектакль будет показан на Вечевой площади — довольно символично, - сказал Дмитрий Месхиев. - Кроме того, этим спектаклем Александринский театр открывает свой 265 сезон. Мы давно хотели показывать уличные спектакли и даже просили перенести даты проведения фестиваля, чтобы погода позволяла это делать. А тут Валерий Фокин сам предложил эту идею.

Праздник в двух частях

Фото Дарьи Хватковой
Оба спектакля начнутся на закате, в 21:00, и это тоже задумка художественного руководителя Александринского театра. Гости же могут не переживать из-за непогоды, каждого на зрительском месте будет ждать дождевик.

Во дворе Пушкинского театра 9 и 10 сентября свой спектакль «Я шагаю по Москве» представит «Невидимый театр» Семена Серзина. Это спектакль-путешествие по стихотворениям и дневникам советского режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова.

- Семен Серзин ставил у нас «Свидетельские показания», - напомнил Дмитрий Месхиев. - Теперь привезет «Я шагаю по Москве». Место постановки — двор театра — он выбрал сам. Единственное, он не вместит много зрителей.

Две ходки

Псковский театр драмы покажет гостям фестиваля две премьеры — спектакль-кабаре Дмитрия Месхиева «Постой паровоз!» и спектакль большой сцены режиссера Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина», который закроет сентябрьскую программу.

- «Постой паровоз. Первая ходка», - добавил Дмитрий Месхиев. - Зрителям спектакль понравился еще до премьеры. На два ближайших месяца билеты уже раскуплены. К весне мы планируем поставить «Постой паровоз. Вторая ходка», сделаем новый спектакль на ту же тему.

Праздник в двух частях

Фото пресс-службы Псковского драмтеатра
Со 2 по 12 сентября в галерее «ЦЕХ» будет работать выставка главного художника театра, заслуженного художника России Александра Стройло «Достоевский и коронавирус».

- На выставке будут представлены работы художника начала 80-х годов, связанные с его деятельностью как в кинопроектах, так и в театре — рассказала исполнительный директор Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева. - А также работы, которые были созданы им за последние полтора года.

Праздник в двух частях

Фото Андрея Степанова
Увидят посетители на выставке и уникальные авторские книги, созданные художником.

- Они рукодельные, не все можно будет потрогать или взять в руки, но прочитать о них и посмотреть сможет каждый, - пояснила Марина Николаева.

Доживем до зимы

Секреты декабрьской части фестиваля его организаторы лишь слегка приоткрыли. Известно, что свою постановку привезет Российский академический молодежный театр. Будет показан спектакль Кирилла Вытоптова «Барышня-крестьянка».

Ведутся переговоры с Севастопольским театром юного зрителя, в котором питерский режиссер Яна Тумина поставила спектакль «Нос» по повести Николая Гоголя.

К слову сказать, Яна Тумина уже привозила в Псков свой спектакль «О рыбаке и рыбке», который впоследствии получил «Золотую маску».

Кроме того, зрители увидят «Интервью В» Романа Кагановича и Театра ненормативной пластики. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Вам открыточка, из Пскова

Культура
3 августа 12:34

Вам открыточка, из Пскова

Псковская сувенирка становится привлекательной и для туристов и для псковичей
Впервые в Пскове

Культура / Событие
27 июля 21:20

Впервые в Пскове

Зрителей «Лавандовой ночи» ждет сюрприз
Усвятские песни Пелагеи

Культура
27 июля 14:17

Усвятские песни Пелагеи

Популярная певица записала новую композицию, которую впервые исполнит на празднике в честь 1000-летия поселка
  • Шесть медучреждений Псковской области получат новые автомобили скорой помощи
  • В Псковской области установили величину прожиточного минимума на 2022 год
  • Круговое движение появится на перекрестке улиц Шестака и Достовалова в Пскове
  • Игорь Сопов рассказал, как будут проходить выборы в сентябре
  • Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание
  • Музей Арктики и Антарктики планируется открыть в Пскове в следующем году
  • 17 августа Псковский аэропорт перевёз рекордное количество пассажиров
  • ПсковГУ подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с китайским институтом
  • Поддельными молочными продуктами кормили детей в Пскове
  • 260 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса
  • Еще 104 человека заразились СОVID-19 в Псковской области
  • До 24 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 18 августа

    • 17 августа

  • В Пскове машина сбила восьмилетнего ребенка
  • Арина Лебедева из Бежаниц стала победителем регионального этапа конкурса «Лидер 21 века»
  • Карантин по АЧС введен в Тямшанской волости
  • Организовать расчистку ливневой канализации в Пскове поручил Михаил Ведерников
  • Пожарный из дедовичского поселка покорил YouTube своими DIY-идеями
  • На какие дороги необходимо обратить внимание, рассказали псковичи
  • 12 аварийных строений снесут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района
  • Новый учебный год в России начнется в обычном формате
  • Из-за непогоды псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности
  • Ливень и сильный град накроют Псковскую область в ближайшие часы
  • 180 тысяч псковичей записались на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги»
  • Великолукских медиков наградили за вклад в борьбу с коронавирусом
  • Денис Мацуев выступит в Зеленом театре Пскова 4 сентября
  • Про скандал на рынке ритуальных услуг Псковской области рассказал «АиФ. Псков»
  • Более трех тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки
  • В Псковской области диагностировали 105 новых случаев COVID-19
  • 16 домов в Пскове могут остаться без водоснабжения
  • Участниками псковского проекта «Шаг навстречу» стали жители других регионов

    • Новости

    Переходный период

    Транспорт / Инфраструктура
    Максим Андреев 18 августа 09:10

    Переходный период

    Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»

    Творец и труженик

    Культура
    23 июля 20:54

    Творец и труженик

    В палатах Постникова в Пскове открылась выставка живописи Александра Силина, посвященная 100-летнему юбилею художника
    Программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»

    Культура / Фестиваль
    22 июля 14:12

    Программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»