Шампанского зрителю!

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина завершается театральный сезон. Об его итогах и планах на ближайшее время узнала «Псковская правда».
В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина завершается театральный сезон. Об его итогах и планах на ближайшее время узнала «Псковская правда».
Также с этого года в театре начались регулярные показы спектаклей для зрителей слабовидящих и незрячих.
- У нас почти все спектакли, которые идут на Малой сцене, можно посещать зрителям , у которых проблемы со зрением. Это спектакли из афиши театра, на которые наряду с обычными зрителями приходят люди с ограниченными возможностями, - пояснила заместитель директора по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева.
В уходящем сезоне состоялось несколько премьер:
- Это спектакль «Дни победы», уникальность которого для Пскова в том, что актеры находятся среди зрителей. 23 февраля этим спектаклем открылся новый зал. А 6 марта выпустили «Следственные показания» по пьесе Дмитрия Данилова. Также псковский зритель увидел премьеры спектаклей «Смерть Тарелкина» и «Приключения голубя Петра», - рассказал арт-директор театра Андрей Пронин.
- Эта премьера приурочена ко Дню рождения Пушкина. Изюминка этого спектакля в том, что корифеи Александринского театра и корифеи нашего театра совместно участвуют в этом спектакле. Это наш первый совместный опыт, - пояснил Дмитрий Месхиев.
- Репертуар театра скуден. Ротация спектаклей должна быть более интенсивной. По моим подсчетам, спектакль живет два — два с половиной года, потом его можно снимать, потому что все, кто хотел его посмотреть — посмотрели. Нам нужно много делать премьер. Я надеюсь, что не менее 8-9 спектаклей в год мы будем ставить.
- Указом губернатора запрещена демонстрация сценических историй в объектах общепита. Если Роспотребнадзор посчитает, что кафе театра — это общепит, мы вынуждены будем отменить премьеру. Если сочтет, что кафе театра — это кафе театра, мы будем предлагать зрителям шампанское. Поскольку это кабаре, шампанское - неотъемлемая часть услуги данного искусства, - добавил Дмитрий Месхиев.
По его словам, театр напишет письмо в Роспотребнадзор.
- Если нам разрешат — мы будем играть. Если не разрешат — мы премьеру перенесем.
- Не каждый региональный театр может похвастаться таким буфетом. Я очень давно хотел это сделать, теперь у меня появилась возможность, я сделал, - сказал Дмитрий Месхиев.
По его словам, новое пространство театра еще не оформлено до конца - остались последние штрихи:
- Мы сцену сделали, аппаратуру купили, свет поставили, чтобы было слышно, видно и красиво. В том числе буфет, который вы видите — это копия буфета из псковской гостиницы «Лондон», которая была во время войны разрушена. Мы по фотографии сделали этот буфет, - рассказал руководитель театра. Я надеюсь, что здесь мы будет делать не один спектакль.
Дмитрий Месхиев также отметил, что хотел бы развивать в театре музыкальное сценическое направление - делать спектакли-концерты.
- Что касается романса, бардовской песни, салонной музыки, джазовой интерпретированной музыки — этого совершенно нет в городе. Я бы хотел чтобы мы эту нишу заняли. Я хочу делать в нашем театре квартирники. В театре должна быть музыка, в том числе, но театральная музыка, - сказал он.
- Очень многие поэты, писатели, великие поэты и писатели волею судьбы отбывали заключение во время сталинского режима, очень многие из этих людей написали там стихи. И до сих пор народ считает их лагерными песнями, а это произведения серьезных литераторов. Там звучат стихи, воспоминания, истории , рассказы про этих людей. Но конечно главное — это песни, - рассказал Дмитрий Месхиев.
Причем, песни и романсы прозвучат в женском исполнении. Над спектаклем работа шла полгода.
- Очень хотелось избежать, пафоса, пошлости. Потому что это пограничные вещи с лагерным и тюремным романсом. Очень хотелось сделать это не только развлекательной штукой, но и познавательной. Это забывающаяся история о том, какое количество людей искусства и цвет русской интеллигенции был выжжен за время репрессий сталинского периода. Премьера, я надеюсь, будет в июне. Если нет - тогда мы ее сыграем в августе или в сентябре. Но в данном случае, я никого не обвиняю. Ковид есть ковид. Дай Бог всем здоровья!
С нового сезона стоимость билетов снизится на треть. Максимальная цена билета на спектакли псковского театра не будет превышать 600-650 рублей. Минимальная цена в таком случае будет 150 рублей.