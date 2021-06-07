Шампанского зрителю!

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина завершается театральный сезон. Об его итогах и планах на ближайшее время узнала «Псковская правда».

Театр для всех

Дмитрий Месхиев. - Наша афиша становится более широкой. Мы сделали отдельный зал для беби-спектаклей и будем стараться всячески развивать этот театр для самых маленьких. Судя по отзывам детей и родителей, этот вид театра востребован. Самым маленьким детям — в возрасте от года до шести — хочется ходить в театр, который им понятен. - Мы стараемся развивать театр. И я надеюсь, все это видно не только нам, но и зрителям, - рассказал художественный руководитель театра. - Наша афиша становится более широкой. Мы сделали отдельный зал для беби-спектаклей и будем стараться всячески развивать этот театр для самых маленьких. Судя по отзывам детей и родителей, этот вид театра востребован. Самым маленьким детям — в возрасте от года до шести — хочется ходить в театр, который им понятен. Также с этого года в театре начались регулярные показы спектаклей для зрителей слабовидящих и незрячих. - У нас почти все спектакли, которые идут на Малой сцене, можно посещать зрителям , у которых проблемы со зрением. Это спектакли из афиши театра, на которые наряду с обычными зрителями приходят люди с ограниченными возможностями, - пояснила заместитель директора по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева.

Татьяна Кондратьева – профессиональный тифлокомментатор высшей категории – уже 15 лет работает в Псковской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Находясь в специальной комнате, специалист смотрит трансляцию спектакля и в режиме реального времени рассказывает зрителям, что происходит на сцене: большое внимание уделяется тому, как одеты герои, в каких декорациях происходит действие, а также жестам и перемещениям артистов. На таких спектаклях слабовидящим зрителям выдают специальные приборы, в наушники поступает тифлокомментарий специалиста.– профессиональный тифлокомментатор высшей категории – уже 15 лет работает в Псковской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Находясь в специальной комнате, специалист смотрит трансляцию спектакля и в режиме реального времени рассказывает зрителям, что происходит на сцене: большое внимание уделяется тому, как одеты герои, в каких декорациях происходит действие, а также жестам и перемещениям артистов. В уходящем сезоне состоялось несколько премьер: - Это спектакль «Дни победы», уникальность которого для Пскова в том, что актеры находятся среди зрителей. 23 февраля этим спектаклем открылся новый зал. А 6 марта выпустили «Следственные показания» по пьесе Дмитрия Данилова. Также псковский зритель увидел премьеры спектаклей «Смерть Тарелкина» и «Приключения голубя Петра», - рассказал арт-директор театра Андрей Пронин.

Кроме того, 6 июня состоялась премьера спектакля первого совместного спектакля Александринского театра и Псковского театра драмы: «Пир» по произведениям Пушкина. - Эта премьера приурочена ко Дню рождения Пушкина. Изюминка этого спектакля в том, что корифеи Александринского театра и корифеи нашего театра совместно участвуют в этом спектакле. Это наш первый совместный опыт, - пояснил Дмитрий Месхиев.

Если разрешат

Дмитрий Месхиев отметил, что в следующем сезоне планируется выпустить около десяти премьер: - Репертуар театра скуден. Ротация спектаклей должна быть более интенсивной. По моим подсчетам, спектакль живет два — два с половиной года, потом его можно снимать, потому что все, кто хотел его посмотреть — посмотрели. Нам нужно много делать премьер. Я надеюсь, что не менее 8-9 спектаклей в год мы будем ставить.

Однако реализовать некоторые планы мешают ограничения связанные с пандемией коронавируса. Так, с Роспотребнадзором предстоит согласовать премьеру спектакля «Постой, паровоз!» - Указом губернатора запрещена демонстрация сценических историй в объектах общепита. Если Роспотребнадзор посчитает, что кафе театра — это общепит, мы вынуждены будем отменить премьеру. Если сочтет, что кафе театра — это кафе театра, мы будем предлагать зрителям шампанское. Поскольку это кабаре, шампанское - неотъемлемая часть услуги данного искусства, - добавил Дмитрий Месхиев. По его словам, театр напишет письмо в Роспотребнадзор. - Если нам разрешат — мы будем играть. Если не разрешат — мы премьеру перенесем.

«В театре должна быть музыка»

К слову, кафе театра после ремонта преобразилось и больше напоминает декорации к довоенному фильму, чем обычный театральный буфет. - Не каждый региональный театр может похвастаться таким буфетом. Я очень давно хотел это сделать, теперь у меня появилась возможность, я сделал, - сказал Дмитрий Месхиев. По его словам, новое пространство театра еще не оформлено до конца - остались последние штрихи: - Мы сцену сделали, аппаратуру купили, свет поставили, чтобы было слышно, видно и красиво. В том числе буфет, который вы видите — это копия буфета из псковской гостиницы «Лондон», которая была во время войны разрушена. Мы по фотографии сделали этот буфет, - рассказал руководитель театра. Я надеюсь, что здесь мы будет делать не один спектакль. Дмитрий Месхиев также отметил, что хотел бы развивать в театре музыкальное сценическое направление - делать спектакли-концерты. - Что касается романса, бардовской песни, салонной музыки, джазовой интерпретированной музыки — этого совершенно нет в городе. Я бы хотел чтобы мы эту нишу заняли. Я хочу делать в нашем театре квартирники. В театре должна быть музыка, в том числе, но театральная музыка, - сказал он.

Что касается планирующейся на этом пространстве премьеры, «Постой, паровоз!» - это спектакль-концерт, состоящий из тюремного и лагерного романса и стихов. - Очень многие поэты, писатели, великие поэты и писатели волею судьбы отбывали заключение во время сталинского режима, очень многие из этих людей написали там стихи. И до сих пор народ считает их лагерными песнями, а это произведения серьезных литераторов. Там звучат стихи, воспоминания, истории , рассказы про этих людей. Но конечно главное — это песни, - рассказал Дмитрий Месхиев. Причем, песни и романсы прозвучат в женском исполнении. Над спектаклем работа шла полгода. - Очень хотелось избежать, пафоса, пошлости. Потому что это пограничные вещи с лагерным и тюремным романсом. Очень хотелось сделать это не только развлекательной штукой, но и познавательной. Это забывающаяся история о том, какое количество людей искусства и цвет русской интеллигенции был выжжен за время репрессий сталинского периода. Премьера, я надеюсь, будет в июне. Если нет - тогда мы ее сыграем в августе или в сентябре. Но в данном случае, я никого не обвиняю. Ковид есть ковид. Дай Бог всем здоровья!