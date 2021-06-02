Свою авторскую программу «Несерьезная исповедь» актер, режиссер, писатель Вениамин Смехов начал с воспоминаний о Пскове. Шесть лет назад он уже выступал перед псковичами с поэтическим представлением по стихам Евгения Евтушенко. В новой программе — снова любимые стихи и путешествие «по годам и городам». Об особенностях такого жанра, новой книге и впечатлениях от Пскова актер накануне встречи со зрителями рассказал «Псковской правде».

Откровение в стихах и прозе

- Встречи со зрителями — это жанр, который родился естественным образом в золотой век театра на Таганке, когда достать билеты было невозможно, а хороших людей, которые хотели дышать воздухом такого театра-прорыва, как «Современник» или любимовская «Таганка», было много. И мы наши выход из положения - доставлять радость людям. Это были научно-исследовательские институты, студенческие аудитории, военные части и знаменитые п/я — «почтовые ящики». Особенно их много было в любимом городе Ленинграде. Люди брали на себя эту нелегальную историю, поскольку к Таганке было усиленное внимание, как к театру, который приносит вред молодежи. Но все-таки мы жили, и жили успешно. И смею назвать и эти имена: Высоцкого, Хмельницкого, Васильева, Демидову, Славину, Золотухина. Может, у меня было это более к месту, потому что я и в театре был литератором, и актером.

Петр Фоменко говорил, что мой жанр называется «откровение в стихах и в прозе». Это жанр, который совмещает исполнение поэтических фрагментов и рассказов. Мой любимый человек в отечественной культуреговорил, что мой жанр называется «откровение в стихах и в прозе». Был случай в жизни, когда один из самых любимых поэтов Александр Межиров, находясь в вынужденной иммиграции в Америке, в очень восторженной манере рассказал про мой жанр, что он «охватывает то-то и то-то и хватает зрителя». Буду пробовать схватить зрителя. Судя по огромному количеству моих путешествий по России и по странам присутствия соотечественников, я имею большой опыт и удивления, и радости, и промежуточных ответных чувств, когда публика там, где обычно откликается синхронно, вдруг замолкает. Тишина, а потом - буря оваций. Особенно такое бывает в Южной Корее и в Японии. Со спектаклем, который был в Пскове в 2015-м году, мы оказались на Днях русской культуры в Сеуле. Дважды собирали огромный зал: мертвая тишина — только глаза перебегают с наших лиц на два монитора с переводом, а в конце - только что крыши не рухнули на наши головы! Нас успокоили — так всегда.

Восьмиглавая жизнь

Галиной Аксеновой, поскольку наша семья в профессиональном смысле называется корпорацией искусства. - Боюсь залезть в длинный разговор, но он будет не длиннее этого «кирпича», который называется «Жизнь в гостях». Я дорожу этим названием, которое мне пришло в голову в начале нашего нового века. Вся книга была инициирована главным другом и человеком в моей жизни —, поскольку наша семья в профессиональном смысле называется корпорацией искусства.

Моя Глаша — киновед и театровед. И она замыслила к 80-летию своего мужа 300, 400, 500, а потом 800 страниц. В каком-то смысле это борьба против скуки. Все жанры хороши, кроме скучного. Это продолжение моей литературной жизни, моих исповедей. Это изложение того, что пережил. Кто-то это называет актерской разговорной прозой. Но мне грех жаловаться на реакции тех, кого я люблю и чьим мнением очень дорожу: писатели, поэты, друзья. Это восемь глав. Я проживаю восьмиглавую жизнь. Говорят, что книгу хорошо и интересно читать с любой точки, поскольку каждая глава — это другая погода, другой климат, иногда даже другой литературный жанр. Книга «Жизнь в гостях» - это бесконечное путешествие по людям, по странам, по событиям, по потерям, по радостям. Мне в этой жизни много раз везло. И сегодня везет.

Псков поражает

Внешне поражает этот город — вы сами хорошо знаете. Псков сразу поражает: какой-то он белоглавый. Это очень давнишнее впечатление. Наверное, было много разрухи и домов, которые дарила нам советская эпоха, которая была принципиально небрежна. За нынешнее впечатление я очень благодарен Дмитрию Месхиеву и театру. Свежее удивление — 42 храма в сравнительно небольшом городе, притяжение верующих людей, хороший памятник княгине Ольге и большой «благодарный» памятник человеку, который просил уничтожить все церкви...