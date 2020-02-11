Мигель Паласио: Псков вовлечен в российско-европейский диалог

Спектакль об испанском поэте Федерико Гарсиа Лорке псковичи увидят в драмтеатре уже 13 февраля. Автор и исполнитель роли рассказчика Мигель Паласио и сам личность яркая. Церковный дипломат с латиноамериканскими корнями, который с прошлого года работает в возглавляемом митрополитом Тихоном (Шевкуновым) Патриаршем совете по культуре, доктор теологии, историк, переводчик, теперь ставит спектакль о своем любимом поэте. «Псковская правда» поговорила с Мигелем о его жизненном пути, о том, что сближает Россию с Испанией и Латинской Америкой. И, конечно же, о Лорке.



- Мигель, почему вы решили привезти спектакль о Федерико Гарсиа Лорке в Псков? - У нас сложились хорошие рабочие отношения с комитетом по культуре Псковской области, и, когда я рассказал главе комитета Жанне Малышевой о своем литературно-музыкальном проекте, который уже был представлен в Санкт-Петербурге и Москве, родилась идея поставить спектакль в Пскове. Ваш город исторически вовлечен в российско-европейский диалог. А наш спектакль во многом и посвящен диалогу культур – испанской и русской. Сразу предупрежу, что этот спектакль – индивидуальное, очень субъективное видение личности и творчества Федерико Гарсиа Лорки. Я рискнул поделиться своими мыслями, своим теплым отношением к Лорке, рассказать о том, что это был за человек, что он хотел выразить своими произведениями, почему он до сих пор интересен. А также о том, как он и его родина связаны с Россией. - То есть об этом мы узнаем, посетив ваш спектакль? - В спектакле нет границ времени и пространства. В ходе действия вы встретите выдающихся деятелей русской культуры, соприкасавшихся с творчеством Лорки, – например, Марину Цветаеву, которая одной из первых перевела на русский язык лирику Лорки, в частности «Гитару». Это очень известное стихотворение, на его слова написано несколько музыкальных композиций. В спектакле появятся Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – поэт, на мой взгляд, родственный Лорке.



- Откуда у вас такое увлечение Лоркой? Как вы познакомились с его творчеством? - Меня восхищает, трогает до глубины души искренность и поразительная духовная сила слова Федерико. Близки мне и темы его произведений – переливистый и непростой характер испанцев, смешанная цыганско-арабо-европейская культура Испании, одиночество, трагическая любовь, смерть. Это отнюдь не безысходная драма, вовсе нет. Мир Лорки наполнен надеждой, светом и обращен к самым тонким струнам человеческой души. Не было ни одного человека, более-менее хорошо знавшего Федерико, который бы сказал о нем что-то дурное. Он был открыт дружбе и любви, но свою вторую половину так и не встретил. Лорка для меня олицетворяет саму суть творчества. Его жизнь сравнима с ярким и недолгим взлетом ввысь. Взлет этот оборвался – нет, Лорка не сорвался вниз, а просто исчез, растворился. Могила его не обнаружена и спустя 73 года после гибели. Великий поэт был расстрелян в начале испанской гражданской войны (которая так похожа на русскую гражданскую войну!). Ему было 38 лет. Роковой пушкинский возраст. К Лорке я пришел через другого великого испанца, друга Федерико, который занимает очень большое место в нашем спектакле, – речь о Сальвадоре Дали, художнике-сюрреалисте, популярном и любимом в России. У Лорки и Дали был период, когда они были близкими друзьями, кроме того, их связывало творческое сотрудничество. Увы, эта история отношений и взаимовлияния двух гениальных и очень разных людей закончилась предательством. Тут я бы поставил многоточие, дабы не забегать вперед.

Паломничество в Печоры

- Как и когда вы впервые познакомились с Псковом? - Сначала я познакомился с Псково-Печерским монастырем. Это произошло в январе 2017 года, сразу после Рождества Христова – я приехал в паломничество, возвращаясь из Эстонии в Москву. Я много слышал об этом монастыре, читал книгу митрополита Тихона «Несвятые святые», но ранее никогда в обители не был. Монастырь и, особенно, пещеры меня очень впечатлили, и ровно через год я оказался там снова. А потом, уже в 2019 году, приехал в Псков по работе – на конференцию о святом благоверном князе Александре Невском, организованную Министерством культуры России и Патриаршим советом по культуре. В целом я четыре раза приезжал в Псков.



- И какое впечатление производит на вас Псков? - Мне очень нравится ваш город, я видел его в разное время года – зимой, весной, летом. Здесь чувствуется история, что меня всегда привлекает. Здесь много старинных храмов, часть которых в прошлом году была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Псков отличает спокойная и уравновешенная атмосфера, но в то же время активная культурная и богатая духовная жизнь. По Пскову приятно и интересно пройтись пешком – далеко не каждый город, даже старинный, может похвастаться такой привлекательностью для пешей прогулки.

Мигель-Михаил

- Знаю, что все журналисты вас об этом спрашивают и вы уже устали отвечать, но мы должны рассказать об этом и нашим читателям. Откуда в вас такая смесь кровей – испанской, индейской, русской? - Да, этот вопрос действительно мне задают часто, потому что мое имя, прямо скажем, является не самым обычным для России. Мой отец из Колумбии. Это очень интересная страна в Южной Америке, откуда родом, к примеру, Габриэль Гарсиа Маркес – великий писатель и нобелевский лауреат, который хорошо знаком российским читателям. Мало кто не слышал о его романе «Сто лет одиночества». В Колумбии на протяжении многих веков, до прихода европейцев в начале XVI века, существовали развитые индейские культуры, прославившиеся, помимо всего прочего, искусными ювелирными изделиями. С появлением конкистадоров, а затем и африканцев начали складываться разнообразные этнические группы – метисы (у них индейско-европейское происхождение), мулаты (люди с креольско-африканскими кровями) и самбо (смесь индейцев и африканцев). Плюс к этому сохранились креолы (потомки европейцев, родившихся на территории Нового Света) и чистокровные индейцы. Сегодня Колумбия занимает едва ли не первое место в Латинской Америке по этническому многообразию. Мой отец, у которого креольская и индейская кровь, в семидесятые годы учился на врача в Москве, в Университете дружбы народов, получил диплом психиатра. Во время учебы отец познакомился с моей мамой – она русская, москвичка. Оба языка, русский и испанский, я считаю родными, хотя ближе для меня русский язык и культура – может быть оттого, что большую часть жизни я прожил в России и сердце мое принадлежит России. Но и колумбийская, латиноамериканская составляющая тоже для меня очень и очень важна – в культурном, ментальном, духовном плане. Я довольно много занимаюсь изучением истории Латинской Америки и Испании, и больше всего меня интересуют российско-латиноамериканские и российско-испанские отношения. Мне интересно и важно показать, что же общего у таких, казалось бы, разных культур. - Что же все-таки общего? Заинтриговали! - Об этом можно рассуждать долго. К тому же Латинская Америка и Испания с Португалией, хотя и именуются в совокупности Ибероамерикой, в наши дни разделены не только океаном, но и многими другими, далекими от географии факторами. Поэтому сейчас я бы говорил только о России и Латинской Америке. Прежде всего, это самодостаточные цивилизации. Да, они во многом зависят от структуры взаимоотношений, сложившейся в мире, но это сформировавшиеся и мощные суперсистемы. Их базис – прочный межнациональный мир и вера. Несмотря на все современные перипетии, несмотря на бытующее в определенных кругах мнение о закате христианства, Латинская Америка и Россия остаются столпами христианской цивилизации, восточного христианства - Россия и западного - Латинская Америка. Христианское мировосприятие в значительной мере опередило развитие культуры, менталитета, представлений об общественно-государственном устройстве наших народов. Одновременно наши страны представляют собой этнокультурные мозаики, где важное место занимают коренные народы. Но исторические пути этих народов при всей схожести имеют одно большое различие. Католические миссионеры в Новом Свете в XVI веке в буквальном смысле огнем и мечом приобщали индейцев к своей вере, крайне жестоко наказывая непокорных и уничтожая культурные памятники автохтонных народов. Правда, были и исключения: епископ Бартоломе де лас Касас открыто боролся против жестокостей испанских конкистадоров в отношении аборигенов, а епископ Диего де Ланда, хотя некоторое время и карал отпавших от католицизма индейцев, хорошо изучил традиции народа майя и сохранил для потомков их алфавит. Этот алфавит в пятидесятые годы прошлого века расшифровал советский ученый Юрий Кнорозов, чем произвел фурор в научном мире. А вот русские православные миссионеры применяли исключительно миролюбивый подход. Можно вспомнить святителя Иннокентия Московского, который не только принес православие исконным народностям Дальнего Востока и Северной Америки, но и просвещал их, заботился о налаживании их быта, изучал их языки и культуру. Представители народа сето, проживающего в Псковской области и Эстонии, в тот период, когда в Америке шла насильственная христианизация, были добровольно обращены из язычества в православие. Большую роль для них играет Псково-Печерский монастырь. У сето и ряда других коренных народов России немало общего с латиноамериканскими индейцами: они малочисленны, живут общинами, двуязычны, носят традиционную одежду, в их традициях заметно влияние дохристианской культуры. - В России доминирует православие, в Латинской Америке – католицизм. При таком многообразии вы выбрали православное вероисповедание. Потому что вы здесь родились и изначально была такая предрасположенность к православию? - Я был крещен в православном храме в детстве, а стал воцерковляться, когда мне было лет 25. Поначалу возник историко-культурный интерес к православным монастырям, я стал много ездить по подмосковным обителям. И посредством этих поездок, через чтение книг по церковной истории и архитектуре, знакомство с замечательными священнослужителями мало-помалу приобщался к православной вере. - А какое ваше православное имя? - Мигель – это испанский вариант древнееврейского имени Михаил. Я принял крещение в честь Архангела Михаила. Так счастливо сложилось, что мой день рождения, 17 ноября, близок к Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – 21 ноября.



- Насколько я знаю, вы сначала работали в научном институте, потом в посольстве Колумбии. А как вы попали в Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата? - Я работал в Институте Латинской Америки Российской академии наук, затем в системе Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», откуда перешел в посольство Колумбии в Москве, где выполнял обязанности помощника посла. В 2009 году, когда предстоятелем Русской Православной Церкви был избран патриарх Кирилл, мой дипломатический опыт, знание иностранных языков, рабочие контакты, которые я к тому времени приобрел, оказались востребованы в церковно-дипломатическом ведомстве. Мой приход в Отдел внешних церковных связей совпал с периодом моего воцерковления. Дипломатические знания полезны и в Патриаршем совете по культуре, который ведет активную международную деятельность. К примеру, в прошлом году мы провели две выставки современных российских художников, пишущих на религиозные сюжеты, в Италии и Германии. - Вы были рядом с патриархом, когда он встречался со многими главами государств, послами, церковными лидерами. С чем это связано? - Помимо других задач в отделе, я переводил патриарха на его встречах с испаноязычными государственными и церковными деятелями – папой римским Франциском, президентами Кубы, Эквадора, Гватемалы, Парагвая, послами многих латиноамериканских государств, послом Испании, а также с православными и католическими иерархами из стран Латинской Америки.





Новомученики в России и Испании

- Вы печатаетесь в православных изданиях. Но также пишите на испанском языке для испанского католического журнала. Какого плана статьи вы там публикуете? - Очевидно, вы имеете в виду еженедельник «Альфа и Омега» – религиозное приложение к крупнейшей испанской газете «АВС». Я публикуюсь там по предложению редакции, которой интересна духовная жизнь в России, по этой теме на испанском языке почти ничего не выходит. Одна из публикаций касалась обстоятельств первой в истории личной встречи предстоятелей Русской Православной и Римско-Католической церквей на Кубе в феврале 2016 года. Для меня было большой честью в ходе переговоров переводить святейшего патриарха на родной для папы римского Франциска испанский язык. В ноябре 2017 года «Альфа и Омега» выпустила мою статью к столетию русской революции. Очерк под названием «Церковь на крови» я начал с причин революционного переворота, затем рассказал о новомучениках и исповедниках, а в завершение – о восстановлении в Москве Сретенского монастыря, на чьей территории в 20-е годы шли расстрелы священнослужителей и мирян, и освящении в этой обители в мае 2017 года храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Как вы знаете, главная заслуга в возрождении Сретенского монастыря и строительстве нового собора принадлежит нынешнему главе Псковской митрополии – митрополиту Тихону. Испанцам хорошо понятна тема новомучеников: в годы гражданской войны 1936-1939 годов, жертвой которой стал Гарсиа Лорка, были замучены и убиты тысячи католических священников и верующих. В России об этом почти ничего не известно, как и в Испании мало знают о российских мучениках и исповедниках XX века. - «Альфа и Омега» опубликовала статью митрополита Тихона. Вы имеете отношение к ее подготовке? - Это фрагмент книги «Несвятые святые». Некоторое время назад я редактировал ее перевод на испанский язык, подготовил комментарии с объяснением церковных терминов, а также исторических фактов и явлений российской жизни, непонятных испаноязычному читателю. Книга вышла небольшим тиражом для Латинской Америки. Главный редактор «Альфы и Омеги» узнал об этом издании и попросил меня подобрать отрывок для публикации. По согласованию с владыкой Тихоном была выбрана глава, повествующая о Богом зданных пещерах Псково-Печерского монастыря. Увлекательный рассказ о святых пещерах – феномене, неизвестном в католической церкви, и самом монастыре вызвал большой интерес в Испании. - Если снова вернуться к Федерико Гарсиа Лорке, он был приверженцем какой-либо религии? - Он был крещен в католической церкви и назван Федерико Святейшего Сердца Иисуса. Сердце Иисуса – отдельный католический культ, имеющий свой праздник, отмечаемый на двенадцатый день после праздника Троицы. У поэта была очень набожная мать, которая регулярно водила его на богослужения. Маленького Федерико настолько заворожила месса, что он захотел стать священником. Во внутреннем дворе своего дома он организовал самодельный храм, облачался в одежду, похожую на священническую, и играл в падре. Мать была счастлива и мечтала, что сын станет архиепископом Гранады – города в провинции Андалузия, где они жили. В юношеских произведениях Лорка много писал о Христе, причем старался раскрыть его человеческую природу, например в неоконченной пьесе «Христос. Религиозная трагедия». В нескольких стихотворениях сборника «Поэма о канте хондо» предвосхищается второе пришествие Христа. И позднее образы Спасителя, Богородицы, Иосифа появлялись в творчестве Лорки. Он написал «Оду святейшему таинству алтаря». Лично мне очень нравятся его стихотворения о трех архангелах – Михаиле, Рафаиле и Гаврииле, или Сан-Мигеле, Сан-Рафаэле и Сан-Габриэле, покровителях главных андалузских городов – Гранады, Кордобы и Севильи. Но нужно иметь в виду, что религиозные образы у Федерико – плод художественного творчества автора. Воцерковленным человеком Лорка не стал, у него были также весьма дерзкие тексты о Боге и церкви, но и веры он не утратил. Незадолго до расстрела, когда его пришли арестовывать, великий поэт успел помолиться перед изображением Святого Семейства.