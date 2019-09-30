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Культура / Театр

Путешествие из Волгограда в псковский театр

Люстра, стены и стихи — волгоградские школьники исследовали закулисье главной сцены Пскова

Текст:
Светлана Синцова
30 сентября 2019 года, 11:19
Фото: Андрей Степанов
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Редкие дети нынче стремятся попасть в театр, из всех видов искусств они предпочитают кино. Или Youtube. Или TikTok. Есть, правда, и исключения. На минувшей неделе Псковский академический театр имени нашего всего имел честь принимать у себя умников и отличников из Волгограда. Ребята приехали в Псков по нацпрограмме детского туризма «Моя Россия». Им показали псковские достопримечательности - и привели в театр.

КСТАТИ

В этом году Псковская область по программе детского туризма принимает 1100 школьников со всей России. Псков и его достопримечательности входят в маршруты программы «Моя Россия» уже третий раз.

Если театр начинается с вешалки, то экскурсия по театру начинается с его истории. Ребятам рассказали о том, что не всякий пскович знает и помнит: Пушкинский народный дом появился в Пскове в начале прошлого века и деньги на него собирали всем миром. Что на его сцене выступал Федор Шаляпин (нет, мальчик, не Прохор - Федор), а также о том, как театр чудом сохранился во время войны.

Путешествие из Волгограда в псковский театр
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Фото Андрея Степанова.
Путешествие из Волгограда в псковский театр
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Путешествие из Волгограда в псковский театр
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Путешествие из Волгограда в псковский театр
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Путешествие из Волгограда в псковский театр
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Путешествие из Волгограда в псковский театр
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Путешествие из Волгограда в псковский театр
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Путешествие из Волгограда в псковский театр
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Путешествие из Волгограда в псковский театр
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Ребятам показали и театральные реликвии, например, костюмы артистов, принимавших участие в спектакле «Скупой рыцарь», премьера которого состоялась более ста лет назад.

На экскурсии было место и импровизации: в группе оказались девочки - ученицы театральных студий Волгограда. А раз так: милости просим на сцену. Девчонки не засмущались и почитали стихи.

Вышла на сцену, представила, что передо мной полный зал, и я должна выложиться по полной. Ощущения неповторимые! Тут же такие артисты выступали, не дотянуться.


Путешествие из Волгограда в псковский театрСоня Дубрасова,
13 лет
На экскурсии в театре ее поразила сцена («она такая большая!») и огромная роскошная люстра (знала бы Соня, как в свое время поразила люстра своей ценой псковскую общественность!) А город Псков запомнился памятниками княгине Ольге:

- Нам рассказывали историю, как она стала княгиней. И когда представляешь, что там, где мы были, когда-то жила княгиня Ольга, испытываешь просто незабываемые эмоции!

Другие волгоградцы прониклись мощью крепостных стен города, а в театре — встречей с актрисой Ириной Смирновой, которая в этот день для них стала лицом псковской труппы, ответила на вопросы и почитала стихи Пушкина и поэтов «серебряного» века.

Театр — это то, что очень близко мне. Я занимаюсь в театральном студии. Волгоград - крупный город, там большие театры, но здесь очень впечатлила история и то, как театр выглядит: реконструированный старый зал и малая сцена, на которой играют спектакли.


Путешествие из Волгограда в псковский театрВалерия Братухина,
14 лет

А мне понравился Кремль. В Волгограде нет таких больших соборов и крепостей. Город маленький, но очень красивый! 


Путешествие из Волгограда в псковский театрМаксим Шелегейко
КСТАТИ

Всего в группе из Волгограда 20 детей. Путевку по российским городам школьники получили за свои победы в различных федеральных и региональных конкурсах. За три дня пребывания в регионе ребята увидели памятники Пскова, а также посетили Изборск, Печоры и Пушкинские Горы.

Приятно побывать там, где начинается наша Россия.


Путешествие из Волгограда в псковский театрНаталья Лещева,
директор детско-юношеского центра Советского района Волгограда

Другой педагог, методист дополнительного образования Детского-юношеского центра Ирина Маньшина назвала Псков «маленьким красивым, добрым и уютным городком»:

Здесь богатейшая история — потрясает и детей и взрослых!

Путешествие из Волгограда в псковский театрИрина Маньшина,
педагог, методист дополнительного образования Детского-юношеского центра 
КСТАТИ

«Псковская правда» и турбюро «Континент» снова проведут для российских школьников конкурс #ВсевПсков в номинациях эссе, рисунок и селфи. Победители конкурса получат в подарок ценные призы, а также семейные туры в Псковскую область, чтобы школьники вновь смогли вернуться в наш город.

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