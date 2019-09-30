Путешествие из Волгограда в псковский театр

На экскурсии было место и импровизации: в группе оказались девочки - ученицы театральных студий Волгограда. А раз так: милости просим на сцену. Девчонки не засмущались и почитали стихи.

Вышла на сцену, представила, что передо мной полный зал, и я должна выложиться по полной. Ощущения неповторимые! Тут же такие артисты выступали, не дотянуться.

На экскурсии в театре ее поразила сцена («она такая большая!») и огромная роскошная люстра (знала бы Соня, как в свое время поразила люстра своей ценой псковскую общественность!) А город Псков запомнился памятниками княгине Ольге:

- Нам рассказывали историю, как она стала княгиней. И когда представляешь, что там, где мы были, когда-то жила княгиня Ольга, испытываешь просто незабываемые эмоции!

Другие волгоградцы прониклись мощью крепостных стен города, а в театре — встречей с актрисой Ириной Смирновой, которая в этот день для них стала лицом псковской труппы, ответила на вопросы и почитала стихи Пушкина и поэтов «серебряного» века.