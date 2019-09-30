Путешествие из Волгограда в псковский театр

Ребятам показали и театральные реликвии, например, костюмы артистов, принимавших участие в спектакле «Скупой рыцарь», премьера которого состоялась более ста лет назад.
На экскурсии было место и импровизации: в группе оказались девочки - ученицы театральных студий Волгограда. А раз так: милости просим на сцену. Девчонки не засмущались и почитали стихи.
Вышла на сцену, представила, что передо мной полный зал, и я должна выложиться по полной. Ощущения неповторимые! Тут же такие артисты выступали, не дотянуться.
Соня Дубрасова,На экскурсии в театре ее поразила сцена («она такая большая!») и огромная роскошная люстра (знала бы Соня, как в свое время поразила люстра своей ценой псковскую общественность!) А город Псков запомнился памятниками княгине Ольге:
13 лет
- Нам рассказывали историю, как она стала княгиней. И когда представляешь, что там, где мы были, когда-то жила княгиня Ольга, испытываешь просто незабываемые эмоции!
Другие волгоградцы прониклись мощью крепостных стен города, а в театре — встречей с актрисой Ириной Смирновой, которая в этот день для них стала лицом псковской труппы, ответила на вопросы и почитала стихи Пушкина и поэтов «серебряного» века.
Театр — это то, что очень близко мне. Я занимаюсь в театральном студии. Волгоград - крупный город, там большие театры, но здесь очень впечатлила история и то, как театр выглядит: реконструированный старый зал и малая сцена, на которой играют спектакли.
Валерия Братухина,
14 лет
А мне понравился Кремль. В Волгограде нет таких больших соборов и крепостей. Город маленький, но очень красивый!
Максим Шелегейко
КСТАТИ
Всего в группе из Волгограда 20 детей. Путевку по российским городам школьники получили за свои победы в различных федеральных и региональных конкурсах. За три дня пребывания в регионе ребята увидели памятники Пскова, а также посетили Изборск, Печоры и Пушкинские Горы.
Приятно побывать там, где начинается наша Россия.
Наталья Лещева,
директор детско-юношеского центра Советского района Волгограда
Другой педагог, методист дополнительного образования Детского-юношеского центра Ирина Маньшина назвала Псков «маленьким красивым, добрым и уютным городком»:
Здесь богатейшая история — потрясает и детей и взрослых!
Ирина Маньшина,
педагог, методист дополнительного образования Детского-юношеского центра
КСТАТИ
«Псковская правда» и турбюро «Континент» снова проведут для российских школьников конкурс #ВсевПсков в номинациях эссе, рисунок и селфи. Победители конкурса получат в подарок ценные призы, а также семейные туры в Псковскую область, чтобы школьники вновь смогли вернуться в наш город.