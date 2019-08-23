Зажгли всех

Двенадцать спектаклей вместо запланированных десяти, мастер-классы, обсуждения постановок и масса положительных эмоций от зрителей – таковы итоги проекта студенческого «Ахтеатра» и регионального отделения Союза женщин России «Сезоны добра. Равные – равным». Постановки увидели воспитанники школ-интернатов, пациенты больниц и даже заключенные СИЗО. Впечатлениями от работы в проекте поделились его участники в пресс-центре «Псковской правды».
Проект стартовал после Дня матери - 26 ноября прошлого года - спектаклем в Псковской школе-интернате. До показа уроки материнства провели активистки Союза женщин России и прошел конкурс чтецов, а после спектакля - мастер-классы по сценической речи и дыхательной гимнастике.
Я думала, что мои дети маленькие, ничего не поймут, и переживала. Тем более, театр мы не посещаем, публика у нас неподготовленная. Но дети были очарованы игрой. Они так правильно реагировали! Это был праздник для нас. И было видно, что детям очень и очень нравится! Это зажгло всех!
Лидия Овсякова,
директор школы-интерната
Мы перевыполнили план и сделали двенадцать спектаклей. Масштабные постановки с участием большого количества актеров, «Сашка» и «У войны не женское лицо», показывали в ПсковГУ. На них приглашали псковичей серебряного возраста, детей из приютов и школ-интернатов.
Наталия Никифорова,
председатель регионального отделения Союза женщин России
Также были выездные спектакли в лечебно-педагогический центр в Корытово, в Бобровский дом-интернате, в Первомайский дом-интернат, в Детскую областную больницу, Госпитале ветеранов и СИЗО.
- Каждый такой спектакль оставил незабываемые впечатления. В СИЗО состоялась душевная встреча с женщинами. Для нас был важен разговор на равных, когда наши собеседницы рассказывали о себе и делились своими впечатлениями от спектакля, - рассказала Наталья Никифорова
У артистов «Ахтеатра» от общения с публикой остались тоже только положительные впечатления.
«Какие вы красивые!» - так реагировали зрители на приезд артистов из Пскова.
Фото Игоря Ефименко из сообщества «Ахтеатра» «ВКонтакте».
«Какие вы красивые!» - это прежде всего звучало. Перед показом мы обязательно смотрели каждую площадку, приезжали на репетиции на конкретную сцену.
Татьяна Комиссаровская,- Я посмотрел «Сашку», и это было изумительно, ребята настолько правдоподобно играли! Мы сейчас думаем, как ветераны могут поддержать театр. Конечно, в роли спонсоров выступить мы не можем, но смогли бы помочь с декорациями и реквизитом, например, армейскими сапогами для спектаклей о войне, - предположил Виктор Гаврилов, председатель Совета ветеранов войны и труда города Пскова.
режиссер «Ахтеатра»
Возрастной разброс зрителей – от 3 до 90 лет. Для многих приезд «Ахтеатра» стал первым знакомством со сценическим искусством.
Аудитория непростая. Но после каждого спектакля было ощущение, что впервые за долгое время мы можем от души от сердца что-то дать людям. И взамен получали искреннюю любовь.
Валерий Баткаев,Наталья Никифорова призвала и другие любительские и самодеятельные театры давать свои спектакли в соцучреждениях, ехать туда, где действительно ждут. Можно даже в соседний район. По ее словам, такие благотворительные спектакли могут стать площадкой для взаимного обогащения.
директор «Ахтеатра»
– Такой проект важен для нас, - говорит Наталья Никифорова, - чтобы мы оставались неравнодушными, чтобы мы не черствели.
КСТАТИ
3 года – 90 лет - таков разброс возрастного состава зрителей.