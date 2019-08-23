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Культура / Театр

Зажгли всех

После гастролей студенческого театра по области ветераны захотели поделиться с артистами сапогами, а женщины в СИЗО рассказали о своих непростых судьбах

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Светлана Синцова
23 августа 2019 года, 15:01
Фото: из сообщества «Ахтеатра» «ВКонтакте»
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Двенадцать спектаклей вместо запланированных десяти, мастер-классы, обсуждения постановок и масса положительных эмоций от зрителей – таковы итоги проекта студенческого «Ахтеатра» и регионального отделения Союза женщин России «Сезоны добра. Равные – равным». Постановки увидели воспитанники школ-интернатов, пациенты больниц и даже заключенные СИЗО. Впечатлениями от работы в проекте поделились его участники в пресс-центре «Псковской правды».

Проект стартовал после Дня матери - 26 ноября прошлого года - спектаклем в Псковской школе-интернате. До показа уроки материнства провели активистки Союза женщин России и прошел конкурс чтецов, а после спектакля - мастер-классы по сценической речи и дыхательной гимнастике.

Я думала, что мои дети маленькие, ничего не поймут, и переживала. Тем более, театр мы не посещаем, публика у нас неподготовленная. Но дети были очарованы игрой. Они так правильно реагировали! Это был праздник для нас. И было видно, что детям очень и очень нравится! Это зажгло всех!


Зажгли всехЛидия Овсякова,
директор школы-интерната 

Мы перевыполнили план и сделали двенадцать спектаклей. Масштабные постановки с участием большого количества актеров, «Сашка» и «У войны не женское лицо», показывали в ПсковГУ. На них приглашали псковичей серебряного возраста, детей из приютов и школ-интернатов.


Зажгли всехНаталия Никифорова,
председатель регионального отделения Союза женщин России 

Также были выездные спектакли в лечебно-педагогический центр в Корытово, в Бобровский дом-интернате, в Первомайский дом-интернат, в Детскую областную больницу, Госпитале ветеранов и СИЗО.

- Каждый такой спектакль оставил незабываемые впечатления. В СИЗО состоялась душевная встреча с женщинами. Для нас был важен разговор на равных, когда наши собеседницы рассказывали о себе и делились своими впечатлениями от спектакля, - рассказала Наталья Никифорова

Зажгли всех
«Какие вы красивые!» - так реагировали зрители на приезд артистов из Пскова.
Фото Игоря Ефименко из сообщества «Ахтеатра» «ВКонтакте».
У артистов «Ахтеатра» от общения с публикой остались тоже только положительные впечатления.

«Какие вы красивые!» - это прежде всего звучало. Перед показом мы обязательно смотрели каждую площадку, приезжали на репетиции на конкретную сцену.


Зажгли всехТатьяна Комиссаровская,
режиссер «Ахтеатра» 
- Я посмотрел «Сашку», и это было изумительно, ребята настолько правдоподобно играли! Мы сейчас думаем, как ветераны могут поддержать театр. Конечно, в роли спонсоров выступить мы не можем, но смогли бы помочь с декорациями и реквизитом, например, армейскими сапогами для спектаклей о войне, - предположил Виктор Гаврилов, председатель Совета ветеранов войны и труда города Пскова.

Возрастной разброс зрителей – от 3 до 90 лет. Для многих приезд «Ахтеатра» стал первым знакомством со сценическим искусством.

Аудитория непростая. Но после каждого спектакля было ощущение, что впервые за долгое время мы можем от души от сердца что-то дать людям. И взамен получали искреннюю любовь.


Зажгли всехВалерий Баткаев,
директор «Ахтеатра» 
Наталья Никифорова призвала и другие любительские и самодеятельные театры давать свои спектакли в соцучреждениях, ехать туда, где действительно ждут. Можно даже в соседний район. По ее словам, такие благотворительные спектакли могут стать площадкой для взаимного обогащения.

– Такой проект важен для нас, - говорит Наталья Никифорова, - чтобы мы оставались неравнодушными, чтобы мы не черствели.

КСТАТИ

3 года – 90 лет - таков разброс возрастного состава зрителей.

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