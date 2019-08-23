Зажгли всех

Двенадцать спектаклей вместо запланированных десяти, мастер-классы, обсуждения постановок и масса положительных эмоций от зрителей – таковы итоги проекта студенческого «Ахтеатра» и регионального отделения Союза женщин России «Сезоны добра. Равные – равным». Постановки увидели воспитанники школ-интернатов, пациенты больниц и даже заключенные СИЗО. Впечатлениями от работы в проекте поделились его участники в пресс-центре «Псковской правды».

Проект стартовал после Дня матери - 26 ноября прошлого года - спектаклем в Псковской школе-интернате. До показа уроки материнства провели активистки Союза женщин России и прошел конкурс чтецов, а после спектакля - мастер-классы по сценической речи и дыхательной гимнастике.