Аплодисменты от артистов

Артисты Псковского и Великолукского театра жалуются на невысокие зарплаты. В ответ на это губернатор Михаил Ведерников на встрече 3 июня предложил ввести поощрение наиболее интересных и талантливых актеров, независимо от возраста и выслуги лет. — Я предлагаю учредить театральную премию Псковской области, предусмотрим грантовый фонд, — обнадежил Михаил Ведерников артистов. Предложение было принято аплодисментами театрального сообщества. Но после радужного начала пришлось вернуться на землю и обсудить насущные проблемы.

О РОЛИ, А НЕ О ДЕНЬГАХ

Прежде всего художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев рассказал о работе и успехах Псковского театра. И поделился: — У нас кадровая проблема — нас покидают артисты, есть проблема с общежитием, мы ее пытаемся решать. Молодые артисты готовы к нам приезжать, были бы условия, возможность приобретения жилья. Одна из проблем — очень низкие зарплаты, базовая ставка составляет 9 тысяч рублей. Плюс доплаты, в среднем 23 тысячи рублей. Но на самом деле получается меньше. — Сколько реально получается, вы мне скажите? — тут же спросил Михаил Ведерников. — Реально получается 12-15 тысяч, — ответил Месхиев. Обсуждение зарплат вызвало бурную реакцию и обсуждение и у самих актеров — оказалось, что вопрос самый что ни на есть «больной». «Самая большая — 16 тысяч, это вот да!», «Очень низкие зарплаты!», «Ставка — 8-9 тысяч рублей!» — слышались разрозненные голоса.

КСТАТИ — Средняя зарплата по театру драмы — 29 тысяч рублей, — прозвучал голос официальной статистики. — Не получал столько ни разу! — тут же ответил народный артист Юрий Новохижин.

Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева объяснила в том духе, что это средняя температура по театру, включающая зарплату руководителя. — А молодые артисты сколько у нас получают? — тут же спросил губернатор. — Ну, у меня выходит 21-23 тысячи. Но я играю в половине репертуара театра, — рассказал артист Александр Овчаренко. — На мой взгляд, должна быть позитивная и доброжелательная атмосфера. Недавно поймал себя на мысли, что идет репетиция «Отелло» — я там играю роль Кассио, но я понимаю, что думаю сейчас о том, сколько получу денег. Это меня самого шокировало, потому что я должен думать о роли, а не о деньгах. Артисты и главный режиссер Великолукского театра также подтвердили, что у них есть такая проблема. — У меня есть еще одно предложение, — подытожил дискуссию Михаил Ведерников. — Может быть, мы сделаем премии для наиболее успешных артистов? Проработаем критерии, чтобы к этой премии можно было отнести артиста любого возраста. И премию сделаем не раз в год, а раз в полгода — чтобы охватить как можно большее количество артистов.

ТОЛЬКО «ЗА»