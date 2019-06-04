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Культура / Театр

Аплодисменты от артистов

О зарплатах актеров, собственной региональной премии и федеральном статусе Псковского театра говорил губернатор с актерами

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Мария Соколова
4 июня 2019 года, 16:53
Фото: Андрей Кокшаров
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Артисты Псковского и Великолукского театра жалуются на невысокие зарплаты. В ответ на это губернатор Михаил Ведерников на встрече 3 июня предложил ввести поощрение наиболее интересных и талантливых актеров, независимо от возраста и выслуги лет.

— Я предлагаю учредить театральную премию Псковской области, предусмотрим грантовый фонд, — обнадежил Михаил Ведерников артистов.

Предложение было принято аплодисментами театрального сообщества. Но после радужного начала пришлось вернуться на землю и обсудить насущные проблемы.

О РОЛИ, А НЕ О ДЕНЬГАХ

Прежде всего художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев рассказал о работе и успехах Псковского театра. И поделился:

— У нас кадровая проблема — нас покидают артисты, есть проблема с общежитием, мы ее пытаемся решать. Молодые артисты готовы к нам приезжать, были бы условия, возможность приобретения жилья. Одна из проблем — очень низкие зарплаты, базовая ставка составляет 9 тысяч рублей. Плюс доплаты, в среднем 23 тысячи рублей. Но на самом деле получается меньше.

— Сколько реально получается, вы мне скажите? — тут же спросил Михаил Ведерников.

— Реально получается 12-15 тысяч, — ответил Месхиев.

Обсуждение зарплат вызвало бурную реакцию и обсуждение и у самих актеров — оказалось, что вопрос самый что ни на есть «больной». «Самая большая — 16 тысяч, это вот да!», «Очень низкие зарплаты!», «Ставка — 8-9 тысяч рублей!» — слышались разрозненные голоса.

КСТАТИ

— Средняя зарплата по театру драмы — 29 тысяч рублей, — прозвучал голос официальной статистики.

— Не получал столько ни разу! — тут же ответил народный артист Юрий Новохижин.

Средняя температура по театру включает и зарплату руководителей, а у артистов цифры в расчетнике зависят от количества сыгранных ролей.
Фото Андрея Кокшарова.
Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева объяснила в том духе, что это средняя температура по театру, включающая зарплату руководителя.

— А молодые артисты сколько у нас получают? — тут же спросил губернатор.

— Ну, у меня выходит 21-23 тысячи. Но я играю в половине репертуара театра, — рассказал артист Александр Овчаренко. — На мой взгляд, должна быть позитивная и доброжелательная атмосфера. Недавно поймал себя на мысли, что идет репетиция «Отелло» — я там играю роль Кассио, но я понимаю, что думаю сейчас о том, сколько получу денег. Это меня самого шокировало, потому что я должен думать о роли, а не о деньгах.

Артисты и главный режиссер Великолукского театра также подтвердили, что у них есть такая проблема.

— У меня есть еще одно предложение, — подытожил дискуссию Михаил Ведерников. — Может быть, мы сделаем премии для наиболее успешных артистов? Проработаем критерии, чтобы к этой премии можно было отнести артиста любого возраста. И премию сделаем не раз в год, а раз в полгода — чтобы охватить как можно большее количество артистов.

ТОЛЬКО «ЗА»

Затем был поднят не менее важный вопрос — о возможном объединении Псковского театра с Первым национальным, куда входят Санкт-Петербургский Александринский театр и Театр драмы имени Волкова из Ярославля. Губернатор сам подвел всех к этому разговору:

— Я готов к возможности придания нашему Пушкинскому театру федерального статуса и объединения с питерским театром. Это уже обсуждалось на разных уровнях. Предлагаю откровенно поговорить, обсудить плюсы и минусы и принять решение. Предварительный разговор с министром культуры был, он готов поддержать, но наше мнение будет решающим и определяющим.

Однако решение уже оказалось принятым внутри театрального сообщества, поэтому аргументов «против» публика не услышала. О расплывчатых «за» рассказал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев:

— Театр вышел на всероссийскую и международную сцену, и мы бы просили нас поддержать с переходом театров в федеральный статус и вхождением нашего театра в Первый национальный. Точки соприкосновения у нас есть давно — мы участники их фестивалей, мы делаем совместные проекты и неоднократно играли на их сцене в Петербурге. Если бы все получилось, то для нашего театра это был бы необычайный взлет и с точки зрения пиара, финансирования, возможностей театра, и с точки зрения прославления региона — ведь мы все равно остаемся Псковским академическим театром, и здесь очень много плюсов. На расширенном собрании театральных деятелей все проголосовали «за». Будем чрезвычайно благодарны, если вы нас поддержите — мы все равно будем работать на благо региона, — с такими словами художественный руководитель обратился к губернатору.

— Важно, чтобы театр не потерял свою идентичность, — заметил Михаил Ведерников. — Хотя тенденция, наверно, правильная. Можно быть маленькими и гордыми, но в современных условиях — недолго. И если вы «за» такое решение, то я с вами. 

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