Такую сумму в этом году Псковский театр кукол получит на техническое оснащение и развитие творческой деятельности. Поэтому, помимо запланированных в 2019 году премьер, маленьких зрителей ждут еще два новых спектакля. Также театр задумал купить новый автобус. Зачем он нужен, какие новые спектакли ждут юных зрителей, для кого артисты играют по вечерам, зачем показывать зрителям происходящее за ширмой, почему театр должен переехать из нынешнего здания и кто изготавливает кукол, рассказали «Псковской правде» директор театра Татьяна Ааб и художественный руководитель Александр Заболотный.

О ПРЕМЬЕРАХ И СПЕКТАКЛЯХ-ДОЛГОЖИТЕЛЯХ

- В этом году планов очень много. В марте состоялась премьера спектакля для самых юных зрителей, детей от одного года, — «Путешествие для самых маленьких». Название следующего спектакля кому-то покажется знакомым — «Как стать артистом». Действительно, он уже шел в репертуаре театра кукол, но очень давно. Интерактивный спектакль-игра, который очень любили дети, достоин того, чтобы и новое поколение зрителей ответило на вопрос: так как же стать артистом? Практически заново поставленный спектакль, с новыми декорациями и новыми исполнителями, мы хотим представить на суд псковичей и гостей города уже в рамках проведения Ганзейских дней, — делится Татьяна Ааб.

Спектакль «Щелкунчик» будет неожиданным и интересным. Ведь тандем авторов спектакля — режиссера Александра Заболотного и художника-постановщика Андрея Севбо из Санкт-Петербурга — уже известен своими спектаклями на сцене Псковского областного театра кукол. Достаточно назвать спектакли «Фауст», «А у нас во дворе», «Карнавал животных».

— Нельзя не остановиться и на спектакле «Питер Пэн», который будет поставлен по мотивам шотландских сказочных повестей сэра Джеймса Мэтью Барри. На сцене театра этот спектакль поставит известный режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Смирнов, — говорит Татьяна Ааб.

Всего в репертуаре театра кукол 24 спектакля. Многие идут на сцене уже не один год.

— Наши спектакли долго живут. Бывает, в театре спектакль выпустили, полгода-год прошел, и его списывают, считается, что его уже все посмотрели. У нас в театре спектакли — долгожители. Дети подросли, смотришь, уже ведут своих детей на этот спектакль, мамы, когда-то водившие своих детей, теперь водят внуков. Приятно, что люди помнят и любят наши спектакли, — отмечает Татьяна Ааб.

В зрительном зале театра кукол появились новые диваны: с высокими спинками, комфортные, удобные и для больших, и для маленьких зрителей.

— Новые зрительные места в зале впервые за 55 лет позволили сделать нумерацию мест. Теперь каждый зритель, покупая билет, выбирает ряд и место, на которых он хотел бы сидеть. В этом году мы впервые за последние 25 лет возобновили практику проведения вечерних спектаклей, на которые, как оказалось, приходят не только родители с детьми, а иногда одни взрослые. Недавно у женщины возле билетной кассы допытывались, сколько лет ее ребенку, чтобы предложить место удобнее. А она сказала: «Да нет у меня ребенка! Я сама хочу посмотреть спектакль!» Мы приветствуем таких зрителей, их становится все больше и больше, — говорит Татьяна Ааб.

В труппе театра кукол 11 актеров. По словам директора театра, этого, конечно недостаточно. Минимальная численность труппы для театра кукол — это 20 человек. Заслуга театра в том, что он сохранил свои цеха. Многие театры кукол в свое время от этих цехов избавились, но потом оказалось, что заказывать куклы и декорации — очень дорогостоящее занятие и не всегда исполнители заказа могут уложиться в необходимые театру сроки. У псковского театра кукол таких проблем нет.

Татьяна Ааб также рассказала, что новым заведующим постановочной частью в этом году стала известный в Пскове профессиональный художник Мария Воробьёва, которая «имеет непосредственное отношение к театру кукол и вообще к куклам в этом городе»: «Огромное количество выставок в Пскове было организовано по ее инициативе и ее руками. Я очень рада, что Мария нашла возможность откликнуться на наше предложение».

По словам директора, постановочный цех — одно из самых интересных мест в театре:

— Возможно, наши цеха не такие красивые, как в других театрах. Но нам бы хотелось привозить зрителей туда на экскурсии.

Не менее интересным для посетителей театра является и место за кулисами. Чтобы показать зрителям, как работают артисты, был организован «театральный урок»:

— Мы развернули ширму так, будто зритель сидит в глубине сцены. И всем стало видно, как много всего приходится делать артисту одновременно. Мы немного приоткрыли «тайный занавес». Зрителю позволено было увидеть то, что он никогда не видит. Это было очень интересно!

Художественный руководитель театра Александр Заболотный отмечает, что работа кукольника — сложная и физически тяжелая:

— Это на первый взгляд кажется, что играть в театре кукол достаточно легко. Возьмите пару утюгов например. Поднимите руки вверх, и еще при этом двигайтесь, говорите, пойте. Причем минут 40. Так что это не так легко, как кажется.