Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Театр

За ширмой

На что псковские кукольники потратят 6 миллионов рублей

Текст:
Светлана Синцова
24 мая 2019 года, 10:51
Фото:
0

Такую сумму в этом году Псковский театр кукол получит на техническое оснащение и развитие творческой деятельности. Поэтому, помимо запланированных в 2019 году премьер, маленьких зрителей ждут еще два новых спектакля. Также театр задумал купить новый автобус. Зачем он нужен, какие новые спектакли ждут юных зрителей, для кого артисты играют по вечерам, зачем показывать зрителям происходящее за ширмой, почему театр должен переехать из нынешнего здания и кто изготавливает кукол, рассказали «Псковской правде» директор театра Татьяна Ааб и художественный руководитель Александр Заболотный.

О ПРЕМЬЕРАХ И СПЕКТАКЛЯХ-ДОЛГОЖИТЕЛЯХ

- В этом году планов очень много. В марте состоялась премьера спектакля для самых юных зрителей, детей от одного года, — «Путешествие для самых маленьких». Название следующего спектакля кому-то покажется знакомым — «Как стать артистом». Действительно, он уже шел в репертуаре театра кукол, но очень давно. Интерактивный спектакль-игра, который очень любили дети, достоин того, чтобы и новое поколение зрителей ответило на вопрос: так как же стать артистом? Практически заново поставленный спектакль, с новыми декорациями и новыми исполнителями, мы хотим представить на суд псковичей и гостей города уже в рамках проведения Ганзейских дней, — делится Татьяна Ааб.

Спектакль «Щелкунчик» будет неожиданным и интересным. Ведь тандем авторов спектакля — режиссера Александра Заболотного и художника-постановщика Андрея Севбо из Санкт-Петербурга — уже известен своими спектаклями на сцене Псковского областного театра кукол. Достаточно назвать спектакли «Фауст», «А у нас во дворе», «Карнавал животных».

— Нельзя не остановиться и на спектакле «Питер Пэн», который будет поставлен по мотивам шотландских сказочных повестей сэра Джеймса Мэтью Барри. На сцене театра этот спектакль поставит известный режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Смирнов, — говорит Татьяна Ааб.

Всего в репертуаре театра кукол 24 спектакля. Многие идут на сцене уже не один год.

— Наши спектакли долго живут. Бывает, в театре спектакль выпустили, полгода-год прошел, и его списывают, считается, что его уже все посмотрели. У нас в театре спектакли — долгожители. Дети подросли, смотришь, уже ведут своих детей на этот спектакль, мамы, когда-то водившие своих детей, теперь водят внуков. Приятно, что люди помнят и любят наши спектакли, — отмечает Татьяна Ааб.

В зрительном зале театра кукол появились новые диваны: с высокими спинками, комфортные, удобные и для больших, и для маленьких зрителей.

— Новые зрительные места в зале впервые за 55 лет позволили сделать нумерацию мест. Теперь каждый зритель, покупая билет, выбирает ряд и место, на которых он хотел бы сидеть. В этом году мы впервые за последние 25 лет возобновили практику проведения вечерних спектаклей, на которые, как оказалось, приходят не только родители с детьми, а иногда одни взрослые. Недавно у женщины возле билетной кассы допытывались, сколько лет ее ребенку, чтобы предложить место удобнее. А она сказала: «Да нет у меня ребенка! Я сама хочу посмотреть спектакль!» Мы приветствуем таких зрителей, их становится все больше и больше, — говорит Татьяна Ааб.

В труппе театра кукол 11 актеров. По словам директора театра, этого, конечно недостаточно. Минимальная численность труппы для театра кукол — это 20 человек. Заслуга театра в том, что он сохранил свои цеха. Многие театры кукол в свое время от этих цехов избавились, но потом оказалось, что заказывать куклы и декорации — очень дорогостоящее занятие и не всегда исполнители заказа могут уложиться в необходимые театру сроки. У псковского театра кукол таких проблем нет.

Татьяна Ааб также рассказала, что новым заведующим постановочной частью в этом году стала известный в Пскове профессиональный художник Мария Воробьёва, которая «имеет непосредственное отношение к театру кукол и вообще к куклам в этом городе»: «Огромное количество выставок в Пскове было организовано по ее инициативе и ее руками. Я очень рада, что Мария нашла возможность откликнуться на наше предложение».

По словам директора, постановочный цех — одно из самых интересных мест в театре:

— Возможно, наши цеха не такие красивые, как в других театрах. Но нам бы хотелось привозить зрителей туда на экскурсии.

Не менее интересным для посетителей театра является и место за кулисами. Чтобы показать зрителям, как работают артисты, был организован «театральный урок»:

— Мы развернули ширму так, будто зритель сидит в глубине сцены. И всем стало видно, как много всего приходится делать артисту одновременно. Мы немного приоткрыли «тайный занавес». Зрителю позволено было увидеть то, что он никогда не видит. Это было очень интересно!

Художественный руководитель театра Александр Заболотный отмечает, что работа кукольника — сложная и физически тяжелая:

— Это на первый взгляд кажется, что играть в театре кукол достаточно легко. Возьмите пару утюгов например. Поднимите руки вверх, и еще при этом двигайтесь, говорите, пойте. Причем минут 40. Так что это не так легко, как кажется.

ГАСТРОЛИРУЮЩИЙ ТЕАТР

Но самым крупным приобретением для театра в этом году станет автобус. На него потратят большую часть денег из 6 млн рублей, выделенных по проекту «Единой России» «Театр — детям».

— Для театра кукол транспорт — это самое главное. Автобус нам нужен для гастролей, — поясняет директор. — Псков — очень маленький областной центр: 40 детских садов и 20 школ. Это совсем не поле для работы. Поэтому мы всегда выезжали за пределы города. Мы — театр гастролирующий.

Раньше артисты давали спектакли по всей области. Но последние годы из-за отсутствия транспорта такие гастроли резко сократились.

— Теперь мы снова будем выстраивать гастрольную работу так, чтобы зрители Псковской области могли увидеть нашу работу. В мае выезжаем в Порховский и Гдовский районы. Осенью у нас будет Пушкиногорский, Опочецкий, Красногородский, Себежский районы и дальше по списку. Хочется, чтобы дети всех районов области посмотрели наши спектакли.

Пригодится свой транспорт и для выезда на фестивали. В этом году Псковский театр кукол планирует принять участие в двух фестивалях. В июне — в международном фестивале КУКART в Санкт-Петербурге и в сентябре — в фестивале театров кукол в Мурманске.

— Мы никогда в Мурманске не были. Этот фестиваль объединяет театры стран Баренцева моря. На нем бывают норвежские, финские, шведские театры, которые для нас в диковинку. Для нас всегда интересно посмотреть другие театры. И хочется показать себя, — отмечает Татьяна Ааб.

Планируется, что на эти два фестиваля театр кукол повезет спектакль «Фауст».

— У нас много неплохих спектаклей, но не каждый вывезешь. Например, новый спектакль «Карнавал животных» — очень достойная работа коллектива театра. Но он очень сложен в перевозке, потому что декорации большие, — говорит директор. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Литература
24 мая 11:04

Книги о страшном

Зачем псковским детям нужно фэнтези о репрессиях, блокаде Ленинграда и циничности взрослых

Культура
22 мая 10:29

Культурный дневник

Мама первоклассницы придумала, как дешево возить деревенских школьников на концерты и по музеям в областной центр

Культура
14 мая 12:35

Как в Пскове, Изборске, Печорах и Пушкинских Горах пройдет «Ночь музеев»

Организаторы обещают: будет интересно, будут сюрпризы и незабываемые впечатления
  • Трогательный фоторепортаж с последнего звонка опубликовала «Псковская правда»
  • В ближайшем будущем в Пскове хотят применить информационные технологии Москвы
  • Псковской области не испытывает проблем со строительством жилья – Михаил Ведерников
  • Минпроторг положительно оценивает динамику развития Псковской области
  • Михаил Ведерников – выпускникам: Дерзайте, думайте и не бойтесь сложностей
  • Псковская область озеленилась благодаря акции «Всероссийский День посадки леса»
  • Михаил Сутягинский: Для нас очень важно выстраивать отношения с научно-исследовательскими центрами
  • По приглашению Михаила Ведерников инвесторы приедут в Псков на Ганзейские дни
  • Президент ТПП заявил, что у Псковской области есть огромный туристический потенциал
  • Выставка предприятий Псковской области – возможность заявить о себе, считает Сергей Катырин
  • Сергей Катырин: Для нас чрезвычайно важно, чтобы Псковская область развивалась
  • В день последнего звонка псковичи не смогут купить спиртные напитки в магазинах
  • Сдать оружие и получить немалые деньги предлагают жителям Псковской области
  • Детей и взрослых псковичей приглашают в Дом ремёсел на День открытых дверей
  • Ведерников поблагодарил Собянина за возможность презентовать потенциал региона

    • 23 мая

  • Псковская область привлекла гранты на проекты в сфере культуры
  • Подписана программа совместных мероприятий между Псковской областью и Москвой
  • Михаил Ведерников поручил ликвидировать отставания на ремонте «Машиностроителя»
  • Откуда на Мстиславском раскопе появился скелет лошади, пытаются разобраться псковичи
  • Полюбоваться фотографиями псковских достопримечательностей можно в московском парке
  • На открывшейся ярмарке в Москве можно попробовать и купить псковскую продукцию
  • По QR-коду можно перечислить деньги на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой
  • Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве – большое и важное событие
  • После отставки Цецерского исполнять обязанности главы Пскова будет Елена Полонская
  • Михаил Ведерников почтил память погибших в годы войны, возложив цветы к монументу в Александровском саду
  • В Москве псковский боксёр Артур Акавов назвал спорт великой силой по сплочению
  • Скоростное прохождение «змейки» покажут псковичи на Международном фестивале водительского мастерства
  • Отличные результаты показали юные псковские пожарные на соревнованиях в Ленинградской области
  • Центральный въезд в Пушгоры отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии и русской культуры
  • Трансляция презентации инвестпотенциала Псковской области в Москве начнётся утром 24 мая

    • Новости

    Общество / Мода
    Наталья Баранова 24 мая 10:04

    На высоте

    Сегодня мы ищем новый образ для известной общественницы Ольги Родиной из Пскова. Наша участница хочет, чтобы гардероб соответствовал ее деловому статусу (ФОТО)

    Культура
    8 мая 09:00

    Салют над рекой

    Как псковичи отпразднуют День Победы

    Культура / Фестиваль
    17 апреля 09:59

    220 Пушкиных

    Какие метаморфозы ждут праздник на поляне в Михайловском, получивший к юбилею поэта новое название