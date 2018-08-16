Две премьеры

Репертуар Псковского драмтеатра на сентябрь уже сформирован, сообщили «Псковской правде» в театре драмы. Зрителей ждут как новые спектакли, так и уже знакомые по афише прошлого сезона. 6 и 7 сентября театр откроет 113-й сезон премьерным спектаклем «Ревизор». По замыслу режиссера Петра Шерешевского, это будет история о сегодняшнем дне, вполне современная и злободневная. В спектакле заняты почти все актеры псковской труппы. В роли Хлестакова — Камиль Хардин, молодой талантливый актер, известный зрителям по ярким работам в спектаклях «Клинический случай», «Мой папа — Дед Мороз», «Год Жирафа», «Каштанка» и других.

— Две новые работы прошлого сезона, премьеры которых с успехом прошли в мае, надеемся, также привлекут внимание всех любителей театра, — отметили в театре. — Для совсем маленьких зрителей — беби-спектакль «Год Жирафа», необычный, интерактивный проект, экспериментальный для академического театра.

Его задача — развивать воображение малышей, внимание к окружающей природе, открывать чудесные свойства привычных вещей, вовлекать в таинственный мир театра.

Всех любителей классики, тонкого юмора и изысканного художественного стиля порадует спектакль «Таланты и поклонники». Волнующий сюжет, вдохновенная игра актеров, неожиданное решение сценического пространства и костюмов делают эту постановку интересной для зрителей разных возрастов и вкусов. Его премьера состоялась 12 мая 2018 года.