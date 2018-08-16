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Культура / Театр

Две премьеры

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина откроет новый сезон 6 сентября

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Алексей Кедров
16 августа 2018 года, 09:34
Фото: Андрей Кокшаров
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Репертуар Псковского драмтеатра на сентябрь уже сформирован, сообщили «Псковской правде» в театре драмы. Зрителей ждут как новые спектакли, так и уже знакомые по афише прошлого сезона. 6 и 7 сентября театр откроет 113-й сезон премьерным спектаклем «Ревизор». По замыслу режиссера Петра Шерешевского, это будет история о сегодняшнем дне, вполне современная и злободневная. В спектакле заняты почти все актеры псковской труппы. В роли Хлестакова — Камиль Хардин, молодой талантливый актер, известный зрителям по ярким работам в спектаклях «Клинический случай», «Мой папа — Дед Мороз», «Год Жирафа», «Каштанка» и других.

— Две новые работы прошлого сезона, премьеры которых с успехом прошли в мае, надеемся, также привлекут внимание всех любителей театра, — отметили в театре. — Для совсем маленьких зрителей — беби-спектакль «Год Жирафа», необычный, интерактивный проект, экспериментальный для академического театра.

Его задача — развивать воображение малышей, внимание к окружающей природе, открывать чудесные свойства привычных вещей, вовлекать в таинственный мир театра.

Всех любителей классики, тонкого юмора и изысканного художественного стиля порадует спектакль «Таланты и поклонники». Волнующий сюжет, вдохновенная игра актеров, неожиданное решение сценического пространства и костюмов делают эту постановку интересной для зрителей разных возрастов и вкусов. Его премьера состоялась 12 мая 2018 года.

«Таланты и поклонники» снова в стенах дрампуша.
Фото Андрея Кокшарова.
Камерный спектакль «Река Потудань» создан в рамках программы «Пространство эксперимента» и представляет собой попытку молодого режиссера Сергея Чехова найти сценический эквивалент языку великого русского писателя Андрея Платонова. Его премьера прошла 23 марта 2018 года и вызвала неподдельный интерес у зрителей. Эта постановка стала участником престижного международного театрального фестиваля «Александринский».

И конечно, надо сказать о «Каштанке». 7 февраля нынешнего года, в преддверии юбилейного Пушкинского театрального фестиваля, на сцене Псковского театра состоялась громкая премьера в постановке Юлии Пересильд, вызвавшая интерес всей страны. Юлия Пересильд не нуждается в представлении, она признанная звезда отечественной сцены и экрана, известна и как член Попечительского совета благотворительного фонда «Галчонок».

Одиночество в многолюдном городе, равнодушие людей и, контрастом, мир праздника — сцена, куда попадет Каштанка, где почувствует себя личностью, где откроется ее талант. Но мир искусства неоднозначен, тут есть тяжкий труд, интриги, ложь, которые надрывают хрупкое сердце героини. Может быть, махнуть рукой на все и вернуться к друзьям бесшабашной юности? 

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