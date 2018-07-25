Начнут с «Ревизора»

Есть ли в отечественном классическом репертуаре более востребованная комедия, чем гоголевский «Ревизор»? Этот шедевр драматургии любят и режиссеры, и актеры, и зрители, что было многократно доказано.

— Труппа Псковского драмтеатра выходит из отпуска и начинает готовить этот самый спектакль, — написал на своей странице в «Фейсбуке» помощник художественного руководителя театра по репертуарной политике Андрей Пронин. Премьера спектакля запланирована на начало сентября на большой сцене театра.

Режиссер постановки — неоднократный номинант «Золотой маски», главный режиссер петербургского Камерного театра Малыщицкого Пётр Шерешевский стажировался в студии Национального театра в Лондоне. В ведущих театрах России поставил более 30 спектаклей. Псковские зрители имели возможность познакомиться с творчеством Петра Шерешевского на XXII Пушкинском фестивале: его спектакль «Маленькие трагедии», поставленный в Ижевском театре, был участником фестивальной программы.