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Культура / Театр

Начнут с «Ревизора»

Актеры дрампуша выходят из отпуска и сразу берутся за пьесу Гоголя

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Валерия Андреева
25 июля 2018 года, 09:37
Фото: «Фейсбук»
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Есть ли в отечественном классическом репертуаре более востребованная комедия, чем гоголевский «Ревизор»? Этот шедевр драматургии любят и режиссеры, и актеры, и зрители, что было многократно доказано.

— Труппа Псковского драмтеатра выходит из отпуска и начинает готовить этот самый спектакль, — написал на своей странице в «Фейсбуке» помощник художественного руководителя театра по репертуарной политике Андрей Пронин. Премьера спектакля запланирована на начало сентября на большой сцене театра.

Режиссер постановки — неоднократный номинант «Золотой маски», главный режиссер петербургского Камерного театра Малыщицкого Пётр Шерешевский стажировался в студии Национального театра в Лондоне. В ведущих театрах России поставил более 30 спектаклей. Псковские зрители имели возможность познакомиться с творчеством Петра Шерешевского на XXII Пушкинском фестивале: его спектакль «Маленькие трагедии», поставленный в Ижевском театре, был участником фестивальной программы.

Конечного результата я еще не вижу. Я ходил по квартире в свой выходной и пытался увидеть — пока не вижу. На репетициях мы куда-то протаптываем дорожку, а куда протопчем — неизвестно.

Пётр Шерешевский, режиссер спектакля
Другой премьерой 113-го театрального сезона станет спектакль «Две дамочки в сторону Севера», постановка которого планируется на малой сцене театра. Лауреат Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» режиссер Илья Мощицкий собирается превратить одноименную трагикомедию Пьера Нотта, признанную лучшей пьесой Франции в 2008 году, в музыкальный спектакль.

Также в планах театра еще три спектакля для большой сцены. Театральный режиссер и кинорежиссер из Якутска, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов представит псковичам пьесу украинского классика начала прошлого века Миколы Кулиша «Так погиб Гуска». Руководитель Ростовского молодежного театра Михаил Заец — спектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Жанна», главную роль в котором исполнит актриса Псковского театра драмы Ирина Смирнова.

А под занавес сезона в рамках программы «Пространство эксперимента» петербургский режиссер Алексей Янковский поставит на псковской сцене спектакль по мотивам киносценария Натальи Рязанцевой «Голос» и одноименного фильма Ильи Авербаха. 

На малой сцене ожидается большая сенсация. Режиссер, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев, накануне своего 55-летия выпустит спектакль «Академия смеха» по комедии японского драматурга Коки Митани. 

Ведущий актер псковской труппы, заслуженный артист России Виктор Яковлев вновь выступит в качестве режиссера и представит публике спектакль по совершенно новой пьесе псковского автора Натальи Лаврецовой «Женщина его мечты». 

Уже успешно зарекомендовавшая себя детским спектаклем «Мой папа Дед Мороз» Елизавета Бондарь из Москвы будет работать над пьесой американки Эрики Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона». А молодой режиссер из Иордании Надия Кубайлат выпустит спектакль «Ба!» по пьесе популярного драматурга и автора сценария фильма «Довлатов» Юлии Тупикиной.

Пока билеты есть только на премьеру спектакля «Ревизор». Приобрести или забронировать их можно на сайте драмтеатра. Касса театра начнет работу с 1 августа. 

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