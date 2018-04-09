Посвящение в балет

- Ваши артисты и вы сами не имеете здесь, как я погляжу, ни минуты передышки: репетиции, мастер-классы, монтаж декораций и шоу-рума в фойе – ни минуты паузы.
- А для нас нет разницы, где выступать - в Пскове или Пекине, готовимся одинаково. Масштабы только разные. Вот у нас декорация-задник длиной 16 метров, а здесь сцена – 8 метров, высота у нас 12, а здесь – 6 метров с небольшим. Мы всё подшили, подогнали за ночь. Подрезали.
- То есть ничем вас не напугаешь?
- Нет. Мы уже дальше смотрим. Предложили губернатору летом показать большой балет на улице, сейчас ездим, выбираем площадку. Он хочет, чтобы здесь что-то было, видит, как мне кажется, не просто областной центр, но поле, которое можно пахать и пахать. И я бы предложил всем объединять усилия. Нужна будет помощь – зовите. Мы можем приехать и устроить большой летний балетный субботник. Все-таки, в первую очередь, мы, культура – для просвещения.
Любой фестиваль можем организовать. Хотите? «Псков танцует», например, чтобы не только весь город вышел на площади танцевать, но и люди поехали в этот город.
- Если не затруднит, расскажите еще, пожалуйста, о ваших симпатиях в мире балета, о тех людях, которых в этой среде вы особенно цените.
- Очень уважаю и ценю Владимира Васильева. Мой брат Витаутас Таранда у него танцевал. Я считаю, что это человек потрясающий во всех отношениях – и артист балета, и балетмейстер, и художник, и поэт. Всегда его обожал. Когда я пришел в Большой театр, мы были во враждебных лагерях (я у Григоровича), но всегда приходили друг к другу на спектакли. И сейчас встречаемся, он привлекает меня в свои проекты. Когда на канале «Культура» шел проект «Болеро» - фигуристы танцевали с балеринами – Васильева пригласили в жюри. Он спросил: «А где сейчас Таранда?» - «В Австралии», был ответ. «Вот вызовите его, тогда буду участвовать в жюри. А без него – нет». Стихи пишет замечательные, и всё, что делает Васильев, поднимает балетный мир на недосягаемую высоту. На мой взгляд, он – из тех людей, кому государство должно давать задания, кланяться и просить, чтобы он что-то сделал и в чём-то принял участие. Сам же он достаточно независим и просить уж точно никогда не пойдёт.
- Скажите на милость, какие сближения: вы - второй человек из серьёзного мира балета, с кем мне довелось общаться, и первым был как раз Владимир Викторович Васильев. В 2004 году выставка его живописи проходила в галерее «На Бастионной». Мне, директору галереи, выпало несколько дней счастья общения с ним. Потому ваше восхищение этой личностью охотно разделяю.
- У него внутренний мир какой – о-го-го! Поэтому я в любую авантюру готов с ним, лишь бы позвал. Достаточно одного слова, раздумывать не стану. Мы, кстати, в одной Общественной палате состоим: Россия - Белоруссия.
***
Времени у гостей в обрез. На культурную программу у Гедиминаса пауз почти не остаётся, потому и поедет он осматривать фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря вместо обеда. Другой возможности на этот раз не предвидится.
А вечером волшебный балетный спектакль «Щелкунчик», успех, слёзы счастья на глазах родителей воспитанников хореографической студии (ну, как же без этого). А в антракте большой артист и генеральный директор Имперского Русского балета Гедиминас Таранда будет долго и терпеливо в интерьерах шоу-рума в фойе псковского театра драмы общаться со зрителями, помогать им примерять балетные пачки, фотографироваться.
До новых встреч, маэстро!