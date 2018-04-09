В Псков по приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова на несколько дней приехал заслуженный деятель искусств России, артист, хореограф, режиссер, легенда Большого театра Гедиминас Таранда. В субботу, 7 апреля, у него были репетиции и мастер-классы для воспитанников псковской детской хореографической студии «Щелкунчик», воскресным вечером, уже после нашей беседы, – балетный спектакль на сцене Псковского академического драматического театра имени А.С. Пушкина. В промежутках – экскурсии, а интервью – это и вовсе почти на ходу. Встретились мы как нельзя более вовремя: настроение у моего собеседника отличное, он уже успел подпасть под обаяние Пскова, и город, похоже, начал отвечать ему взаимностью.

ТРАДИЦИИ И АТМОСФЕРА

- Как получилось, что балетный спектакль «Щелкунчик» ваш Имперский Русский балет показывает именно в пасхальный вечер?

Дату выбрал митрополит Псковский и Порховский Евсевий. Услышав, что это будет спектакль для детей с родителями, то есть семейный, он одобрил нашу идею совершенно и благословил представление именно на 8 апреля. Гедиминас Таранда

- Вот теперь поподробнее об идее, пожалуйста, и приходилось ли вам прежде пробовать такой формат? - Идея родилась четыре года тому назад. Ровно столько мы знакомы с Михаилом Юрьевичем (Ведерниковым, врио губернатора Псковской области). Познакомились на Северном Кавказе, где он, служа в ту пору, организовывал грандиозные по своему масштабу и уникальные по атмосфере молодежные форумы. Приглашались люди науки, искусства. Мы гастролировали с балетом по разным городам региона, пока у меня не зародилась мысль: почему бы нам не сделать посвящение в балет детей? Живет себе обыкновенная детская хореографическая студия. А тут мы приезжаем, с ними репетируем, и потом они выступают вместе с нами на сцене. Такого вообще самодеятельность себе не может позволить. Там, в Ставрополе, мы впервые попробовали это сделать. В финале эмоции, благодарность детей и родителей зашкаливали. Мы для них просто космос открыли. Звезды – вот они, вам только надо суметь к ним прикоснуться, и вы это можете. - Вы повторяли еще где-нибудь похожий опыт? - Позже предложили такой проект Австралии. И проделали подобное в 60 австралийских городах, причем в каждом городе – новые дети. Мы с ними репетировали, выступали, снова репетировали... И – вы можете себе представить после этого публикации в газетах? С одной стороны – кампания антироссийская: «Русские милитаристы. Крым. Угроза войны...», переворачиваем страницу и ничего не понимаем: австралийские дети обнимаются с русскими артистами, выступают вместе на лучших сценах Австралии, пишут восторженные письма. После этого наш посол в Австралии пришел к нам и сказал, что мы сделали просто невозможное: переломили отношение к России. По всей стране раздавалось: «Какие молодцы эти русские!».

- То есть Псков принимает австралийскую эстафету? Почему именно мы и именно сейчас? - Так ведь начался Год балета, еще никто не успел ничего сверстать, а мы – бах! - и первыми в стране открываем этот Год. Михаил Юрьевич предложил нам проект, и как только у нас появилось «окно», началась подготовка. Интенсивно-ускоренная. Я вам скажу, что дети ваши – ну просто молодцы. Я не ожидал. Ведь, казалось бы, что может Псков – 200 тысяч человек населения, одна балетная студия. - Существующая, правда, с 1975 года. - И это чувствуется: традиции, атмосфера, взаимоотношения педагогов с детьми и родителями. Все здороваются, и такая тут любовь. Зал, правда, крохотный, мы чуть не задохнулись там во время мастер-класса и репетиции. Но дети прекрасно подготовились, и карапузы, и детки постарше. Времени у них было в обрез, но они старались, работали. А после того как профессионалы, мои артисты позанимались с ними и показали часть настоящей репетиции, они еще острее прочувствовали, какой это труд. - А в Пскове впервые или бывали прежде? - Я здесь в первый раз, к стыду своему. И в шоке от себя: где только не бывал, а в самом русском городе, оказывается, и не был. Вчера приходим в ваш Кремль, а там – Довмонтов город, в Троицком соборе - мощи князя Довмонта-Тимофея, литовца по происхождению, псковского князя. А у меня литовские корни. Я, литовец, стою в таком храме. Случайность? Меня это очень зацепило. Очень. Исторические связи есть, и они не могут не трогать. И если ты пришел на эту землю, то уже само по себе это – сверх-ответственность.

БАЛЕРИНА НА ПЛЕЧЕ

- Ваш нынешний приезд – разовый или предполагается продолжение? - Это – только начало. Мы с Михаилом Юрьевичем планируем высадку балетных десантов по Псковской области. Причем не только в крупных городах, но и в районных центрах, деревнях. Даже там, где нет подходящих для этого площадок, домов культуры, мы поставим помост на улице и устроим посвящение в балет. Приедем туда, куда с гастролями обыкновенно артисты не добираются, к тем людям, у кого нет возможности поехать на балетный спектакль в город. Туда, где уверены: власти давно до них нет дела. Пора повернуться лицом к людям. Не только артисты, но и спортсмены готовы приехать – Алексей Немов, Александр Карелин. Наша серьезная культурная десантура сгодится и для общения с псковскими воинскими частями. Этот наш приезд совпал с какими-то их учениями. Но есть уже богатый опыт: мы проводили посвящение в балет для курсантов ракетного училища в Серпухове. После вводной части – рассказов и показов – пригласили десятерых смельчаков, чтобы те попробовали освоить азы балета на практике: первая позиция, пятая. Они честно пытались все выполнять под неимоверный хохот аудитории. Но, коль скоро они такие сильные и ловкие, предложил я им каждому взять балерину на плечо, затем – поднять ее на вытянутой руке вверх (а руки дрожат, а навыка нет). Вот тут-то они и прочувствовали на собственной шкуре, какая это нешуточная штука – балет. Успех был сумасшедший. До сих пор курсанты письма пишут. - А нашим военным такое устроите? - Конечно, мы это готовили специально для Псковской дивизии. Надеюсь, когда-то наши и их планы совпадут. - Удивительное дело, но очень стройная линия вычерчивается из названий ваших наград (кавалер ордена Дягилева I степени, кавалер ордена Святого Станислава), мероприятий («Русские сезоны» в Новом Иерусалиме), да и имени самого Имперского Русского балета. Вы ведь не мантию императорскую примеряете, но ощущение такое, что буквально собственной кожей чувствуете связь истории русского искусства и самой России с вашей жизнью. - Я сам - сын военного. В нашем доме была традиция: если собирались за большим праздничным столом, то первым всегда был тост «За Отечество!». Затем – за друзей, защищавших это Отечество. И потом, когда уже работал в Большом театре, очень важным было осознание себя русским и оценка русского балета во всем мире. Куда ни приедешь, дирижер – русский, танцор – русский. Нуриев возглавлял парижскую «Гранд Опера». Ценили и ценят везде. Русская культура заложила основы школы балета во всех республиках. Империя русского искусства существует. Неплохо бы не забывать, что и Мариинский, и Большой театры создала императорская семья. И существовали они под неусыпной опекой и покровительством императора. Если балерина хотела пойти в отпуск, то заявление она писала на имя императора, и именно император его подписывал (!), потому что эти люди служили императору. Поэтому в честь императора, в честь русского искусства и назван Имперский Русский балет.