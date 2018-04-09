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Культура / Театр

Посвящение в балет

Юные балерины из Пскова выступили в спектакле Имперского Русского балета Гедиминаса Таранды

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Ольга Кошелькова
9 апреля 2018 года, 21:22
Фото: пресс-службы администрации Псковской области
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В Псков по приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова на несколько дней приехал заслуженный деятель искусств России, артист, хореограф, режиссер, легенда Большого театра Гедиминас Таранда. В субботу, 7 апреля, у него были репетиции и мастер-классы для воспитанников псковской детской хореографической студии «Щелкунчик», воскресным вечером, уже после нашей беседы, – балетный спектакль на сцене Псковского академического драматического театра имени А.С. Пушкина. В промежутках – экскурсии, а интервью – это и вовсе почти на ходу. Встретились мы как нельзя более вовремя: настроение у моего собеседника отличное, он уже успел подпасть под обаяние Пскова, и город, похоже, начал отвечать ему взаимностью.

ТРАДИЦИИ И АТМОСФЕРА

- Как получилось, что балетный спектакль «Щелкунчик» ваш Имперский Русский балет показывает именно в пасхальный вечер?

Дату выбрал митрополит Псковский и Порховский Евсевий. Услышав, что это будет спектакль для детей с родителями, то есть семейный, он одобрил нашу идею совершенно и благословил представление именно на 8 апреля.

Гедиминас Таранда
- Вот теперь поподробнее об идее, пожалуйста, и приходилось ли вам прежде пробовать такой формат?

- Идея родилась четыре года тому назад. Ровно столько мы знакомы с Михаилом Юрьевичем (Ведерниковым, врио губернатора Псковской области). Познакомились на Северном Кавказе, где он, служа в ту пору, организовывал грандиозные по своему масштабу и уникальные по атмосфере молодежные форумы. Приглашались люди науки, искусства. Мы гастролировали с балетом по разным городам региона, пока у меня не зародилась мысль: почему бы нам не сделать посвящение в балет детей? Живет себе обыкновенная детская хореографическая студия. А тут мы приезжаем, с ними репетируем, и потом они выступают вместе с нами на сцене. Такого вообще самодеятельность себе не может позволить. Там, в Ставрополе, мы впервые попробовали это сделать. В финале эмоции, благодарность детей и родителей зашкаливали. Мы для них просто космос открыли. Звезды – вот они, вам только надо суметь к ним прикоснуться, и вы это можете.

- Вы повторяли еще где-нибудь похожий опыт?

- Позже предложили такой проект Австралии. И проделали подобное в 60 австралийских городах, причем в каждом городе – новые дети. Мы с ними репетировали, выступали, снова репетировали... И – вы можете себе представить после этого публикации в газетах? С одной стороны – кампания антироссийская: «Русские милитаристы. Крым. Угроза войны...», переворачиваем страницу и ничего не понимаем: австралийские дети обнимаются с русскими артистами, выступают вместе на лучших сценах Австралии, пишут восторженные письма. После этого наш посол в Австралии пришел к нам и сказал, что мы сделали просто невозможное: переломили отношение к России. По всей стране раздавалось: «Какие молодцы эти русские!».


Фото пресс-службы администрации Псковской области
- То есть Псков принимает австралийскую эстафету? Почему именно мы и именно сейчас?

- Так ведь начался Год балета, еще никто не успел ничего сверстать, а мы – бах! - и первыми в стране открываем этот Год. Михаил Юрьевич предложил нам проект, и как только у нас появилось «окно», началась подготовка. Интенсивно-ускоренная. Я вам скажу, что дети ваши – ну просто молодцы. Я не ожидал. Ведь, казалось бы, что может Псков – 200 тысяч человек населения, одна балетная студия.

- Существующая, правда, с 1975 года.

- И это чувствуется: традиции, атмосфера, взаимоотношения педагогов с детьми и родителями. Все здороваются, и такая тут любовь. Зал, правда, крохотный, мы чуть не задохнулись там во время мастер-класса и репетиции. Но дети прекрасно подготовились, и карапузы, и детки постарше. Времени у них было в обрез, но они старались, работали. А после того как профессионалы, мои артисты позанимались с ними и показали часть настоящей репетиции, они еще острее прочувствовали, какой это труд.

- А в Пскове впервые или бывали прежде?

- Я здесь в первый раз, к стыду своему. И в шоке от себя: где только не бывал, а в самом русском городе, оказывается, и не был. Вчера приходим в ваш Кремль, а там – Довмонтов город, в Троицком соборе - мощи князя Довмонта-Тимофея, литовца по происхождению, псковского князя. А у меня литовские корни. Я, литовец, стою в таком храме. Случайность? Меня это очень зацепило. Очень. Исторические связи есть, и они не могут не трогать. И если ты пришел на эту землю, то уже само по себе это – сверх-ответственность.


Фото пресс-службы администрации Псковской области

БАЛЕРИНА НА ПЛЕЧЕ

- Ваш нынешний приезд – разовый или предполагается продолжение?

- Это – только начало. Мы с Михаилом Юрьевичем планируем высадку балетных десантов по Псковской области. Причем не только в крупных городах, но и в районных центрах, деревнях. Даже там, где нет подходящих для этого площадок, домов культуры, мы поставим помост на улице и устроим посвящение в балет. Приедем туда, куда с гастролями обыкновенно артисты не добираются, к тем людям, у кого нет возможности поехать на балетный спектакль в город. Туда, где уверены: власти давно до них нет дела. Пора повернуться лицом к людям. Не только артисты, но и спортсмены готовы приехать – Алексей Немов, Александр Карелин. Наша серьезная культурная десантура сгодится и для общения с псковскими воинскими частями. Этот наш приезд совпал с какими-то их учениями. Но есть уже богатый опыт: мы проводили посвящение в балет для курсантов ракетного училища в Серпухове. После вводной части – рассказов и показов – пригласили десятерых смельчаков, чтобы те попробовали освоить азы балета на практике: первая позиция, пятая. Они честно пытались все выполнять под неимоверный хохот аудитории. Но, коль скоро они такие сильные и ловкие, предложил я им каждому взять балерину на плечо, затем – поднять ее на вытянутой руке вверх (а руки дрожат, а навыка нет). Вот тут-то они и прочувствовали на собственной шкуре, какая это нешуточная штука – балет. Успех был сумасшедший. До сих пор курсанты письма пишут.

- А нашим военным такое устроите?

- Конечно, мы это готовили специально для Псковской дивизии. Надеюсь, когда-то наши и их планы совпадут.

- Удивительное дело, но очень стройная линия вычерчивается из названий ваших наград (кавалер ордена Дягилева I степени, кавалер ордена Святого Станислава), мероприятий («Русские сезоны» в Новом Иерусалиме), да и имени самого Имперского Русского балета. Вы ведь не мантию императорскую примеряете, но ощущение такое, что буквально собственной кожей чувствуете связь истории русского искусства и самой России с вашей жизнью.

- Я сам - сын военного. В нашем доме была традиция: если собирались за большим праздничным столом, то первым всегда был тост «За Отечество!». Затем – за друзей, защищавших это Отечество. И потом, когда уже работал в Большом театре, очень важным было осознание себя русским и оценка русского балета во всем мире. Куда ни приедешь, дирижер – русский, танцор – русский. Нуриев возглавлял парижскую «Гранд Опера». Ценили и ценят везде. Русская культура заложила основы школы балета во всех республиках. Империя русского искусства существует. Неплохо бы не забывать, что и Мариинский, и Большой театры создала императорская семья. И существовали они под неусыпной опекой и покровительством императора. Если балерина хотела пойти в отпуск, то заявление она писала на имя императора, и именно император его подписывал (!), потому что эти люди служили императору. Поэтому в честь императора, в честь русского искусства и назван Имперский Русский балет.


Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Больше фотографий с мастер-класса Гедиминаса Таранды смотрите в разделе фоторепортажи.


БАЛЕТНЫЙ СУББОТНИК

- Ваши артисты и вы сами не имеете здесь, как я погляжу, ни минуты передышки: репетиции, мастер-классы, монтаж декораций и шоу-рума в фойе – ни минуты паузы.

- А для нас нет разницы, где выступать - в Пскове или Пекине, готовимся одинаково. Масштабы только разные. Вот у нас декорация-задник длиной 16 метров, а здесь сцена – 8 метров, высота у нас 12, а здесь – 6 метров с небольшим. Мы всё подшили, подогнали за ночь. Подрезали.

- То есть ничем вас не напугаешь?

- Нет. Мы уже дальше смотрим. Предложили губернатору летом показать большой балет на улице, сейчас ездим, выбираем площадку. Он хочет, чтобы здесь что-то было, видит, как мне кажется, не просто областной центр, но поле, которое можно пахать и пахать. И я бы предложил всем объединять усилия. Нужна будет помощь – зовите. Мы можем приехать и устроить большой летний балетный субботник. Все-таки, в первую очередь, мы, культура – для просвещения.

Любой фестиваль можем организовать. Хотите? «Псков танцует», например, чтобы не только весь город вышел на площади танцевать, но и люди поехали в этот город.

- Если не затруднит, расскажите еще, пожалуйста, о ваших симпатиях в мире балета, о тех людях, которых в этой среде вы особенно цените.

- Очень уважаю и ценю Владимира Васильева. Мой брат Витаутас Таранда у него танцевал. Я считаю, что это человек потрясающий во всех отношениях – и артист балета, и балетмейстер, и художник, и поэт. Всегда его обожал. Когда я пришел в Большой театр, мы были во враждебных лагерях (я у Григоровича), но всегда приходили друг к другу на спектакли. И сейчас встречаемся, он привлекает меня в свои проекты. Когда на канале «Культура» шел проект «Болеро» - фигуристы танцевали с балеринами – Васильева пригласили в жюри. Он спросил: «А где сейчас Таранда?» - «В Австралии», был ответ. «Вот вызовите его, тогда буду участвовать в жюри. А без него – нет». Стихи пишет замечательные, и всё, что делает Васильев, поднимает балетный мир на недосягаемую высоту. На мой взгляд, он – из тех людей, кому государство должно давать задания, кланяться и просить, чтобы он что-то сделал и в чём-то принял участие. Сам же он достаточно независим и просить уж точно никогда не пойдёт.

- Скажите на милость, какие сближения: вы - второй человек из серьёзного мира балета, с кем мне довелось общаться, и первым был как раз Владимир Викторович Васильев. В 2004 году выставка его живописи проходила в галерее «На Бастионной». Мне, директору галереи, выпало несколько дней счастья общения с ним. Потому ваше восхищение этой личностью охотно разделяю.

- У него внутренний мир какой – о-го-го! Поэтому я в любую авантюру готов с ним, лишь бы позвал. Достаточно одного слова, раздумывать не стану. Мы, кстати, в одной Общественной палате состоим: Россия - Белоруссия.

***

Времени у гостей в обрез. На культурную программу у Гедиминаса пауз почти не остаётся, потому и поедет он осматривать фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря вместо обеда. Другой возможности на этот раз не предвидится.

А вечером волшебный балетный спектакль «Щелкунчик», успех, слёзы счастья на глазах родителей воспитанников хореографической студии (ну, как же без этого). А в антракте большой артист и генеральный директор Имперского Русского балета Гедиминас Таранда будет долго и терпеливо в интерьерах шоу-рума в фойе псковского театра драмы общаться со зрителями, помогать им примерять балетные пачки, фотографироваться.

До новых встреч, маэстро!

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