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Культура / Театр

Переаншлаг

Театральным смотром страны назвали организаторы Пушкинский фестиваль

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Алексей Кедров
20 февраля 2018 года, 15:12
Фото: Андрей Кокшаров
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Порядка 300 участников, около 20 критиков, среди которых много экспертов «Золотой маски», более 6000 зрителей посмотрели спектакли, 5000 гостей посетили выставки, чуть больше 400 приняли участие в лекциях. Цифры юбилейного XXV Пушкинского театрального фестиваля выглядят достаточно внушительно.

— На всех спектаклях были аншлаги, кое-где даже «переаншлаги» — мест не хватало. Интерес зрителя к фестивалю — чрезвычайный! — отметил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 19 февраля — в последний день фестиваля.

По словам арт-директора фестиваля Андрея Пронина, в этом году продажа билетов открылась поздно, и тем не менее они были проданы, а зрители не уходили с фестивальных спектаклей.

— Это достаточно объективные вещи, которые есть вне зависимости от мнений. Они меня, например, успокаивают. Здорово, если фестиваль станет магнитом, который притянет в театр новых зрителей, — добавил он.

«Три сестры» приехали на фестиваль из Беларуси.
Фото Андрея Кокшарова
Сожаление, по словам организаторов, может вызывать разве что тот факт, что в этом году фестиваль обошелся без артистов-звезд, за небольшим исключением. И над этим предстоит работать.

— Зрителю, особенно псковскому, хочется все-таки побывать на спектаклях со звездными артистами, — уверен руководитель Театрально-концертной дирекции. — Мы привезли разный театр, хотя не привозили совсем экспериментальные постановки. Впрочем, публика в Пскове разная и хочет смотреть не только классический театр. На мой взгляд, фестиваль был интересным и, судя по отзывам, публике понравился.

По его словам, в Пскове стали наконец-то делать правильный фестиваль, не упираясь в узкий коридор из произведений Пушкина.

— Мало делается хороших спектаклей по Пушкину, мы бы с удовольствием привезли постановку Серебренникова по Пушкину, но он просто не «встанет» на нашу сцену, — отметил он. — Если бы мы оставили фестиваль в том виде, в каком он был раньше, то это был бы тупик. А так это своего рода театральный смотр страны.

Актриса Электротеатра «Станиславский» Елена Морозова в своем моноспектакле читала «Евгения Онегина» за всех персонажей.
Фото Андрея Кокшарова
Неудачей фестиваля организаторы назвали иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии «Онегин-жест».

— Ракета не взлетела, — констатировал Месхиев. — Мы подумаем, будем ли продолжать этот эксперимент.

Совсем другое дело — «Каштанка» режиссера Юлии Пересильд.

— Определенно, это удача нашего театра, — высказал мнение Дмитрий Месхиев. — Удача и в том, что Юлия поставила спектакль на псковской сцене. Нас уже зовут на гастроли с ним, в том числе за границу.

Еще одна приятная новость — из пяти эскизов лаборатории Лоевского четыре поставят на сцене Псковского драмтеатра. Посмотреть их смогут все те, кто не успел это сделать в рамках фестиваля.

— На лаборатории была очень живая реакция зрителей. Все лаборатории и залы были битком, даже в утренние часы в воскресенье, — прокомментировал руководитель ТКД.

Нашлось место и другой классике, например «Мертвым душам» Гоголя.
Фото Андрея Кокшарова
В целом фестиваль прошел удачно — получился беспрецедентный по количеству и разнообразию приехавших театров и критиков.

— Команда со своей работой справилась. Особых жалоб среди приезжавших гостей нет, все довольны. Я слышал достаточно восторженные отзывы от профессионалов, что приятно. А вообще, для нас важно абсолютно любое мнение относительно фестиваля. Искусство нельзя мерить только одной плоскостью, одним мнением. Искусство должно будоражить, вовлекать и иметь полярные точки зрения, — уверен Дмитрий Месхиев.

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