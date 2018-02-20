Переаншлаг

Порядка 300 участников, около 20 критиков, среди которых много экспертов «Золотой маски», более 6000 зрителей посмотрели спектакли, 5000 гостей посетили выставки, чуть больше 400 приняли участие в лекциях. Цифры юбилейного XXV Пушкинского театрального фестиваля выглядят достаточно внушительно.

— На всех спектаклях были аншлаги, кое-где даже «переаншлаги» — мест не хватало. Интерес зрителя к фестивалю — чрезвычайный! — отметил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 19 февраля — в последний день фестиваля. По словам арт-директора фестиваля Андрея Пронина, в этом году продажа билетов открылась поздно, и тем не менее они были проданы, а зрители не уходили с фестивальных спектаклей. — Это достаточно объективные вещи, которые есть вне зависимости от мнений. Они меня, например, успокаивают. Здорово, если фестиваль станет магнитом, который притянет в театр новых зрителей, — добавил он.

Сожаление, по словам организаторов, может вызывать разве что тот факт, что в этом году фестиваль обошелся без артистов-звезд, за небольшим исключением. И над этим предстоит работать. — Зрителю, особенно псковскому, хочется все-таки побывать на спектаклях со звездными артистами, — уверен руководитель Театрально-концертной дирекции. — Мы привезли разный театр, хотя не привозили совсем экспериментальные постановки. Впрочем, публика в Пскове разная и хочет смотреть не только классический театр. На мой взгляд, фестиваль был интересным и, судя по отзывам, публике понравился. По его словам, в Пскове стали наконец-то делать правильный фестиваль, не упираясь в узкий коридор из произведений Пушкина. — Мало делается хороших спектаклей по Пушкину, мы бы с удовольствием привезли постановку Серебренникова по Пушкину, но он просто не «встанет» на нашу сцену, — отметил он. — Если бы мы оставили фестиваль в том виде, в каком он был раньше, то это был бы тупик. А так это своего рода театральный смотр страны.

Неудачей фестиваля организаторы назвали иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии «Онегин-жест». — Ракета не взлетела, — констатировал Месхиев. — Мы подумаем, будем ли продолжать этот эксперимент. Совсем другое дело — «Каштанка» режиссера Юлии Пересильд. — Определенно, это удача нашего театра, — высказал мнение Дмитрий Месхиев. — Удача и в том, что Юлия поставила спектакль на псковской сцене. Нас уже зовут на гастроли с ним, в том числе за границу. Еще одна приятная новость — из пяти эскизов лаборатории Лоевского четыре поставят на сцене Псковского драмтеатра. Посмотреть их смогут все те, кто не успел это сделать в рамках фестиваля. — На лаборатории была очень живая реакция зрителей. Все лаборатории и залы были битком, даже в утренние часы в воскресенье, — прокомментировал руководитель ТКД.