Каштанка вернулась!

XXV Пушкинский театральный фестиваль в Пскове 8 февраля открылся премьерным показом «Каштанки» в постановке Юлии Пересильд. Работа над спектаклем началась еще в сентябре, тогда Юлия Пересильд рассказывала «Псковской правде» об основной идее спектакля - синдроме Каштанки: «идти туда, где тебе хуже, где не так хорошо и удобно, но это все родное, и там твои друзья».

Все мы знаем Юлию Пересильд как виртуозную театральную актрису, как звезду кино, как суперпопулярное «медийное лицо». Догадываемся (или не догадываемся) о том, сколько стоит участие столь популярной артистки в каком угодно проекте, - вот даже мелькнуть на минуту. И догадываемся о том, что, если бы Юлия Пересильд предложила идею своего спектакля в Москве или Петербурге, очень многие театры встретили бы ее с распростертыми объятиями, предложили самые шикарные условия и гонорары. Но Пересильд поехала в родной Псков, фактически согласившись работать бесплатно. С сентября она каждый свободный от московских репетиций и съемок день проводила в Пскове с артистами «Каштанки». А сейчас за 12 дней собрала на сцене спектакль большой формы, спектакль эффектный, стильный, вовсе не заумный, но содержащий энное число совсем не затрепанных, оригинальных и сильных решений. В этой «Каштанке» с драйвом и удовольствием играют молодые артисты Псковской драмы. И сам спектакль разговаривает на языке, близком и доступном молодому зрителю. И в постановщике мало что изобличает дебютанта. Талантливый человек талантлив во всем. Короче, я снимаю шляпу перед Юлией Пересильд, перед режиссером Юлией Пересильд.

Зато, кажется, нашли историю самой Юлии. Неспроста руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев, открывая фестиваль, вспомнил историю о первых пробах у него «девчушки с вытаращенными глазами». Подумал: она же хорошая, интересная, да еще и из Пскова. Утвердил. «А теперь она известная артистка. Звезда!»

Редко видишь такой оригинальный, эмоциональный и какой-то, я бы сказал, такой по-хулигански хороший спектакль. Мне понравилось очень. Как режиссер я бы ничего переделывать не стал. Побольше бы актерам уверенности в себе, и было бы блестяще.

Режиссер не стал исключать, что актеры, задействованные в «Каштанке», в дальнейшем могли бы сняться в одном из его будущих фильмов.

Он рассказал, что спектакль уже видел, так как приезжал на прогон. И внес свой вклад в создание постановки:

- Не могу так просто промолчать или сказать, что все хорошо или все плохо. Конечно, что-то говорил. Но не по сути, как построен, как складывается спектакль. А просто какие-то замечания по темпу, быстроте, динамике. Люблю, чтобы все было стремительно. Мне кажется, все получилось.