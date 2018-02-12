Каштанка вернулась!

К названию Пушкинского театрального фестиваля образца 2018 года можно смело добавлять «имени Юлии Пересильд».
XXV Пушкинский театральный фестиваль в Пскове 8 февраля открылся премьерным показом «Каштанки» в постановке Юлии Пересильд. Работа над спектаклем началась еще в сентябре, тогда Юлия Пересильд рассказывала «Псковской правде» об основной идее спектакля - синдроме Каштанки: «идти туда, где тебе хуже, где не так хорошо и удобно, но это все родное, и там твои друзья».
Все мы знаем Юлию Пересильд как виртуозную театральную актрису, как звезду кино, как суперпопулярное «медийное лицо». Догадываемся (или не догадываемся) о том, сколько стоит участие столь популярной артистки в каком угодно проекте, - вот даже мелькнуть на минуту. И догадываемся о том, что, если бы Юлия Пересильд предложила идею своего спектакля в Москве или Петербурге, очень многие театры встретили бы ее с распростертыми объятиями, предложили самые шикарные условия и гонорары. Но Пересильд поехала в родной Псков, фактически согласившись работать бесплатно. С сентября она каждый свободный от московских репетиций и съемок день проводила в Пскове с артистами «Каштанки». А сейчас за 12 дней собрала на сцене спектакль большой формы, спектакль эффектный, стильный, вовсе не заумный, но содержащий энное число совсем не затрепанных, оригинальных и сильных решений. В этой «Каштанке» с драйвом и удовольствием играют молодые артисты Псковской драмы. И сам спектакль разговаривает на языке, близком и доступном молодому зрителю. И в постановщике мало что изобличает дебютанта. Талантливый человек талантлив во всем. Короче, я снимаю шляпу перед Юлией Пересильд, перед режиссером Юлией Пересильд.
Историю про девушку, певшую во дворе, получившую возможность стать звездой, но выбравшую родных ребят и любовь, предварял выход на сцену Юлии Пересильд. В косухе, с выкрашенными по подростковой моде двумя ярко-красными прядями. «Если вы не читали «Каштанку», то вы ничего не поймете», - заверила она и предупредила, что зрители не найдут в постановке Герасима. А то, мол, некоторые интересовались.
Андрей Пронин, арт-директор
фестиваля - на своей странице в соцсети
Зато, кажется, нашли историю самой Юлии. Неспроста руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев, открывая фестиваль, вспомнил историю о первых пробах у него «девчушки с вытаращенными глазами». Подумал: она же хорошая, интересная, да еще и из Пскова. Утвердил. «А теперь она известная артистка. Звезда!»
В зале присутствовал режиссер Алексей Учитель – отец двух дочерей Пересильд. После того как стихли аплодисменты, «Псковская правда» поинтересовалась впечатлениями маститого режиссера от действа на псковской сцене.
За 12 дней режиссер Юлия Пересильд собрала на псковской сцене спектакль большой формы.
Фото Андрея Кокшарова
Редко видишь такой оригинальный, эмоциональный и какой-то, я бы сказал, такой по-хулигански хороший спектакль. Мне понравилось очень. Как режиссер я бы ничего переделывать не стал. Побольше бы актерам уверенности в себе, и было бы блестяще.
Алексей Учитель, режиссёрРежиссер не стал исключать, что актеры, задействованные в «Каштанке», в дальнейшем могли бы сняться в одном из его будущих фильмов.
Он рассказал, что спектакль уже видел, так как приезжал на прогон. И внес свой вклад в создание постановки:
- Не могу так просто промолчать или сказать, что все хорошо или все плохо. Конечно, что-то говорил. Но не по сути, как построен, как складывается спектакль. А просто какие-то замечания по темпу, быстроте, динамике. Люблю, чтобы все было стремительно. Мне кажется, все получилось.
Цветов зрители надарили режиссеру едва ли не больше, чем исполнительнице главной роли Ксении Тишковой (Каштанку она будет играть поочередно с Анной Шуваевой). Оценить талант Пересильд-актрисы псковский зритель смог двумя днями позже на спектакле «ГрозаГроза» московского Театра наций, которым руководит Евгений Миронов.
Постановку по мотивам пьесы Островского и спектакль с провокационным для Пушкинского фестиваля названием «Наше все… Бродский» Театр наций привез в Псков при поддержке федеральной программы «Большие гастроли». И, думается, во многом благодаря тому, что в «ГрозеГрозе» Катерину Кабанову играет Юлия Пересильд.
«Почему люди не летают, как птицы?» - задается вечным вопросом Юлия Пересильд в образе Катерины.
Фото Андрея Кокшарова
Думаю, то, что Юлия Пересильд из Пскова, тоже сыграло роль в состоявшихся гастролях Театра наций. Когда нами формируется гастрольная афиша, учитываются разные факторы, и этот – очень важный. Так, в прошлом году я с Малым театром был на гастролях в Чите, потому что Юрий Мефодьевич Соломин – из Читы.
Что обладание прославленным земляком еще дает Чите, судить из Пскова трудно. А вот тот факт, что Юлия Пересильд из Пскова, обогащает не только культурную жизнь города, но и придает импульс развитию туризма. В дни фестиваля Первый канал снимал в Пскове документальный фильм о Пересильд. Съемки проходили в том числе в Кремле, где находится Троицкий собор, который Юлия Пересильд в интервью «Псковской правде» называла своим местом силы. Премьера фильма запланирована на март, когда по Первому каналу покажут сериал «Орда» с участием псковички.
Владимир Черкасов,
заместитель генерального директора Центра поддержки гастрольной деятельности
Минкульта
Каштанка вернулась в Псков. В статусе звезды, с триумфом и заслуженным почетом. И судя по тому, как зрители битком утрамбовывались в зал, - Псков этому рад.
Шары от зрителей почти помогли артистке взлететь.
Фото Андрея Кокшарова