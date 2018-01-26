Вперемешку с артистами

В этом году зрители смогут увидеть не только премьерные показы столичных и региональных театров, но и сами стать участниками действия. Такую возможность даст иммерсивный спектакль псковского театра «Онегин-жест».

В Пскове 8 февраля открывается XXV Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. Созданный как фестиваль спектаклей по произведениям А.С. Пушкина, он расширил свой формат и представляет зрителям огромный выбор традиционных и экспериментальных постановок. В этом году традиционный театральный форум продлится почти две недели и соберет участников со всей России. Чем удивит «юбилейное» мероприятие псковских театралов, рассказали его организаторы на пресс-конференции в Псковском драмтеатре.

- Это будет чистый эксперимент, - пообещал продюсер фестиваля. Иммерсивные спектакли в нашей стране в принципе не ставились. Мы впервые ставим такой спектакль на сцене псковского театра. Это хореографический спектакль, в котором заняты все те, кто пришел. Постановка практически онлайн.

Это не совсем танцы, а социальное взаимодействие людей со своим городом и с другими людьми, актуализированное в контакте произведения «Евгений Онегин».

Организаторы отметили, что никакой специальной подготовки для участия в спектакле от зрителя не требуется:

- Нам не нужны гимнасты, акробаты или танцовщики. Любой человек может прийти и стать участником. Это очень интересное действо. Это новый театр. Театр, в котором нет зрителя и артиста, где все перемешано, - отметил Дмитрий Месхиев.

Фестиваль откроется премьерным спектаклем «Каштанка», который ставит уроженка Пскова - заслуженная артистка России Юлия Пересильд. А закроет фестиваль по доброй традиции спектакль театра «Мастерская» Григория Козлова «Живи и помни».

- Тоже свежий спектакль, премьера этого года. Но будут и сюрпризы. Во время закрытия точно, - пообещал продюсер фестиваля.

По традиции в программе много встреч с режиссерами, мастер-классов с участниками спектаклей. Естественно, после спектаклей будут и диспуты и обсуждения. По сравнению с прошлогодней, программа юбилейного фестиваля «более сдержанная» - прошлогоднюю «Пиковую даму «Коляда-театра» в Пскове обсуждают до сих пор.

- Авангарда, который показывали в прошлом году, не будет, - заверил Дмитрий Месхиев.

По словам директора фестиваля Марины Николаевой, сдержанность не делает программу менее яркой:

- Программа отличается более классическими интерпретациями классических текстов, что позволяет с меньшей опаской относиться к походу на спектакли даже незнакомых театров.

Тематика театральной лаборатории, которая условно называется «Маленькие трагедии XXI века», не ограничивается пушкинским материалом. Зрителя ждет встреча с современной драматургией и творчеством пяти российских режиссеров.

- Мне кажется, что программа региональных театров ничем не уступает программе московских и петербургских. А в некоторых случаях это спектакли лучше, выше и серьезнее. Мы собрали только новое и свежее. Почти все – премьеры этого года. Мне кажется, интересно будет все, - отметил Дмитрий Месхиев. - Я пошел бы на все, потому что здесь есть вещи, которые не увидеть потом никогда. Не поедешь же специально в Краснодар или в Кемерово смотреть спектакль. Мне кажется, что интересно все. Я бы предложил любителям театра взять отпуска на это время и всерьез походить на фестиваль.