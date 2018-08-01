Жизнь как проповедь

Пять лет, как ушел в вечность замечательный праведник, псковский священник Павел Адельгейм. Сегодня, 1 августа 2018, ему исполнилось бы 80 лет. Каждый, кто общался с ним, помнит эти минуты, а кто — часы и дни, а кто — месяцы и годы, помнит так, как будто это было вчера. Такова особенность личности отца Павла — быть настолько сопричастным окружающим, что как бы вдвойне живым.

За прошедшие пять лет осмысления феномена отца Павла и собирания его письменного и устного наследия, стали проступать контуры того, что нуждается в сохранении и распространении в первую очередь. Хотя с именем батюшки связано очень многое — его пастырское служение, написанные им книги, огромная социальная работа, преподавательская и общественная деятельность — минувшее пятилетие показало, что в центре внимания должно быть его Слово. Проповедь, беседа, наставление и, наконец, просто чтение им литературных текстов — прежде всего поэзии — эта часть наследия отца Павла оказалась явно недооцененной. Но именно она сейчас нам всего нужнее.

Проповедь пастыря была одним из самых ярких его дарований. Все, кто слышал его живое слово, поражались силе его воздействия на слушателей. Люди в храме стояли с поднятыми диктофонами, снимали на видео, и каждому казалось, что проповедь обращена именно к нему. На вопрос, как он понимает смысл проповеди, отец Павел отвечал, что проповедник всегда должен говорить о том, что является для него самым главным в этот момент, что составляет его боль, его радость, его главную сердечную заботу, ибо «от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12, 34.). Ну а если у самого проповедника душа ни о чем не болит — тогда нет и проповеди. «Каждый человек стоит столько, сколько стоит его слово», — часто говорил батюшка. И сам он был одним из тех редких людей, у кого зазора между словом и делом не было.