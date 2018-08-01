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Культура / Религия

Жизнь как проповедь

К 80-летию со дня рождения и 5-летию мученической кончины священника Павла Адельгейма

Текст:
Константин Костромин и Виктор Яковлев
1 августа 2018 года, 09:39
Фото: из архива авторов
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Пять лет, как ушел в вечность замечательный праведник, псковский священник Павел Адельгейм. Сегодня, 1 августа 2018, ему исполнилось бы 80 лет. Каждый, кто общался с ним, помнит эти минуты, а кто — часы и дни, а кто — месяцы и годы, помнит так, как будто это было вчера. Такова особенность личности отца Павла — быть настолько сопричастным окружающим, что как бы вдвойне живым.

За прошедшие пять лет осмысления феномена отца Павла и собирания его письменного и устного наследия, стали проступать контуры того, что нуждается в сохранении и распространении в первую очередь. Хотя с именем батюшки связано очень многое — его пастырское служение, написанные им книги, огромная социальная работа, преподавательская и общественная деятельность — минувшее пятилетие показало, что в центре внимания должно быть его Слово. Проповедь, беседа, наставление и, наконец, просто чтение им литературных текстов — прежде всего поэзии — эта часть наследия отца Павла оказалась явно недооцененной. Но именно она сейчас нам всего нужнее.

Проповедь пастыря была одним из самых ярких его дарований. Все, кто слышал его живое слово, поражались силе его воздействия на слушателей. Люди в храме стояли с поднятыми диктофонами, снимали на видео, и каждому казалось, что проповедь обращена именно к нему. На вопрос, как он понимает смысл проповеди, отец Павел отвечал, что проповедник всегда должен говорить о том, что является для него самым главным в этот момент, что составляет его боль, его радость, его главную сердечную заботу, ибо «от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12, 34.). Ну а если у самого проповедника душа ни о чем не болит — тогда нет и проповеди. «Каждый человек стоит столько, сколько стоит его слово», — часто говорил батюшка. И сам он был одним из тех редких людей, у кого зазора между словом и делом не было.

Пастырское слово и дело лечило души.
Фото из архива авторов
Слово отца Павла всегда преследовало две цели: донести до людей Правду Божию, сколь бы неудобной для текущих планов и корыстных или горделивых замыслов она ни была, и передать людям тепло Божией Любви, которую ощущал каждый, повстречавший его на жизненном пути. Эти две цели освящали каждое его дело, каждое его слово. Чем лучше мы понимаем это, тем явственнее кристаллизуется и сохраняется тот самый иконный образ духовного делания отца Павла и целей, которых он пытался достичь, восстанавливая храмы, строя приют, школу регентов, церковь в больнице, посещая тюрьму и проповедуя в храмах, — возвестить о Правде Божией и явить Божию Любовь.

Павел Адельгейм был священником ещё советских времён.
Фото Анна Шишова
Правда и Любовь в жизни отца Павла реализовались в его служении. «У меня была концепция прихода как космоса, бытие которого сочетает триединое служение Богу: молитву, просвещение и милосердие, — писал отец Павел в 2008 году. — Молитву, по преимуществу, созидал круг суточных, седмичных и годовых богослужений. Просвещение осуществлялось в храме средствами икон, хора и проповеди. Внехрамовое общение продолжалось в форме «Библейских чтений». Просвещение в школе регентов осуществлялось посредством обучения и воспитания школьников. Задачу милосердия выполнял приют для сирот-инвалидов. Служение Богу выполняли эти три направления приходской жизни. Такая концепция местной Церкви, как мне казалось, выражает замысел Божий…»

Но замысел пастыря был разрушен властной рукой правящего архиерея владыки Евсевия. Указом 26 декабря 2001 года батюшка был освобожден от настоятельства в храме ап. Матфея в Писковичах, при котором в 1993 он создал приют для сирот-инвалидов, хотя никаких объективных причин для такого решения архиерея не было. Отец Павел безропотно подчинился. Но сразу возникла угроза для существования приюта. 22 февраля 2008 года архиепископ Евсевий (через три дня после этого возведенный в сан митрополита) лишил батюшку должности настоятеля и в восстановленном им храме святых Жен Мироносиц. Вскоре после этого отец Павел был отстранен и от любимого своего детища — Православной школы регентов.

Храм святых Жен Мироносиц в Пскове.
Фото из архива авторов
Теперь плоды его трудов живут своей жизнью. Приюта больше нет, школа была преобразована в православную гимназию и переехала в другое место, в храмах служит назначенное митрополитом Евсевием духовенство. Можно ли сказать, что от пастырских трудов отца Павла ничего не осталось? Осталось СЛОВО. Им написанные книги известны, прочитанные курсы лекций изданы. Но осталось и устное наследие, при знакомстве с которым поражает глубина и точность мысли, богатство образов, изящество формы — они близки к совершенству.

Именно поэтому наследие отца Павла достойно постоянного исследования и распространения в христианском мире. Именно поэтому можно и нужно сегодня, при поддержке митрополита Тихона, рассмотреть возможность создания на базе школы, отстроенной когда-то отцом Павлом при храме святых Жен Мироносиц, православного просветительского центра. И начать можно было бы с экспозиции, посвященной памяти пастыря. Издавать его книги, видео- и аудиозаписи его проповедей, распространять их в храмах. Было бы справедливо дать имя отца Павла Православной гимназии, в которую в 2014 г. была преобразована созданная им в 1992 году Православная школа регентов.

Школа регентов 24 ноября 1992 года.
Фото из архива авторов
И если те, кто искренне хочет сохранить плоды деятельности псковского священника, будут руководствоваться именно непреходящими целями служения Правде и Любви Божией, имя отца Павла не будут раздирать между собой либералы и консерваторы, власти и диссиденты, псковичи и москвичи, а оно послужит объединению в Любви и Правде. Жизнь отца Павла — это поистине срез страдальческой истории России ХХ века! Арест отца и матери, расстрел отца в советских застенках, детский дом, жизнь с матерью в ссылке в Средней Азии, община непоминающих во главе со св. Севастианом Карагандинским, киевская семинария и отчисление из нее по политическим мотивам, служение в Ташкенте и Кагане, донос семинарского однокашника и арест по «антисоветской» статье, лагерь, потеря ноги и инвалидность на всю жизнь, служение в Фергане и Красноводске, обучение в Московской Духовной академии, общение с советскими правозащитниками и церковными мыслителями второй половины 1970-х — начала 1980-х, удивительный всплеск в конце 80-х — начале 90-х, конфликт правящего архиерея с ним в 1990-х — 2000-х. И память о пережитом отцом Павлом очищается от сора ненужных страстей и преобразовывается в подлинную историческую память, в которой герои занимают подобающее им место среди героев иных эпох.

Как удивительна аберрация памяти! Проходят годы, и образ праведника становится в воспоминаниях почти иконным, образ злодея обретает противоположные хрестоматийные черты, а пустой человек и вовсе забывается. Вот уже нет на псковской кафедре митрополита Евсевия, главного разрушителя пастырских замыслов и проектов отца Павла, архиерея, который отказался от примирения с неугодным священником даже после решения Общецерковного суда и которому так и не хватило духу за пять лет посетить могилу убиенного пастыря. Новый владыка, митрополит Тихон, к радости множества почитателей памяти батюшки, на первой же встрече с журналистами Пскова 21 июня 2018 года заявил о совершенно ином отношении к о. Павлу и его памяти:

Храм св. целителя Пантелеймона на территории больницы в Богданово.
Фото Виктора Яковлева
— Отец Павел Адельгейм — один из многих выдающихся, известных и очень интересных священников Псковской епархии. Я лично знал его, хотя очень немного. Он был человеком со своей позицией… и эта позиция была для него принципиальна. Он очень много сделал в епархии. Мы знаем и о его катехизической работе, и об образовательной работе. Ко многим вопросам современной жизни Русской Православной Церкви он относился критически — но это его право… Я с уважением отношусь к памяти отца Павла… Конечно, отца Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жесткой позицией, кто-то с ней не соглашается. Но в том, что это был выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь Божию, и человек, который трудился ради Христа, мы не сомневаемся и с доброй памятью вспоминаем о нем. В том числе о том, что он сделал для псковичей, для псковской церкви…

Похороны священника прошли на Мироносицком кладбище в Пскове.
Фото Виктор Яковлев
С годами интерес к личности отца Павла не угасает. В разных городах, в России и за рубежом, продолжаются встречи, посвященные памяти пастыря, снимаются фильмы о нем, издаются книги, открываются выставки. Сейчас готовится к изданию двухтомник его проповедей. Слово псковского праведника продолжает звучать, вплетаясь в нашу повседневность, придавая ей значение и смысл, напоминая о Божием замысле о человеке, к соучастию в котором мы все призваны. 5 августа мы вновь соберемся в Пскове на вечер памяти, где снова будет звучать его живое слово.

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