«Шагай вперед по пеплу листьев»

Не хочется тратить время читателей на объяснения того, как и почему я стала вдруг говорить цитатами из Геннадия Кононова (1959-2004) на летних прогулках с подругой-библиотекарем. Скажу только, что знакомы с ним мы были еще по школе, но плотно дружили лишь последние шесть лет его жизни. К годовщине со дня рождения поэта друзья уже 17 лет устраивают различные мемориальные акции, проводят вечера поэзии, готовят публикации в СМИ. Движимая любовью к Пскову и стихам Геннадия Кононова, я подумала: а почему бы мне не написать для других желающих подробный сценарий подобной прогулки? Псков, как ни крути – туристический центр! Я ведь вожу своих личных гостей по определенным маршрутам – так почему бы и нашим настоящим экскурсоводам не начать иногда рассказывать людям, любящим поэзию, историю нашего города с поэзопаузами? Например, читая им в ходе движения время хорошие стихи псковского поэта? Как знать, вдруг это станет новым трендом внутреннего туризма?

Геннадий Кононов родился в сентябре и очень любил это время года. И потому в его стихах много осени. Даже слишком... Слишком много осени? Так, на секундочку «Слишком осени много» – это, вообще-то, уже цитата! Бог постелет сырой и холодный пейзаж под разбухшее ватное небо. Слишком много дождя, слишком легок багаж, слишком вещие сны – на потребу. Слишком осени много, и поверить готов бедный пленник любовной игры в недомолвки в лиловатую блеклость осенних цветов и разбитые лета осколки... Изящно, красиво, уже возник декадентский привкус на губах, но у вас сегодня совсем другое настроение? Не вопрос! Вот вам про осень в совершенно ином ключе. И, кстати, пора бы отправиться в путь: от Кремля пройти по Советскому (Троицкому) мосту на Запсковье и спуститься вниз.

Золотая осень и Золотая набережная… Только в нашем городе в октябре можно увидеть то и другое сразу! И только в нашем поэзопутеводителе можно найти стихотворение «Подружка-осень». Входит в город, вороша листьев кучи и охапки… Так свежа и хороша – даже башни сняли шапки... На набережной Псковы вас ждут удобные скамейки и великолепный вид на Кремль. Вы сможете вдоволь налюбоваться Кремлем со стороны и в полной мере восхититься впечатляющей мощью его крепостных стен.

Через полчаса вы наверняка согласитесь с тем, что серый псковский известняк – это совсем не то, что красный новгородский кирпич; в сравнении с нашим их Кремль – просто какой-то плюшевый, не совсем настоящий, словно с детской картинки, а не из глубины веков – таково мое личное мнение и оценочное суждение. И вот теперь наступает самый тот момент, когда стоит прочитать гостям города вслух стихотворение «Выпавший из летописи». И даже не просто прочитать, а предложить каждому представить себя его лирическим героем – гонцом, везущим княжью грамоту. к серой псковской стене простыне приник во сне наконец гонец Потом вы дойдете до устья Псковы и Варлаамовского угла, сводите гостей на экскурсию в недавно отреставрированные башни.

А потом, перейдя дорогу напротив церкви Варлаама Хутынского через улицу, которая раньше звалась Званница, окажетесь возле полуразрушенной, но еще вполне сохранившейся старой, настоящей стены Окольного города. Вокруг вас теперь только камни и деревья. Вы словно вне времени.

Вперед! Через каждые 500 шагов вдоль стены делайте остановку и читайте стихи. Жизнь валидолом закушу. От слов мне более не больно. Теперь я вовсе не грешу. Бутыль почти пуста, довольно.. Дрожит холодный темный пруд. Сентябрь в нем молча моет кисти. Деревья рукописи жгут – шагай вперед по пеплу листьев. Можно шагать и буквально под текст, если кто-то будет читать его с экрана, не прерывая движение. …Живописец-октябрь в стылость парков обмакивал кисти, грубовато шутил и вчерашним дышал перегаром, а осенний пейзаж, извлеченный из музыки старой, рассыпал в моем сердце мучительно желтые листья… Вдоль стены Окольного города прямо вам под ноги будут осыпаться клены, и это только усилит ваше слияние со временем, звучащим в строках поэта. Выпив вина, развалиться в постели (нет, в одиночку) и ждать воздаянья… В скорбном шуршанье кленовых метелей медленный день превратился в зиянье. Время и память, что так докучали, только снаружи. Внутри каменеет темная ночь без конца и начала. Русские пропасти дна не имеют. После пересечения с улицей Герцена вам придется пойти не прямо и влево (именно туда, к Гремячей башне вела бы крепостная стена, но там мост через реку Пскову давно разрушен), а вправо и вниз. Вы сможете перейти на другой берег по мосту прямо под церковью Богоявления, а потом нужно повернуть налево. Здесь устроена прогулочная зона, снова много скамеек, поэтому стоит сделать небольшой привал и послушать стихи уже не на ходу. И не только послушать, но и поразмышлять.

…И лужи на асфальте блещут цинком, и в грязных грудах тлеет листьев злато, и мыльные мелодии над рынком напомнят мне о правилах расплаты. И там же, во второй части стихотворения: …Мерцают, прикрываясь листопадом, святые лужи в нимбах золоченых. А осень пахнет сном и шоколадом. И я, как день, печалюсь вовлечено… Вокруг вас, сидящих на скамейках у воды, в поисках угощения быстро начнут собираться стаи ручных прикормленных уток, но тут самое время вспомнить, что именно в октябре улетают на юг перелетные птицы. Вдруг вам повезет во время прогулки увидеть в небе караван? Даже если нет, читайте текст. Смотреть, как тают журавли в пустой безрадостной дали - забитый в тучу клин… И прекратить считать нули, и пить за линии Дали, за лилии долин… Пройдя берегом Псковы вверх по ее течению, вы окажетесь на возвышенности, с которой будет открываться живописный вид на окрестности. Здесь у вас согласно сценарию еще одна поэзопауза и селфи. Осень неправдоподобна, как трамвай в деревне Гавры, и прекрасна, как Жар-птица, государыни мои. Листопад: со лба поэта обрывает ветер лавры. Ни пера, ни пуха, Музы, ни хвоста, ни чешуи… Пролистаем сотню жизней – в том душе не много проку, коль бредешь ты только правой или левой стороной. Из доверившихся Будде ни один не будет проклят: всяк получит по заслугам личный шанс очередной, пусть измучила изжога, пусть идешь-стоишь не в ногу, пусть судьба опять двоится и расходится по шву. Путь – то под гору, то в гору, но для всех одна дорога, и метет по краю неба облетевшую листву. Оглянитесь по сторонам. Теперь вы снова находитесь у стены Окольного города, и вдоль современной улицы Свердлова она поведет вас к Великой. Идите к реке – и вскоре после пересечения Октябрьского проспекта справа от вас возникнет полукруг из скамеек, словно специально придуманный для того, чтобы присесть во время долгой прогулки, почитать что-то вслух и обсудить важные вопросы. Где твой билет, душа, и где твоя прописка? Хоть паспорт предъяви – так хочет офицер… Россия – черновик. Что вычеркнем из списка? Октябрьский вечер гол, октябрьский ветер сер. Присядь со мной, душа, хотя бы на мгновенье. Уходят поезда, и вызывает дрожь привычная игра: доступное забвенье, трехслойная мораль, обыденная ложь…

На высоком берегу реки стоит взять чуть правее по курсу движения – и вы окажетесь в уютном дворике возле гостевого дома «У Покровки». Вид на Мирожский монастырь всегда прекрасен. Но по случайному стечению обстоятельств (или нас все-таки кто-то ведет свыше?) я там оказалась 30 сентября, в день рождения поэта, в пору нежных сумерек – и именно тогда было сделано это фото, к которому в пару так и просились первые строчки стихотворения «Возвращение». Там, где осень и полет паутинок, там, где юность и ночная вода, я не верю в лак рекламных картинок, познается всякий сад по плодам… Если вы начнете вашу поэзопрогулку в выходной день после обеда, сейчас на дворе будет то же самое время суток, и над вами начнет сгущаться вечерняя мгла. В этот час в городе зажигаются фонари. А вам стоит спуститься на набережную и послушать эти стихи, выворачивающие душу наизнанку.