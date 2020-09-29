«Я не Лавр»

Почетным гостем Пушкинского театрального фестиваля, проходившего в Пскове в конце сентября, стал обладатель премии «Большая книга» Евгений Водолазкин, спектакль по роману которого был поставлен на сцене псковского драмтеатра. Он рассказал, как пришел к вере, почему не считает возможным кого-то учить, и как относится к сравнениям с Умберто Эко. Полный текст интервью — на сайте «АиФ-Псков».

«Меня колбасило, я просто ушел в штопор»

- Класс моей дочери отправили на дистанционное обучение из-за коронавируса. А дистанционка — это сейчас главный кошмар для родителей. Очень трудно замотивировать детей учиться дома, заниматься самостоятельно. Вы в одном из интервью рассказывали, что были отличником, потом пошли вразнос, но в 10 классе взяли в себя в руки и хорошо закончили школу, поступили в университет. И вот — стали известным писателем, ученым. Что вас мотивировало в то время? - В тот момент, когда со мной все это происходило, меня колбасило, я просто ушел в штопор. Но, видимо, я дошел до дна, оттолкнулся и стал быстро подниматься на поверхность. Естественно, никакие репетиторы не помогли бы, если бы у меня не было внутреннего убеждения, что нужно учиться. Мою тогдашнюю проблему я достаточно автобиографично описал в романе «Брисбен»: я открыл для себя смерть. Понял, что смерть — это абсолютно реальная вещь, которая касается всех без исключения. И подумал: а какой тогда смысл в жизни? Я бросил музыкальную школу, бросил учиться, читать. Читал только то, что меня возвращало к этому вопросу, потому, что пока я его не решил, я не мог жить дальше. И вот когда я себе ответил на вопрос о смысле жизни, - а ответом была вера, я стал ходить в храм, - все остальные маховики тоже закрутились.

- Все мы до сих пор в шоке от того, как коронавирус в одно мгновение изменил нашу жизнь: ее привычки, уклад. Вы, как писатель, уже подбираетесь к этой теме, осмысляете ее? - Я поднял этот вопрос посредством пьесы «Сестра четырех». Она принадлежит к драматургии абсурда. Мне казалось, что все вокруг этой нынешней пандемии коронавируса овеяно абсурдом. Вопросов у меня было очень много. Я не понимал, как болезнь сопоставимая с гриппом, - а грипп, замечу, очень опасная болезнь, - заставила весь мир закрыться. Хотя даже страшнейшие эпидемии чумы или «испанки» в начале XX века не вызывали такого эффекта. Я не претендую на истину в последней инстанции, но думаю, что мир устал от глобализации. И эта пандемия стала поводом закрыть двери. Если бы не было СМИ, мы бы могли не узнать ни о каком коронавирусе: трупы же не лежат на улицах, как это было, допустим, в средневековом Пскове в XV веке, когда полгорода выкосило чумой. Я не говорю, что эта пандемия не опасна: она опасна, но опасны и другие болезни, тот же грипп. И вдруг такая болезнь, которая сопоставима с гриппом и пневмонией, как по щелчку закрыла всё: страны, города, клубы, театры, школы, церкви.

«Мои читатели не будут просить с ними водки выпить»

- The Guardian включил «Лавра» в список «10 главных мировых романов о Боге». А как на вашу книгу реагируют представители разных конфессий? - У меня в первую очередь диалоги с православными, поскольку я сам православный человек. Но мои книги пользуются популярностью у католиков, лютеран. Более того, сделаны переводы в Ираке и Иране на арабский и фарси. Люди другой веры хотят обогатить свое понимание Бога и поэтому читают книги представителей других религий. И более того: одна китайская исследовательница написала работу о «Лавре», в которой утверждала, и я думаю не безосновательно, что это идеальное воплощение идей Дао.

- Православные с «Лавром» в основном спорят или соглашаются? - Церковь очень сочувственно отнеслась к этому роману. Были отдельные голоса, но не против текста, а против отдельных моментов текста. Например, они считают, что Лавр пытается спасти Устину своей духовной и врачебной деятельностью, но что он любит прежде всего ее, а не Бога. Я отвечаю, что в этом нет противоречия: он любит Бога через эту женщину. - Ваши книги переведены на множество языков, у них внушительные тиражи. А есть у вас свой «фан-клуб»? - Мои читатели, это люди, которые не будут подходить попросить с ними водки выпить, как часто подходят к актерам. Это другая публика. Критическая точка — это, как ни странно, «Сапсан». Вот там могут подойти, начать какую-то беседу. Я ничего не имею против. Я только стараюсь дать им понять, что я не равен своему герою и я не Лавр. - Мамонов жалуется, что люди приходят на его творческие вечера, ожидая увидеть там персонажа из фильма «Остров», и зачастую очень разочаровываются... - Я очень хорошо его понимаю. Автор, естественно, содержит какие-то частицы своих героев. И хороших, и плохих, кстати. Но автор — это не персонаж.

«Писатель должен отвечать за свои слова»

- Принято считать, что Россия — очень литературоцентричная страна, что поэт тут больше, чем поэт, а писатель обязательно должен чему-то учить. Вы чувствуете на себе давление этой ноши? - Писатель должен отвечать за свои слова и честно говорить, что он думает. Но я не считаю, что писатель должен быть пафосным, становиться в третью позицию, всех учить как жить и пасти народы. Он должен прежде всего следить за собой. Учеба в чистом виде — это не дело литературы. Есть очень почтенные жанры, такие как проповедь, которая направлена на то, чтобы наставить, чему-то научить. Но проповедь читает священник. Для этого надо иметь благословение. А я — не священник.