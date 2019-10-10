Сотрудничает библиотека и с Фондом Оксаны Фёдоровой. Три года назад библиотека написала прошение, и в прошлом году получили ответ:
- Прислали несколько коробок детских книг, - рассказала Наталья Остапко. - Все книги красочные, в хорошем состоянии, есть и новые. У нас вообще детский фонд в совершенно отвратительном состоянии, мы рады хоть какому обновлению.
А ещё в библиотеке есть клубы. Это клуб «Встречи друзей», где занимаются пенсионеры, детский клуб «Робинзон» , и клуб для старших школьников «Юность».
- Клуб «Встречи друзей» проходит раз в месяц, - рассказала Наталья Остапко. - Здесь наши пожилые читатели отмечают свои дни рождения и праздники, их встречи всегда проходят в рамках какой-то тематики. Например, по Шукшину к юбилею писателя, недавно была встреча с местным автором Михаилом Голубковым, приходили сотрудники Пенсионного фонда. А ещё бывают тыквенные посиделки, огородные посиделки. Женщины ещё и различные кушанья с собой приносят, музыку слушают и поют, устраивают зарядки и мастер-классы по прическам, показывают друг другу свое рукоделие, устраивают танцевальные конкурсы на лучшего танцора 60-х, 70-х и 80-х. — в общем, и развлекаются, и просвещаются. Всего ходит 18 человек.
«Робинзон» — это экологический клуб. Здесь работают в основном с начальной школой. Рассказывают про моря и океаны, лекарственные травы, как выбраться из леса, как правильно пользоваться словарями. А в клубе «Юность» обсуждают уже более серьезные темы — вредные привычки, знакомят с авторами и поэтами.
А ещё библиотекари записывали видеопоздравление Пушкину с 220-летием.
- И наше поздравление крутили в Санкт-Петербурге по видеоэкрану! - рассказала Наталья Остпако. - Участников было много, наше видеобращение попало одним из первых — мы очень удивились. И обрадовались!В коридоре увидела полки с книгами:
- У нас тут проходит акция: ищешь книгу — возьми в подарок, - пояснила Наталья Остапко. -Люди приносят свои старые книги в библиотеку. Если они нам не нужны, мы их выставляем сюда, и каждый может взять себе понравившуюся книгу.
Новые книги в библиотеке появляются только благодаря читателям. Или библиотекарям, которые нет-нет, да и купят новую книгу за свои деньги. Об этом рассказала библиотекарь Галина Иванова:
Некоторые приносят нам в дар книги современные и в хорошем состоянии, даже дачники из Санкт-Петербурга специально везут! И если в школе литературу на лето дают читать «классическую», такая у нас ещё есть. Но если приезжают дети из других городов к нам на лето и приходят со своими списками каких-то новых современных книг, то их запрос мы удовлетворить не можем. Заказываем эти книги по межбиблиотечному абонементу.
Галина Иванова, библиотекарьГалина Александровна вздохнула:
- Иногда чувство такое, что хочется сказать: спасибо, читатель, что ты, несмотря ни на что, к нам ходишь! Недавно выдавала книжку ребенку — аж 1967 года. Мы, конечно, бережем книги, подклеиваем, но дети есть дети.
Но библиотекари и детей приучают бережно относиться к книгам: недавно проводили для детсадовских малышей акцию «Книжкина больница», где вместе с детьми «лечили» и подклеивали разорванные книжки.
- Для детей сделали больничные колпачки на голову с крестиком, и дети с удовольствием их одевали и лечили книжечки.
Но о чем бы мы ни говорили, разговор возвращается к главному — нет своего угла у библиотеки. Местные жители тоже не одобрили такой переезд библиотеки — конечно, если половины книг не осталось! В здании ДК тоже нужен ремонт: обшарпанные полы и стены.
- Читатели уходят от нас, потому что читать-то уже нечего! А ещё в районе нет детской библиотеки — за это тоже должно быть стыдно! - библиотекари чуть не плачут.
Перед уходом взгляд упал на выставку детских рисунков. Как пояснили главные библиотекари, их нарисовали дети из школьного лагеря на тему «Каким вы видите Новоржев». И среди нарисованных магазинов, школы, детского сада вдруг увидела альбомный листок с нарисованным во весь лист магазином «Ритуальные услуги».