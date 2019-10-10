Сотрудничает библиотека и с Фондом Оксаны Фёдоровой. Три года назад библиотека написала прошение, и в прошлом году получили ответ:

- Прислали несколько коробок детских книг, - рассказала Наталья Остапко. - Все книги красочные, в хорошем состоянии, есть и новые. У нас вообще детский фонд в совершенно отвратительном состоянии, мы рады хоть какому обновлению.

А ещё в библиотеке есть клубы. Это клуб «Встречи друзей», где занимаются пенсионеры, детский клуб «Робинзон» , и клуб для старших школьников «Юность».

- Клуб «Встречи друзей» проходит раз в месяц, - рассказала Наталья Остапко. - Здесь наши пожилые читатели отмечают свои дни рождения и праздники, их встречи всегда проходят в рамках какой-то тематики. Например, по Шукшину к юбилею писателя, недавно была встреча с местным автором Михаилом Голубковым, приходили сотрудники Пенсионного фонда. А ещё бывают тыквенные посиделки, огородные посиделки. Женщины ещё и различные кушанья с собой приносят, музыку слушают и поют, устраивают зарядки и мастер-классы по прическам, показывают друг другу свое рукоделие, устраивают танцевальные конкурсы на лучшего танцора 60-х, 70-х и 80-х. — в общем, и развлекаются, и просвещаются. Всего ходит 18 человек.

«Робинзон» — это экологический клуб. Здесь работают в основном с начальной школой. Рассказывают про моря и океаны, лекарственные травы, как выбраться из леса, как правильно пользоваться словарями. А в клубе «Юность» обсуждают уже более серьезные темы — вредные привычки, знакомят с авторами и поэтами.

А ещё библиотекари записывали видеопоздравление Пушкину с 220-летием.

- И наше поздравление крутили в Санкт-Петербурге по видеоэкрану! - рассказала Наталья Остпако. - Участников было много, наше видеобращение попало одним из первых — мы очень удивились. И обрадовались!