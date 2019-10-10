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Культура / Литература

Без музы

В Новоржеве библиотека стала отделом, осталась без книг и собственного помещения. Но продолжает работать

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Мария Соколова
10 октября 2019 года, 12:52
Фото: Мария Соколова
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До этого в последний раз я была в Новоржевской библиотеке года четыре назад. С тех пор всё никак не могла вернуть книгу. Стыдно, что так долго тянула, вот решила наведаться. Удивилась, узнав, что теперь она находится в здании Дома Культуры. Раньше она располагалась на втором этаже двухэтажного дома 67 на улице Рабоче-Крестьянской. По официальной версии, говорят местные жители, в старом здании потекла крыша. Мол, ремонтировать денег нет. А по не официальной: здание районные власти то ли продать хотели, то ли отдать под какое-то производство.

Как официально ответила на наш запрос глава района Софья Пугачева, в 2016-м году перевели библиотеку в здание Дома Культуры из-за того, что здание на Рабоче-Крестьянской улице пришло в аварийное состояние: протекала крыша, происходило замыкание электропроводки, отопительные приборы пришли в негодность.

Библиотеку выселили. Но не полностью.

В ЧУЖОМ УГЛУ

Второй этаж Дома культуры, в конце коридора маячит вывеска «Библиотека». Захожу:

- А я книгу принесла – правда, брала ее года четыре назад.

Формуляр нашли без проблем, ругать не стали, оштрафовывать тоже – библиотекари люди добрые и отходчивые. В библиотеках Санкт-Петербурга, помнится, пришлось платить по 50 копеек за каждый день задержанной «сверхурочно» книги.

Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Без музы
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Марии Соколовой.
Осматриваюсь: теперь нет никакого деления на абонементы детский-взрослый – всё вместе. Маленькое помещение так плотно заставлено полками с книгами, что библиотекари здесь просто обязаны быть стройными — иначе не развернуться. Детские книги занимают всего два стеллажа. Да какие книги — старенькие, потрепанные, без слез не взглянешь.

Разговорились с начальником отдела по культуре районного культурного комплекса Натальей Остапко.

В том здании остались наши книги, цветы – сюда перевезти некуда, места нет. Там ещё половина фонда осталось. Книг нет… да и библиотеки нет!


Без музыНаталья Остапко, начальник отдела по культуре районного культурного комплекса
О библиотечном фонде с болью говорит главный библиотекарь Елена Катина. У неё всё аккуратно записано: 121544 книги. Здесь находится 59373 книги. На вопрос, какие в старом здании остались книги, отвечает: все. А если книга понадобится читателю – ходят берут и приносят оттуда.

А теперь, если книги будут оттуда убирать, куда их? В макулатуру? Больше-то некуда.


Без музыЕлена Катина,
библиотекарь
К нам подошли библиотекари. Каждый по очереди стал рассказывать, чем сейчас живёт и дышит книжная жизнь в Новоржеве. Оказалось, что библиотека как юридическое лицо перестало существовать, стала просто отделом. Библиотечным. Ещё есть отдел по культуре – это сам Дом культуры, и отдел по работе со спортом и молодёжью. Всё вместе – районный культурно-спортивный комплекс. Также в ведении библиотечного отдела осталось семь «выживших» сельских библиотек . А что изменилось вместе с преобразованием библиотеки в отдел, кроме того, что библиотека перестала быть юрлицом, а значит – и самой себе хозяйкой?

- Не стало у нас заведующей по работе с фондами и каталогами, зато все стали главными библиотекарями. Всего 4 библиотекаря, переведены на 0,75 ставки. А на селе работают на пол ставки, - горько вздыхает главный библиотекарь Елена Катина. – Совсем грустно стало…

Но тут же сами себя и меня подбадривают библиотекари:

- Но все мероприятия мы всё равно проводим. К нам и детский лагерь ходил. Проводили Библионочь в апреле – до 11 ночи гуляли. Оформляли литературную гостиную в преддверии Дня города под названием: «От краеведения – к краелюбию». Каждый месяц пороводим по несколько встреч и выставок.

Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Держаться библиотекари. Со слезами. На их глазах ликвидировали детскую библиотеку в Новоржеве. Думаете, раздавали книги всем желающим? Нет, сдали в макулатуру!

- Разве места нет в ДК? – пытаюсь найти хоть какой-то выход.

- А где кружкам заниматься? - замечает Елена Катина. - И так для кружков одна сцена осталась, драки за репетиции проходят! А здесь библиотека и читальный зал как раз занимают выставочный зал и танцевальный класс.

- Теперь во многих районах считают, что это объединение с Домами культуры ошибочно провели, - заметила Наталья Остапко. - Но назад поворота уже нет.

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ

Несмотря на отсутствие половины книг, места и сотрудников, оставшиеся библиотекари изо всех сил пытаются организовать культурный досуг для детей и взрослых.

- Летом очень много читателей приходит, особенно детей, - заметила Наталья Остапко. - Одних детей по 30 человек в день приходило, и взрослых больше 10. Школьники ходят, но в основном до 8 класса, потом перестают. Зато пенсионеры часто заглядывают!

Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Что больше всего пользуется популярностью? Как и в псковских библиотеках, здесь читают все жанры:

- Дети читают в основном по школьной программе, - стала рассказывать Наталья Остапко. - Пенсионеры читают книги советского периода – Василия Шукшина, Бориса Васильева, Михаила Шолохова, много берут книг о войне, классику, даже поэзия в последнее время пользуется популярностью. Женщины, конечно же, любовные романы, мужчины – детективы. Есть и любители фантастики, куда же без неё, только что у нас ее очень мало, особо не разгуляешься: всегда берут Василия Головачева, Василия Звягинцева. Стивена Кинга всё равно перечитывают.

Женские романы – это Татьяна Полякова, Ирина Мельникова, Валерия Вербинина, полюбили Наталью Нестерову.

- Краеведческую литературу любят, нашего автора Вадима Велькова берут книги.

А главный библиотекарь Елена Катина рассказала про межбиблиотечный абонемент:

- Книги, которые отсутсвуют у нас в районе, мы можем заказать в любой библиотеке области и страны. Мы успешно сотрудничаем с Российской национальной библиотекой, у нас заключен с ними договор. Последние книги, которые заказывали по просьбе читателей, это «Велесова книга», Самон Бейкер «Древний Рим», «Римская империя» - как видите, книги не только художественные.

Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Без музы
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Марии Соколовой.
Без музы
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Марии Соколовой.
Сотрудничает библиотека и с Фондом Оксаны Фёдоровой. Три года назад библиотека написала прошение, и в прошлом году получили ответ:

- Прислали несколько коробок детских книг, - рассказала Наталья Остапко. - Все книги красочные, в хорошем состоянии, есть и новые. У нас вообще детский фонд в совершенно отвратительном состоянии, мы рады хоть какому обновлению.

А ещё в библиотеке есть клубы. Это клуб «Встречи друзей», где занимаются пенсионеры, детский клуб «Робинзон» , и клуб для старших школьников «Юность».

- Клуб «Встречи друзей» проходит раз в месяц, - рассказала Наталья Остапко. - Здесь наши пожилые читатели отмечают свои дни рождения и праздники, их встречи всегда проходят в рамках какой-то тематики. Например, по Шукшину к юбилею писателя, недавно была встреча с местным автором Михаилом Голубковым, приходили сотрудники Пенсионного фонда. А ещё бывают тыквенные посиделки, огородные посиделки. Женщины ещё и различные кушанья с собой приносят, музыку слушают и поют, устраивают зарядки и мастер-классы по прическам, показывают друг другу свое рукоделие, устраивают танцевальные конкурсы на лучшего танцора 60-х, 70-х и 80-х. — в общем, и развлекаются, и просвещаются. Всего ходит 18 человек.

«Робинзон» — это экологический клуб. Здесь работают в основном с начальной школой. Рассказывают про моря и океаны, лекарственные травы, как выбраться из леса, как правильно пользоваться словарями. А в клубе «Юность» обсуждают уже более серьезные темы — вредные привычки, знакомят с авторами и поэтами.

А ещё библиотекари записывали видеопоздравление Пушкину с 220-летием.

- И наше поздравление крутили в Санкт-Петербурге по видеоэкрану! - рассказала Наталья Остпако. - Участников было много, наше видеобращение попало одним из первых — мы очень удивились. И обрадовались!

СПАСИБО ЧИТАТЕЛЯМ

В коридоре увидела полки с книгами:

- У нас тут проходит акция: ищешь книгу — возьми в подарок, - пояснила Наталья Остапко. -Люди приносят свои старые книги в библиотеку. Если они нам не нужны, мы их выставляем сюда, и каждый может взять себе понравившуюся книгу.

Новые книги в библиотеке появляются только благодаря читателям. Или библиотекарям, которые нет-нет, да и купят новую книгу за свои деньги. Об этом рассказала библиотекарь Галина Иванова:

Некоторые приносят нам в дар книги современные и в хорошем состоянии, даже дачники из Санкт-Петербурга специально везут! И если в школе литературу на лето дают читать «классическую», такая у нас ещё есть. Но если приезжают дети из других городов к нам на лето и приходят со своими списками каких-то новых современных книг, то их запрос мы удовлетворить не можем. Заказываем эти книги по межбиблиотечному абонементу.


Без музыГалина Иванова, библиотекарь
Галина Александровна вздохнула:

- Иногда чувство такое, что хочется сказать: спасибо, читатель, что ты, несмотря ни на что, к нам ходишь! Недавно выдавала книжку ребенку — аж 1967 года. Мы, конечно, бережем книги, подклеиваем, но дети есть дети.

Но библиотекари и детей приучают бережно относиться к книгам: недавно проводили для детсадовских малышей акцию «Книжкина больница», где вместе с детьми «лечили» и подклеивали разорванные книжки.

- Для детей сделали больничные колпачки на голову с крестиком, и дети с удовольствием их одевали и лечили книжечки.

Но о чем бы мы ни говорили, разговор возвращается к главному — нет своего угла у библиотеки. Местные жители тоже не одобрили такой переезд библиотеки — конечно, если половины книг не осталось! В здании ДК тоже нужен ремонт: обшарпанные полы и стены.

- Читатели уходят от нас, потому что читать-то уже нечего! А ещё в районе нет детской библиотеки — за это тоже должно быть стыдно! - библиотекари чуть не плачут.

Перед уходом взгляд упал на выставку детских рисунков. Как пояснили главные библиотекари, их нарисовали дети из школьного лагеря на тему «Каким вы видите Новоржев». И среди нарисованных магазинов, школы, детского сада вдруг увидела альбомный листок с нарисованным во весь лист магазином «Ритуальные услуги».

Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Без музы
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Фото Марии Соколовой.
Без музы
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Марии Соколовой.
Смешно и одновременно горько.

P.S. Как пообещала новая глава района Софья Пугачева, будет вынесен на обсуждение вопрос о новом осмотре старого помещения библиотеки с возможностью ремонта крыши. Также глава рассмотрит вопрос по финансированию на обновление книжного фонда библиотеки при формировании бюджета на будущий год. 

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