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Культура / Литература

От Василёва до Донцовой

Историческое расследование с фотографиями столетней давности ведут в краеведческой библиотеке Пскова — помочь может каждый

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Светлана Синцова
13 сентября 2019 года, 09:03
Фото: Дарья Хваткова
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В Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева можно найти не только труды краеведов прошлого, но и встретиться с современными писателями. А прямо сейчас — вглядеться в лица псковичей, живших несколько поколений назад. И возможно, узнать среди них своих родных.

На входе в читальный зал выставлена витрина с коллекцией фотографий краеведа из Санкт-Петербурга Михаила Караулова.

Все снято в Пскове в начале прошлого века. У Михаила Викторовича корни псковские. Он неравнодушен к Псковской земле и старается заниматься этой темой. Фотографии специально выставлены для того, чтобы опознать на них людей. На одном снимке семья Грициановых. Лица, запечатленные на других, неизвестны.


От Василёва до ДонцовойЛюдмила Русанова,
заведующая библиотекой 
Вскоре фотографии в витрине сменятся изданиями, которые библиотеке подарила семья псковского краеведа Натана Левина, нашего современника. Автор всех изданий — краевед конца XIX — начала XX века Иван Василёв, чье имя библиотека носит с 1996 года.

— Это издание 1869 года «Ремесленный класс города Пскова в 1864 году», очерк составил Василёв, — показывает заведующая. — «Сборник трудов членов псковского археологического общества», издание 1897 года, «Краткий очерк Псковского (Талабского) озера» 1879 года, другие книги. Они потрепанные. Но очень ценно, что автор этих книг Василёв и что они из библиотеки Натана Феликсовича Левина.

КСТАТИ

80 тысяч книг составляет фонд библиотеки.

Кстати, за свои труды и Натан Левин, и Иван Василёв в разное время были удостоены звания «Почетный гражданин города Пскова».

В библиотеке есть и другие труды Ивана Василёва.

— До сих пор востребован историко-статистический сборник «Псковская губерния». Интересны издание «Лен и Псковская губерния», рассказывающее о том, как раньше выращивали лен на Псковщине, биографический очерк о Довмонте, — рассказала Людмила Русанова.

От Василёва до Донцовой
На специальном стеллаже каждый может оставить книгу или забрать любую домой.
Фото Дарьи Хватковой.

400 АВТОГРАФОВ

В Фонде редкой книги также хранятся издания с автографами авторов, их в библиотеке уже более 400. Такие издания берегут, их выдает только читальный зал. Некоторые из авторов лично представляли свои книги.

Так, псковский автор Тимофей Рахманин знакомил читателей со своей трилогией о Довмонте, а известный российский писатель Тимур Максютов представлял книгу «Атака мертвецов», написанную под впечатлением от героизма в Первую мировую роты под командованием псковича подпоручика Котлинского.

КСТАТИ

В Василёвке можно найти и старые номера псковских газет. В фондах хранится и «Псковская правда».

Также на входе в читальный зал находится и «Книжный развал» — стеллаж с книгами. Их можно взять почитать или даже забрать домой, не оформляя никаких формуляров. Потому что это подарок от других читателей. Сюда же можно принести свои ненужные книги, чтобы они нашли новых читателей.

— Это книги из личных библиотек, их можно брать. Наши фонды заполнены, и принимать одни и те же издания мы не можем. Но бывает, и для библиотеки что-то отловим.

Книги на развале часто меняются. Издания по краеведению тоже приносят, но в основном здесь можно найти художественную литературу.

Сам читальный зал работает как центр просветительской краеведческой деятельности: здесь не только выдают книги, но и проводят лектории, презентации, встречи.

— Лектории для любознательных мы проводим совместно с археологическим центром раз в месяц. Также проходят лекционные занятия народного университета. Программу составляем на полгода. Два раза в месяц с конца сентября и до конца мая выступают историки, краеведы, архитекторы, искусствоведы. Приходят все желающие — не обязательно наши читатели. Но потом они становятся нашими читателями. Это приятно. Не зря работаем, — говорит Людмила Русанова.

Регулярно здесь проводят выставки книг. Стены читального зала украшают картины художника Александра Александрова. Среди них — портрет известного псковского писателя и журналиста Олега Калкина. Именно он в свое время стал называть библиотеку Василёвкой.

В библиотеке ежегодно проходят «Василевские чтения», в которых участвуют историки и краеведы Пскова.

ПО ВСЕМ ЖАНРАМ

Основанная в послевоенные годы историко-краеведческая библиотека когда-то размещалась в двухкомнатной квартире на улице Советской и только в 1958 году переехала на Октябрьский проспект.

Читатели библиотеки — историки, студенты, старшеклассники, которые приходят сюда за работами по краеведению. Но и для менее увлеченных историей родного края псковичей здесь найдется нужная книга.

КСТАТИ

6 тысяч псковичей записаны в Василёвку.

Предпочтения читателей абонемента — это детективы и фэнтези.

— У нас очень популярна Александра Маринина, Дарья Донцова, Олег Рой. Берут и фэнтези — сейчас много новых современных авторов работают в этом жанре. Книги на любителя, но сказка тоже нужна. Есть читатели, которые берут только исторические романы. По всем жанрам можем снабдить литературой. Если чего-то нет в системе — заказываем через специалистов центральной городской, областной научной библиотек, если там нет — то обращаемся в библиотеки Санкт-Петербурга, — рассказала библиотекарь. 

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