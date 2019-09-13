От Василёва до Донцовой

В Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева можно найти не только труды краеведов прошлого, но и встретиться с современными писателями. А прямо сейчас — вглядеться в лица псковичей, живших несколько поколений назад. И возможно, узнать среди них своих родных. На входе в читальный зал выставлена витрина с коллекцией фотографий краеведа из Санкт-Петербурга Михаила Караулова.

Все снято в Пскове в начале прошлого века. У Михаила Викторовича корни псковские. Он неравнодушен к Псковской земле и старается заниматься этой темой. Фотографии специально выставлены для того, чтобы опознать на них людей. На одном снимке семья Грициановых. Лица, запечатленные на других, неизвестны.

Людмила Русанова,

заведующая библиотекой

Вскоре фотографии в витрине сменятся изданиями, которые библиотеке подарила семья псковского краеведа Натана Левина, нашего современника. Автор всех изданий — краевед конца XIX — начала XX века Иван Василёв, чье имя библиотека носит с 1996 года. — Это издание 1869 года «Ремесленный класс города Пскова в 1864 году», очерк составил Василёв, — показывает заведующая. — «Сборник трудов членов псковского археологического общества», издание 1897 года, «Краткий очерк Псковского (Талабского) озера» 1879 года, другие книги. Они потрепанные. Но очень ценно, что автор этих книг Василёв и что они из библиотеки Натана Феликсовича Левина.

КСТАТИ 80 тысяч книг составляет фонд библиотеки.

Кстати, за свои труды и Натан Левин, и Иван Василёв в разное время были удостоены звания «Почетный гражданин города Пскова». В библиотеке есть и другие труды Ивана Василёва. — До сих пор востребован историко-статистический сборник «Псковская губерния». Интересны издание «Лен и Псковская губерния», рассказывающее о том, как раньше выращивали лен на Псковщине, биографический очерк о Довмонте, — рассказала Людмила Русанова.

400 АВТОГРАФОВ

В Фонде редкой книги также хранятся издания с автографами авторов, их в библиотеке уже более 400. Такие издания берегут, их выдает только читальный зал. Некоторые из авторов лично представляли свои книги. Так, псковский автор Тимофей Рахманин знакомил читателей со своей трилогией о Довмонте, а известный российский писатель Тимур Максютов представлял книгу «Атака мертвецов», написанную под впечатлением от героизма в Первую мировую роты под командованием псковича подпоручика Котлинского.

КСТАТИ В Василёвке можно найти и старые номера псковских газет. В фондах хранится и «Псковская правда».

Также на входе в читальный зал находится и «Книжный развал» — стеллаж с книгами. Их можно взять почитать или даже забрать домой, не оформляя никаких формуляров. Потому что это подарок от других читателей. Сюда же можно принести свои ненужные книги, чтобы они нашли новых читателей. — Это книги из личных библиотек, их можно брать. Наши фонды заполнены, и принимать одни и те же издания мы не можем. Но бывает, и для библиотеки что-то отловим. Книги на развале часто меняются. Издания по краеведению тоже приносят, но в основном здесь можно найти художественную литературу. Сам читальный зал работает как центр просветительской краеведческой деятельности: здесь не только выдают книги, но и проводят лектории, презентации, встречи. — Лектории для любознательных мы проводим совместно с археологическим центром раз в месяц. Также проходят лекционные занятия народного университета. Программу составляем на полгода. Два раза в месяц с конца сентября и до конца мая выступают историки, краеведы, архитекторы, искусствоведы. Приходят все желающие — не обязательно наши читатели. Но потом они становятся нашими читателями. Это приятно. Не зря работаем, — говорит Людмила Русанова. Регулярно здесь проводят выставки книг. Стены читального зала украшают картины художника Александра Александрова. Среди них — портрет известного псковского писателя и журналиста Олега Калкина. Именно он в свое время стал называть библиотеку Василёвкой. В библиотеке ежегодно проходят «Василевские чтения», в которых участвуют историки и краеведы Пскова.

ПО ВСЕМ ЖАНРАМ

Основанная в послевоенные годы историко-краеведческая библиотека когда-то размещалась в двухкомнатной квартире на улице Советской и только в 1958 году переехала на Октябрьский проспект. Читатели библиотеки — историки, студенты, старшеклассники, которые приходят сюда за работами по краеведению. Но и для менее увлеченных историей родного края псковичей здесь найдется нужная книга.

КСТАТИ 6 тысяч псковичей записаны в Василёвку.