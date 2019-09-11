На 300 тысяч больше

Местным книгочеям открыли доступ к электронной библиотеке «ЛитРес».

В виртуальной библиотеке более 300 тысяч книг. За первые два дня записалось около десятка человек.

— Я сама зарегистрировалась и уже две книжки прочитала! — говорит заведующая библиотечным отделом Усвятского районного центра культуры Надежда Шкулькина. — Очень удобно!

Читать книги можно с любых устройств — смартфонов, планшетов, компьютеров. Но сначала необходимо пройти регистрацию, а потом получить логин и пароль, открывающие доступ к библиотеке. Как регистрировать читателей, усвятским библиотекарям показали их коллеги из областной научной библиотеки.

— В нашем фонде в основном старые книги, новых поступлений не так много, как хотелось бы, — продолжает Надежда Шкулькина. — Литературы для детей тоже недостаточно. Электронная библиотека нас очень выручит.

В библиотеке уверены, что благодаря новому сервису количество читателей в ближайшем будущем увеличится.

— У нас летом людей прибавляется за счет отдыхающих, это тоже потенциальные наши читатели, — говорит Надежда Шкулькина. — Первые зарегистрировавшиеся в электронной библиотеке читатели, в основном, люди среднего возраста 40–60 лет. Но я уверена, что и молодежь будет пользоваться электронной библиотекой, ведь они с современными гаджетами на «ты».

Пока электронную читалку открыли только в Усвятах и на год. Для читателей усвятской библиотеки сервис бесплатный.

Проект реализуют при поддержке администрации Псковской области в рамках соглашения, подписанного с Российским книжным союзом.