По библиотеке с QR-кодом

Продолжая знакомство с книжными сокровищами и их хранителями, мы заглянули в библиотеку имени Игоря Григорьева, носящую название «Центр общения и информации». Прежде чем напроситься в гости, нашла библиотеку в интернете. Да не просто информацию — там есть целая виртуальная экскурсия! Поэтому порог библиотеки, расположенной напротив «Империала» на улице Юбилейной, мы перешагнули хоть и в первый раз, но зашли в уже знакомое пространство.

МУРЗИЛКА И АВТОГРАФЫ

Первая запись в инвентарной книге была сделана 10 января 1946 года. Мы считаем эту дату началом истории библиотеки.

Первыми появились в библиотеке книга Юрия Германа «Часовые» 1941 года, Ивана Никитина «Русь», Надеж­ды Надеждиной «Чудеса на грядках», Евгения Чарушина «Маленькие рассказы». Конечно, эти книги не сохранились, потому что были списаны со временем.

Честно, не думали, что библиотеки списывают книги. Почему-то казалось, что они хранятся вечно. Ну, почти!

— Библиотека списывает книги по разным причинам, — пояснила заведующая библиотекой. — Например, утеряна читателем. Какие-то книги, изданные в 60-70-х годах, в наше время обветшали. Также их могут разрисовать дети, покусать собаки, кто-то на них пролил кофе или вообще их затопило — причины разные. Утерянные книги списываем не просто так, стараемся, чтобы читатели приносили на замену другие. Библиотекари вообще люди жадные. В каком смысле: до последнего жаль книжку, даже если она ветхая и потрепанная.

Некоторые книги действительно бывают очень ценными. Поэтому в этой библиотеке, как и в некоторых других, есть Фонд редкой книги, где собираются редкие и ценные издания, которые попадают сюда, как правило, от читателей.

— Буквально из последних поступлений книга Льва Толстого «Кавказский пленник», выпущенная во время Великой Отечественной войны, выдается только в читальном зале. Вот книга 1943 года про Британскую империю. Или «Маяковский — детям», прижизненное издание 1949 года. Но в большинстве Фонд редкой книги нашей библиотеки состоит из книг с автографами писателей: и российских, и белорусских, и, конечно, псковских авторов. Одна из таких последних книг — «Сказ о ганзейском хождении в землю псковскую» Софьи Шамраевой.