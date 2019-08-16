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Культура / Литература

По библиотеке с QR-кодом

Обозреватель «Псковской правды» на Завеличье прошла квест, познакомилась с барсом БЦОшкой, увидела книги с автографами писателей, сфотографировалась с Мурзилкой и получила сладкий приз (ФОТО)

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Мария Соколова
16 августа 2019 года, 10:07
Фото: Андрей Степанов
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Продолжая знакомство с книжными сокровищами и их хранителями, мы заглянули в библиотеку имени Игоря Григорьева, носящую название «Центр общения и информации». Прежде чем напроситься в гости, нашла библиотеку в интернете. Да не просто информацию — там есть целая виртуальная экскурсия! Поэтому порог библиотеки, расположенной напротив «Империала» на улице Юбилейной, мы перешагнули хоть и в первый раз, но зашли в уже знакомое пространство.

МУРЗИЛКА И АВТОГРАФЫ

Навстречу вышла заведующая библиотекой Наталья Копаницкая.

Первая запись в инвентарной книге была сделана 10 января 1946 года. Мы считаем эту дату началом истории библиотеки.


По библиотеке с QR-кодомНаталья Копаницкая, заведующая библиотекой
Первыми появились в библиотеке книга Юрия Германа «Часовые» 1941 года, Ивана Никитина «Русь», Надеж­ды Надеждиной «Чудеса на грядках», Евгения Чарушина «Маленькие рассказы». Конечно, эти книги не сохранились, потому что были списаны со временем.

Честно, не думали, что библиотеки списывают книги. Почему-то казалось, что они хранятся вечно. Ну, почти!

— Библиотека списывает книги по разным причинам, — пояснила заведующая библиотекой. — Например, утеряна читателем. Какие-то книги, изданные в 60-70-х годах, в наше время обветшали. Также их могут разрисовать дети, покусать собаки, кто-то на них пролил кофе или вообще их затопило — причины разные. Утерянные книги списываем не просто так, стараемся, чтобы читатели приносили на замену другие. Библиотекари вообще люди жадные. В каком смысле: до последнего жаль книжку, даже если она ветхая и потрепанная.

Некоторые книги действительно бывают очень ценными. Поэтому в этой библиотеке, как и в некоторых других, есть Фонд редкой книги, где собираются редкие и ценные издания, которые попадают сюда, как правило, от читателей.

— Буквально из последних поступлений книга Льва Толстого «Кавказский пленник», выпущенная во время Великой Отечественной войны, выдается только в читальном зале. Вот книга 1943 года про Британскую империю. Или «Маяковский — детям», прижизненное издание 1949 года. Но в большинстве Фонд редкой книги нашей библиотеки состоит из книг с автографами писателей: и российских, и белорусских, и, конечно, псковских авторов. Одна из таких последних книг — «Сказ о ганзейском хождении в землю псковскую» Софьи Шамраевой.

По библиотеке с QR-кодом
Настоящий Мурзилка — как с ним не сфотографироваться!
Фото Андрея Степанова.
Также в читальном зале вдоль стены представлена целая серия небольших тематических выставок: одна посвящена профессиям, другая — театру, ведь сейчас идет Год театра, химии — таблица Менделеева нынче юбиляр, и журналы-юбиляры. Среди журналов мы увидели самого настоящего Мурзилку! Есть и современные журналы «Мурзилка», и распечатана обложка самого первого номера журнала, который вышел в 1924 году. И Мурзилка был сначала… собакой! Потом фантазией иллюстраторов он претерпевал изменения и стал, наконец, привычным нам ярко-желтым мишкой в красном берете. В читальном зале также расположен Фонд справочной литературы, энцик­лопедий, словарей.

Кроме того, в читальном зале постоянно действует выставка «Поэт и воин», где представлены книги, посвященные жизни и творчеству Игоря Григорьева, есть даже книги с автографом автора. Подарил их библиотеке псковский писатель, художник и поэт Валерий Мухин из личной коллекции. А когда библиотеке присвоили имя Григорьева в 2015 году, туда обратился музыкант Александр Ольхин из Москвы с вопросом, каких книг Григорьева у нас еще нет. Не было самых ранних сборников, и он семь недостающих книг прислал.

СПРАВКА

Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года в деревне Ситовичи Порховского уезда Псковской губернии. Русский поэт и переводчик. Создатель и первый председатель Псковского отделения Союза писателей, в годы войны руководил подпольем в Струго-Красненском районе, воевал в бригадной разведке 6-й Ленинградской партизанской бригады. 

В фойе — мемориальный уголок писателя Григорьева: плетеные кресла, стенд с биографией поэта и перечислены все поэтические сборники:

— У нас ежегодно в январе идет акция памяти «Читаем Григорьева вместе», в следующем году уже третья. Нам удалось привлечь к ней не только Псков, но и разные регионы России и даже Беларуси, Украины. Все библиотеки в один день проводят вечер памяти поэта и для взрослых, и для детей. В первом году было 900 читателей — участников акции, во втором — 2500. А Самарская библиотека в этом году прислала даже альбом, который сделали слабовидящие дети, и одно из стихотворений они сделали шрифтом Брайля и его иллюстрировали. Уникальная вещь!

По библиотеке с QR-кодом
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Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.

ДОНЦОВА И ГАРРИ ПОТТЕР

Во «взрослом» отделе, где обслуживают взрослых читателей и старшеклассников, хозяйничает библиотекарь Людмила Перевозчикова:

— Больше всего у нас читают жанровые книги, — рассказала Людмила Петровна. — Например, детективы: хорошо читают Акунина, Бушкова, Тамоникова, очень любят Незнанского, Тополя, даже Чейза почитывают до сих пор. Женщины выбирают женские детективы и романы. Любят новых современных авторов Свечина и Чижа, их читают и женщины, и мужчины. Из женских детективов в основном предпочитают Александрову, Полякову, Донцова не забывается. И романы таких авторов, как Стил, Велесова, Дина Рубина, Трауб, Метлицкая.

В библиотеке сейчас есть книга, которая бьет все рекорды чтения: за ней в очередь записываются!

— Это Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», читатели постоянно ее спрашивали, нам приобрели книгу — показать ее, к сожалению, не можем, она на руках, и люди стоят на нее в очереди.

В следующем отделе обслуживают читателей 12+, школьников 5-9-х классов.

— Здесь не только классическая литература, есть и фэнтези, до сих пор хорошо читается «Гарри Поттер» — одна из школ города даже включила одну из книг во внеклассное чтение! Хотя некоторые школы такие странные произведения задают, очень нестандартные, современных писателей, и некоторые книги очень спорные. Например, «Мальчик в полосатой пижаме» — это книга больше для взрослых, чем для детей. «Седьмая симфония» и «Хлеб той зимы» у нас есть — но их даже взрослым будет тяжело читать. Зато появилась «Баллада о сломанном носе» — ее купили по нашей просьбе, потому что часто спрашивали. В прошлом году какая-то из школ давала «Жизнь и приключения Ивана Болотова, описанные им самим для своих потомков». Взрослых не заставишь такое читать, а разве будет детям интересно? Некоторые вещи надо читать в осознанном возрасте и самим прийти к этому.

По библиотеке с QR-кодом
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Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
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Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.

ПО БИБЛИОТЕКЕ С QR-КОДОМ

На некоторых книгах «расцвели» цветы. Что это?

— В течение лета мы ребят просим оставлять отзывы на книги, которые они прочитали: понравилась или нет. Причем не просто написать «да, понравилась» или «нет, не понравилась», а обосновать почему. Приучаем их думать, рассуждать. Так и появляются цветочки-клумбы, где ребята что-то пишут. В конце августа подведем итоги.

Здесь же находятся тематические выставки с книгами: одна посвящена кошкам, рядом книги по археологии, краеведению. И прямо на книгах прикреплено много заданий, например, расшифровать древнее любовное письмо, или задание с QR-кодами: за правильные ответы — сладкий приз.

По библиотеке с QR-кодом
В библиотеке можно пройти книжный квест на знание истории кошек.
Фото Андрея Степанова.
Конечно же, и мы не смогли устоять. Задание с QR-кодом выглядело так: надо получить ответ на вопрос, как выглядели самые древние отпечатки лапок кошки. Ответ «спрятан» в QR-коде: наводишь на него телефон или планшет со специальным приложением, и вуаля — ответ перед тобой! Задание помогла выполнить библиотекарь этого зала Ангелина Бубнова: навела телефон — и на экране появилась фотография кошачьей лапки на глиняной поверхности, которой около двух тысяч лет.

Затем пробуем отгадать загадку: на каком острове впервые были обнаружены домашние коты? На листке с вопросом подсказка: нарисован флаг этого острова. Подсказка в энциклопедии «Флаги» серии «Что есть что». Осталось лишь найти нужную книгу... среди бесконечных полок. Ну и задача! Я бы бродила там до следующего утра, но на выручку снова пришла Ангелина Бубнова. Листая страницу за страницей, находим нужный флаг — это Кипр! То есть первые домашние коты были обнаружены именно на этом острове. А вот и приз: маленькая шоколадка с изображением Кота в сапогах!

— Эта выставка — первая в нашей библиотеке, ее придумала Ангелина. Она работает у нас всего три недели, а уже развернула активную деятельность, — видно, что заведующая пополнением довольна.

Квесты библиотека в своей работе использует уже давно — с 2014 года.

— Вот уже пять лет проводим краеведческий квест «Маршрутами победы по улицам Завеличья». Часть проходит в библиотеке, а часть на улице, — рассказывает заведующая. — Дети находят мемориальную доску, узнают, чье имя носит улица, фотографируются и отправляют мне фотографии в соцсети «ВКонтакте», а я направляю их на следующую станцию. Потом все возвращаются в библиотеку, и все это проходит на скорость. Представьте, когда класс против класса играет. Каждая команда старается прибежать первой.

По библиотеке с QR-кодом
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Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
По библиотеке с QR-кодом
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.

ПИСЬМО БАРСУ

Далее мы прошли в Фонд классической литературы. Здесь читатели — и взрослые, и молодежь. Читают российскую и зарубежную литературу: Остин, Бронте, хотя кажется, кому они сейчас нужны? Ан нет, читают.

И вот мы в абонементе для дошкольников и младших школьников, здесь работает библиотекарем Екатерина Холодова. И здесь живет маленький символ библиотеки — барс БЦОшка. Барса выбрали из нескольких животных сами дети. Он помогает оформлять детские выставки, и ему можно даже написать письмо! Почему БЦОшка? По сокращенному названию библиотеки. Вот получается БЦО: библиотека центр общения.

По библиотеке с QR-кодом
Барс ЦБОшка хранит порядок среди «цветущих» книг, на которые оставили свои отзывы маленькие читатели.
Фото Андрея Степанова.
— Любой ребенок может написать письмо-вопрос барсу. Он пишет на красивом, специально заготовленном листке: «Здравствуй, барс БЦОшка. Меня интересует то-то». Пишет, от кого вопрос, и бросает письмо в почтовый ящик, который висит тут же на стене. Когда он уходит, барс с помощниками открывает письмо, читает, ищет ответ на вопрос. Потом ребенок получает ответ плюс книжку или журнал по теме, где можно получить более развернутую информацию по заданному вопросу.

Писем очень много — целый архив, мы увидели это своими глазами. Дети задают самые разные вопросы: «Зачем быку рога?», «Почему трава зеленая?», «Кто такие русалки?», «Что такое параллельное измерение и как туда попасть?». Где уж тут родителям внятно ответить на такие вопросы! И вот на помощь приходит волшебный умный барс.

А еще БЦОшка — заядлый путешественник! Свои путешествия он фотографирует и даже снимает видео — у библиотеки есть свой ютуб-канал, где барс рассказывает об интересных местах области и не только.

Много у библиотеки и других интернет-проектов: и викторины, и Календарь профессий.

— В этом календаре мы рассказываем о разных профессиях, и если эту профессию можно получить в Пскове — даем ссылку на учебное заведение, — рассказала Наталья Копаницкая.

Там мы узнали, что в банках есть профессия мойщика монет. А в гостиницах в Финляндии — смотритель за северным сиянием: человек будит посетителей, чтобы те не проспали красивое природное явление.

В библиотеке работают пять библиотекарей и два сотрудника читального зала. Сама библиотека большая, фонд — более 58 тысяч книг, читателей — больше 7 тысяч в год. Летом, когда самый пик читательской активности, и по 200 читателей в день приходят!

Показала заведующая библиотекой и необычные книги: мягкую книгу-подушку, книгу-игрушку. Есть и интерактивные книги: для них на планшет или телефон скачивается приложение. И если навести камеру на определенные страницы, то картинки «оживают»: бегут звери, шевелятся люди и даже идет озвучка. Эти книги можно почитать в читальном зале.

Также библиотека работает и по муниципальным программам. Несколько лет сотрудники проводят марафон «Здоровый образ жизни» для привлечения внимания к проблеме ВИЧ и создают социальные видеоролики. Еще и с наркотиками борются: рассказывают школьникам об их вреде, вместе рисуют плакаты, показывают мультфильмы о вредных привычках. Работают и с трудными детьми — условно осужденными несовершеннолетними подростками. Проводят встречи и лекции. А еще для своих читателей устраивают тематические вечеринки, камерные концерты, выставки фотографий и картин, встречи по интересам. 

СПРАВКА

Интернет-проекты библиотеки смотрите на сайте.

Библиотека — Центр общения и информации Канал библиотеки на Ютубе.

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