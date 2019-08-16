По библиотеке с QR-кодом

Далее мы прошли в Фонд классической литературы. Здесь читатели — и взрослые, и молодежь. Читают российскую и зарубежную литературу: Остин, Бронте, хотя кажется, кому они сейчас нужны? Ан нет, читают.
И вот мы в абонементе для дошкольников и младших школьников, здесь работает библиотекарем Екатерина Холодова. И здесь живет маленький символ библиотеки — барс БЦОшка. Барса выбрали из нескольких животных сами дети. Он помогает оформлять детские выставки, и ему можно даже написать письмо! Почему БЦОшка? По сокращенному названию библиотеки. Вот получается БЦО: библиотека центр общения.
— Любой ребенок может написать письмо-вопрос барсу. Он пишет на красивом, специально заготовленном листке: «Здравствуй, барс БЦОшка. Меня интересует то-то». Пишет, от кого вопрос, и бросает письмо в почтовый ящик, который висит тут же на стене. Когда он уходит, барс с помощниками открывает письмо, читает, ищет ответ на вопрос. Потом ребенок получает ответ плюс книжку или журнал по теме, где можно получить более развернутую информацию по заданному вопросу.
Писем очень много — целый архив, мы увидели это своими глазами. Дети задают самые разные вопросы: «Зачем быку рога?», «Почему трава зеленая?», «Кто такие русалки?», «Что такое параллельное измерение и как туда попасть?». Где уж тут родителям внятно ответить на такие вопросы! И вот на помощь приходит волшебный умный барс.
А еще БЦОшка — заядлый путешественник! Свои путешествия он фотографирует и даже снимает видео — у библиотеки есть свой ютуб-канал, где барс рассказывает об интересных местах области и не только.
Много у библиотеки и других интернет-проектов: и викторины, и Календарь профессий.
— В этом календаре мы рассказываем о разных профессиях, и если эту профессию можно получить в Пскове — даем ссылку на учебное заведение, — рассказала Наталья Копаницкая.
Там мы узнали, что в банках есть профессия мойщика монет. А в гостиницах в Финляндии — смотритель за северным сиянием: человек будит посетителей, чтобы те не проспали красивое природное явление.
В библиотеке работают пять библиотекарей и два сотрудника читального зала. Сама библиотека большая, фонд — более 58 тысяч книг, читателей — больше 7 тысяч в год. Летом, когда самый пик читательской активности, и по 200 читателей в день приходят!
Показала заведующая библиотекой и необычные книги: мягкую книгу-подушку, книгу-игрушку. Есть и интерактивные книги: для них на планшет или телефон скачивается приложение. И если навести камеру на определенные страницы, то картинки «оживают»: бегут звери, шевелятся люди и даже идет озвучка. Эти книги можно почитать в читальном зале.
Также библиотека работает и по муниципальным программам. Несколько лет сотрудники проводят марафон «Здоровый образ жизни» для привлечения внимания к проблеме ВИЧ и создают социальные видеоролики. Еще и с наркотиками борются: рассказывают школьникам об их вреде, вместе рисуют плакаты, показывают мультфильмы о вредных привычках. Работают и с трудными детьми — условно осужденными несовершеннолетними подростками. Проводят встречи и лекции. А еще для своих читателей устраивают тематические вечеринки, камерные концерты, выставки фотографий и картин, встречи по интересам.
СПРАВКА
Интернет-проекты библиотеки смотрите на сайте.
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