Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Литература

Книжный рейд

«Псковская правда» обошла самые популярные букинистические магазины Пскова в поисках сокровищ (ФОТО)

Текст:
Мария Соколова
2 августа 2019 года, 10:23
Фото: Андрей Степанов
0

Кто-то продает дореволюционные книги XVIII века, а кто-то — воспоминания. Целыми библиотеками! Что ищут и находят здесь московские туристы, псковские студенты, прибалты и бельгийцы.

Где находятся в Пскове самые книжные места? Интернет подсказал три самых популярных букинистических магазина. К слову, в каждом из этих магазинов во время подготовки материала я побывала — к своему стыду или счастью, — впервые.

КРЕМЛЁВСКИЕ КНИГИ

А началось всё — с Кремля. Именно там расположен «Магазин старинных вещей». Где среди полок старинных монет-украшений-статуэток есть и книги!

У нас в основном дореволюционные издания, но есть и советские. Большим спросом пользуются, конечно же, старинные, в основном обучающие: о механике, медицине, кораблестроении. Недавно была старинная «Анатомия человека» 1892 года.


Книжный рейдДенис, «Магазин старинных вещей»
Но самые старые книги — церковные: здесь есть псалтырь в деревянной обложке, Евангелие начала XVIII века — на старославянском языке, некоторые страницы дописаны вручную, и приклеены иллюстрации на ткани. Церковные книги чаще покупают священнослужители. Ещё одна редкая книга — по истории еврейского народа. Как заметил собеседник, на Ганзейских днях к ней приценивался художник Никас Сафронов — да так и не купил.

— Буквально недавно у нас приобрели старинный путеводитель по Пскову тоже начала XVIII века. Какой-то мужчина из Петербурга. Очень интересная книга, жалко, что вы её не видели.

Мы продолжали перебирать книги: вот «Промышленность и техника» 1904 года, а вот книга про военные корабли на немецком языке с подробным описанием и чуть ли не чертежами, как строить эти корабли — 1911 года. Целых пять томов «Великой реформы» 1911 года. «Расчёты судовых машин и котлов» инженера Бауэра 1903 года.

Денис рассказал, что в основном такую старинную красоту покупают коллекционеры и любители старины, чаще всего — приезжие. А продавец из другого отдела деловито заметил: «Есть букинисты, а есть библиофилы. Букинисты — те, кто собирает старые книги и продаёт. А библиофилы — те, кто собирает книги для себя». Интересное разграничение, не так ли?

Откуда же появляются в магазине такие редкие издания?

Обычно я езжу по блошиным рынкам по всей стране и отбираю книги, которые мне самому интересны. Это дореволюционные издания научных, исторических книг, про технику.


Книжный рейд
Алексей,
«Закладка»
Книжный рейд
Шедевры в подобных магазинчиках можно найти по бросовым ценам.
Фото Андрея Степанова.
Книжный рейд
Шедевры в подобных магазинчиках можно найти по бросовым ценам.
Фото Андрея Степанова.
Книжный рейд
Шедевры в подобных магазинчиках можно найти по бросовым ценам.
Фото Андрея Степанова.
Книжный рейд
Шедевры в подобных магазинчиках можно найти по бросовым ценам.
Фото Андрея Степанова.
Книжный рейд
Шедевры в подобных магазинчиках можно найти по бросовым ценам.
Фото Андрея Степанова.

Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.

ПРОДАЮТ ВОСПОМИНАНИЯ

Затем я направилась к букинистическому магазину «Закладка» на улице Пушкина, 16. Небольшое помещение магазина похоже на библиотеку: книги-книги-книги, все полки подписаны, везде порядок. Увидела редкие букинистические жемчужины, например, репринтное издание «Практическая магия» — эта книга была безумна популярна и запрещена до революции, практически самиздат. Есть «Библиотека современной фантастики» в 25 томах. Полное собрание псковского издания «Книг памяти жертв политических репрессий». Здесь познакомилась и с владельцами — супругами Алексеем и Юлией. Слово за слово — мы не на шутку разговорились. Оказалось, что «Закладка» — это не первый магазин у семейной пары. Восемь лет назад они уже пытались открыть букинистический магазин. Но прибыли он не приносил, было решено его закрыть.

— Мы провели работу над ошибками, учли все моменты и открыли новый магазин, — рассказал Алексей. — Кстати, несколько дней назад у магазина был день рождения, нам исполнилось четыре года!

В магазине книги всевозможных жанров. Их все сюда принесли или передали люди:

— Часто спрос предугадать невозможно: иногда какого-то автора спрашивают-спрашивают, мы его привозим, а он уже никому не нужен, стоит полгода на полке, — поделился Алексей. — Но всегда популярна краеведческая литература, тот же Спегальский со свистом «улетает». Детская литература, особенно старая и советская, с иллюстрациями. Она редко попадается в приличном состоянии — детские книги, как правило, убитые в силу возраста маленького читателя.

Часто люди приходят и находят здесь книги своего детства. Стоят, наглаживают их, и — покупают.

Книжный рейд
Юлия,
«Закладка»
А Алексей дополняет:

— Я сейчас понимаю, что мы торгуем не книгами. Мы торгуем — воспоминаниями. Большая часть старых книг — это память людей. Человек увидел знакомую книгу — глаза загорелись. Он, может, и читать её не будет, но покупает: «Ой, это мне мама читала», «Ой, это первая книга, которую я сам прочитал».

В магазине больше 10 тысяч книг.

— Люди готовы приносить книги пачками, всю макулатуру и весь ненужный хлам, — говорит Алексей. — А мы придирчиво отбираем то, что может понадобиться и понравиться нашим читателям. Сейчас я уже два месяца ни от кого не принимал книги и ещё недели две не буду принимать, пока последнюю библиотеку чуть-чуть не распродадим.

Библиотеку? Я не поверила своим ушам.

— Да, книги отдают целыми библиотеками, — заметил собеседник. — Чаще всего книги здесь так и появляются. Человек собирал книги всю жизнь, переезжает в другой город и не может всё перевезти, либо, как это бывает чаще всего, обладатель библиотеки умер.

Каждый день в магазин приходит от 15 до 30 человек. И половина, а то и больше, уходит с книгами.

А этим летом в магазине много туристов — в основном из Петербурга и Москвы. Хоть в обеих столицах и свои букинистические магазины есть, но наш, псковский, они любят особенной любовью.

— В Прибалтике большая проблема с книгами на русском языке. Книги не достать, либо стоят они бешеные деньги. Поэтому довольно много к нам приезжает людей оттуда, затариваются. Есть мужчина, который каждый раз берёт у нас книги пакетами — для друга. Из запоминающихся покупателей был у нас американец, хорошо говорящий по-русски. Он томик стихов купил, то ли Ахматова, то ли Цветаева была. И расписался у нас на столбе! Шведы бывали, недавно бельгиец зашёл. Но иностранцы — экономные, книги обычно не покупают, приходят посмотреть да пообщаться.

Кстати, помимо «столба с пожеланиями» в магазине есть ещё и карта России. На ней Алексей отмечает цветными булавками те города, куда отправились книги из его магазина: от Санкт-Петербурга до Сибири.

— Иногда люди в возрасте приходят и говорят, мол, молодёжь нынче ничего не читает, — замечает Алексей. — Да кто вам это сказал?! Они читают совершенно по-другому, они читают другое. Если я в детстве читал приключенческую литературу про индейцев да про пиратов, то сейчас она спросом практически не пользуется, у подростков другие интересы. И самое главное: не пытайтесь навязать детям то, что вам нравится! Это совет всем. Попытайтесь узнать, что им нравится. Недавно пришла женщина с подростком и говорит, что ничего парень не читает. Я говорю ему, мол, ты чем интересуешься? — Стрелялки. — Какие?— «Сталкер». — А ты знаешь, откуда это пошло? Стругацкие, «Пикник на обочине», а потом эта тема вышла в отдельную франшизу. Пусть он пока с этого начнёт, втянется, а потом и на другие жанры переключится.

Конечно же, я тоже не могла уйти без книги — взяла Сэлинджера «Над пропастью во ржи». И отложила два тома книги «Русский народ: обычаи, обряды, предания». Как говорится, до зарплаты.

Книжный рейд
Дореволюционные фолианты здесь соседствуют с советской литературой.
Фото Андрея Степанова.
Книжный рейд
Дореволюционные фолианты здесь соседствуют с советской литературой.
Фото Андрея Степанова.
Книжный рейд
Дореволюционные фолианты здесь соседствуют с советской литературой.
Фото Андрея Степанова.
Книжный рейд
Дореволюционные фолианты здесь соседствуют с советской литературой.
Фото Андрея Степанова.
Книжный рейд
Дореволюционные фолианты здесь соседствуют с советской литературой.
Фото Андрея Степанова.

Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.

НАХОДКА ДЛЯ КАЖДОГО

А я уже спешила в «Находку»! Про антикварный магазин в центре города не слышал разве только ленивый. Не заходил, наверное, тоже. Я как раз оказалась из числа тех ленивцев, кто впервые перешагнул порог, и попала в окружение старинных вещей, книг и картин. Магазину «Находка» уже больше 40 лет, и изначально это был исключительно букинистический магазин. Но потом здесь появился фарфор, предметы интерьера, статуэтки, картины.

Водил меня по магазину продавец Антон:

— Книг очень много, они рассортированы по разным периодам и по разным направлениям: поэзия, искусствоведение, живопись. Книги по большей части советского периода, но есть и антикварные. Например, вот книга 1882 года, дореволюционный выпуск «День святой жизни». Из редких — есть собрания сочинений, альбомы по искусству, большой спрос на литературу по краеведению и на антикварную литературу. Из более поздних периодов, послереволюционных и довоенных, есть прекрасный двухтомник «Морской словарь»: первый том был выпущен в 1939 году, очень редкое издание. Второй том выпущен в 1941 году.

Как рассказал Антон, книги приносят на реализацию, то есть когда книгу магазин продает, то отдает владельцу деньги. Или если есть возможность, то книги сразу выкупают. А вот если книга уже больше двух месяцев находится в магазине, и её никто не покупает, то продавцы могут позвонить и попросить ее забрать.

Тут к нашей беседе подключилась и сама владелица «Находки» Серафима Мамедова:

Люди читали, читают и будут читать. Мы востребованы, потому что мы — та точка, куда можно сдать или продать книги, и их жизнь продолжится.


Книжный рейд
Серафима,
«Находка»
Но оказалось, что и здесь принимают книги не все подряд, а выборочно. Есть книги, которые директор никогда не разрешит продавать в «Находке:

— Это дешёвые детективы, любовные романы. Не надо читать низкопробную литературу, она ничего не даёт. Лучше взять тот же самый томик Фицджеральда — пользы больше будет.

Но в покупателях, как мне рассказала Серафима, недостатка нет:

— Есть и постоянные, и сезонные, туристы приходят. Например, сегодня мы торгуем только книгами: купили «Покровские ворота», книгу про Емельяна Пугачёва, Конан Дойля — в основном туристы, москвичи. Спрашивают литературу по краеведению — всё равно её мало. Иностранцы берут чаще всего Пушкина, Тургенева, Куприна, спрашивали недавно даже Мамина-Сибиряка — и это иностранец, с трудом говоривший по-русски!

Про интересного покупателя рассказал и Антон:

— Вчера приходил дедушка-ветеран с орденом Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу». Он первым делом пошёл к баяну и пытался на нём играть! А так есть покупатели, которые сразу приходят в книжный уголок. Чаще всего им по 40-50 лет, они уже всё перечитали и находятся в поисках новых книг. И много нового находят себе именно здесь.

Уверена, что все любители книг найдут в этих магазинах что-то своё — воспоминания, раритет или новую книжную любовь. 

ТОП-14 ЛЮБИМЫХ КНИГ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ МАГАЗИНА «ЗАКЛАДКА»

1. А. В. Тыркова-Вильямс «Пушкин» из серии ЖЗЛ.

2. Вообще все произведения Пушкина.

3. А. О. Белянин циклы «Джек Сумасшедший король» и «Казак».

4. Дж. Лондон «Мартин Иден».

5. В. Катаев «Волны Чёрного моря».

6. Н. Рубцов стихи.

7. В. Вульф «Орландо».

8. С. Моэма — все произведения.

9. М. Пруст «В поисках утраченного времени».

10. М. Этвуд «Рассказ служанки».

11. Д. Фаулз «Червь».

12. А. Черкасов «Сказания о людях тайги».

13. Р. Харрис «Помпеи».

14. И. А. Ефремов «Туманность Андромеды».

ТОП-10 КНИГ ОТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БУКИНИСТИЧЕСКОГО МАГАЗИНА «ЗАКЛАДКА»

1. М. Веллер «Приключения майора Звягина».

2. И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок».

3. Н. Носов «Незнайка на Луне». Б. Карлов «Незнайка снова на Луне».

4. М. Семенова цикл «Волкодав».

5. Я. Гашек «Приключения бравого солдата Швейка».

6. А. Линдгрен цикл «Карлсон».

7. Р. Злотников циклы «Царь Федор» и «Генерал-адмирал».

8. О`Генри — все рассказы.

9. А. Бушков исторические романы.

10. С. Кинг многое, любимое — «Необходимые вещи».

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Зарабатывают интерес

Культура / Наследие
30 июля 10:59

Зарабатывают интерес

Как полсотни волонтеров проводят время в графской усадьбе Волышово
Спасибо, Сан Саныч!

Культура
26 июля 09:42

Спасибо, Сан Саныч!

Стихи прозаика Александра Бологова стали настоящим откровением для его друзей
Россия отдаёт долг Пскову

Культура
23 июля 09:35

Россия отдаёт долг Пскову

Что стало с директорами объединенных Псковского и Изборского музеев, как новый руководитель собирается превратить для посетителей визит в музей в праздник, какой уникальный шанс выпал Пскову и кто решит судьбу филиалов

2 августа

  • Более 50 спортсменов станут участниками силового чемпионата мира по воркауту в Пскове
  • Предприятие по выращиванию хрена в Пустошкинском районе посетил Иван Штылин
  • Губернатор рассказал в Instagram о борьбе псковских десантников с терроризмом в Сирии
  • Марина Гаращенко высоко оценила ремонт, выполненный в дновской больнице
  • Учебное оборудование на 22 миллиона рублей закупили для новой школы в Дно
  • В День ВДВ в Островском районе пройдёт фестиваль «Когда мы были на войне…»
  • Работа комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» завершится в середине августа
  • Городские власти: Желаем всем военнослужащим и ветеранам ВДВ мирного неба
  • Судьбу кооператива «Дружба» обсудили в Дновском районе Татьяна Пахомова и Николай Романов
  • Сергей Грахов поручил ускорить монтаж системы вытяжки в строящейся дновской школе
  • Михаил Ведерников – десантникам: Каждая ваша победа с гордостью отмечается всем регионом

    • 1 августа

  • Конкурс короткометражек принимает работы от талантливых псковичей до 1 октября
  • Задержан башкир, который в Пскове во время пьянки до смерти избил собутыльника
  • Как доехать до «Десантного взвода», чтобы не попасть в пробку: советы псковичам
  • Телефонный звонок от незнакомца стоил псковскому предпринимателю 180 тысяч рублей
  • Средства на лечение трёхлетней Киры Дегтярёвой будут собирать в Пскове на «Медовом фестивале»
  • Псковичи могут вернуть до 5 млн рублей на спецсчет дома за участие в программе по энергоэффективности
  • Ансамбль песни и пляски ВДВ исполнит 3 августа в Пскове «Крылатую пехоту» и «Синеву»
  • Износ коммунальных сетей в Псковской области составляет 78%
  • Увеличение платы за капремонт грядет с 1 января следующего года
  • «Басков весь изревнуется»: Фото Оксаны Фёдоровой в обнимку с дельфинами обсуждают в соцсетях
  • Коммунисты в Пскове намерены протестовать против сноса памятника Владимиру Ленину
  • На ремонт улицы Дзержинского в Дно планируют потратить 17 миллионов рублей
  • Экскурсовод в образе княгини Ольги будет ждать псковичей в Детском парке 7 августа

    • 31 июля

  • Жительница Борисовичей повелась на уговоры мошенника и перевела ему 60 тысяч рублей
  • На улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов появился дополнительный контейнер для мусора
  • Сергей Мезенцев зарегистрировался, как кандидат на пост главы Новоржевского района
  • Боевые машины десанта станцуют балет на открытии конкурса «Десантный взвод» под Псковом
  • Изменения в сфере ЖКХ станут темой пресс-конференции в редакции «Псковской правды»
  • Ольга Евстигнеева сменила Армена Мнацаканяна на посту председателя комитета по соцзащите Псковской области

    • Новости

    Заманчивое предложение

    Общество / Коммуналка
    Наталья Баранова 2 августа 15:13

    Заманчивое предложение

    Пять миллионов за эффективный ремонт дома могут вернуть собственникам квартир

    Двадцать вместо шести

    Культура / ТВ
    17 июля 12:41

    Двадцать вместо шести

    Как волонтеры помогают псковичам подключить цифровое ТВ и где получить компенсацию за приставку
    Вровень с Вавилоном

    Культура / Наследие
    16 июля 11:06

    Вровень с Вавилоном

    Какая выгода Пскову от внесения древних памятников в ЮНЕСКО, что будет с ними дальше, почему сократилась псковская номинация и какие еще объекты могут попасть в Список всемирного наследия