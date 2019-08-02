Книжный рейд

Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.Затем я направилась к букинистическому магазину «Закладка» на улице Пушкина, 16. Небольшое помещение магазина похоже на библиотеку: книги-книги-книги, все полки подписаны, везде порядок. Увидела редкие букинистические жемчужины, например, репринтное издание «Практическая магия» — эта книга была безумна популярна и запрещена до революции, практически самиздат. Есть «Библиотека современной фантастики» в 25 томах. Полное собрание псковского издания «Книг памяти жертв политических репрессий». Здесь познакомилась и с владельцами — супругами Алексеем и Юлией. Слово за слово — мы не на шутку разговорились. Оказалось, что «Закладка» — это не первый магазин у семейной пары. Восемь лет назад они уже пытались открыть букинистический магазин. Но прибыли он не приносил, было решено его закрыть.
— Мы провели работу над ошибками, учли все моменты и открыли новый магазин, — рассказал Алексей. — Кстати, несколько дней назад у магазина был день рождения, нам исполнилось четыре года!
В магазине книги всевозможных жанров. Их все сюда принесли или передали люди:
— Часто спрос предугадать невозможно: иногда какого-то автора спрашивают-спрашивают, мы его привозим, а он уже никому не нужен, стоит полгода на полке, — поделился Алексей. — Но всегда популярна краеведческая литература, тот же Спегальский со свистом «улетает». Детская литература, особенно старая и советская, с иллюстрациями. Она редко попадается в приличном состоянии — детские книги, как правило, убитые в силу возраста маленького читателя.
Часто люди приходят и находят здесь книги своего детства. Стоят, наглаживают их, и — покупают.
А Алексей дополняет:
Юлия,
«Закладка»
— Я сейчас понимаю, что мы торгуем не книгами. Мы торгуем — воспоминаниями. Большая часть старых книг — это память людей. Человек увидел знакомую книгу — глаза загорелись. Он, может, и читать её не будет, но покупает: «Ой, это мне мама читала», «Ой, это первая книга, которую я сам прочитал».
В магазине больше 10 тысяч книг.
— Люди готовы приносить книги пачками, всю макулатуру и весь ненужный хлам, — говорит Алексей. — А мы придирчиво отбираем то, что может понадобиться и понравиться нашим читателям. Сейчас я уже два месяца ни от кого не принимал книги и ещё недели две не буду принимать, пока последнюю библиотеку чуть-чуть не распродадим.
Библиотеку? Я не поверила своим ушам.
— Да, книги отдают целыми библиотеками, — заметил собеседник. — Чаще всего книги здесь так и появляются. Человек собирал книги всю жизнь, переезжает в другой город и не может всё перевезти, либо, как это бывает чаще всего, обладатель библиотеки умер.
Каждый день в магазин приходит от 15 до 30 человек. И половина, а то и больше, уходит с книгами.
А этим летом в магазине много туристов — в основном из Петербурга и Москвы. Хоть в обеих столицах и свои букинистические магазины есть, но наш, псковский, они любят особенной любовью.
— В Прибалтике большая проблема с книгами на русском языке. Книги не достать, либо стоят они бешеные деньги. Поэтому довольно много к нам приезжает людей оттуда, затариваются. Есть мужчина, который каждый раз берёт у нас книги пакетами — для друга. Из запоминающихся покупателей был у нас американец, хорошо говорящий по-русски. Он томик стихов купил, то ли Ахматова, то ли Цветаева была. И расписался у нас на столбе! Шведы бывали, недавно бельгиец зашёл. Но иностранцы — экономные, книги обычно не покупают, приходят посмотреть да пообщаться.
Кстати, помимо «столба с пожеланиями» в магазине есть ещё и карта России. На ней Алексей отмечает цветными булавками те города, куда отправились книги из его магазина: от Санкт-Петербурга до Сибири.
— Иногда люди в возрасте приходят и говорят, мол, молодёжь нынче ничего не читает, — замечает Алексей. — Да кто вам это сказал?! Они читают совершенно по-другому, они читают другое. Если я в детстве читал приключенческую литературу про индейцев да про пиратов, то сейчас она спросом практически не пользуется, у подростков другие интересы. И самое главное: не пытайтесь навязать детям то, что вам нравится! Это совет всем. Попытайтесь узнать, что им нравится. Недавно пришла женщина с подростком и говорит, что ничего парень не читает. Я говорю ему, мол, ты чем интересуешься? — Стрелялки. — Какие?— «Сталкер». — А ты знаешь, откуда это пошло? Стругацкие, «Пикник на обочине», а потом эта тема вышла в отдельную франшизу. Пусть он пока с этого начнёт, втянется, а потом и на другие жанры переключится.
Конечно же, я тоже не могла уйти без книги — взяла Сэлинджера «Над пропастью во ржи». И отложила два тома книги «Русский народ: обычаи, обряды, предания». Как говорится, до зарплаты.