Книжный рейд

ПРОДАЮТ ВОСПОМИНАНИЯ

— Часто спрос предугадать невозможно: иногда какого-то автора спрашивают-спрашивают, мы его привозим, а он уже никому не нужен, стоит полгода на полке, — поделился Алексей. — Но всегда популярна краеведческая литература, тот же Спегальский со свистом «улетает». Детская литература, особенно старая и советская, с иллюстрациями. Она редко попадается в приличном состоянии — детские книги, как правило, убитые в силу возраста маленького читателя.

— Мы провели работу над ошибками, учли все моменты и открыли новый магазин, — рассказал Алексей. — Кстати, несколько дней назад у магазина был день рождения, нам исполнилось четыре года!

Часто люди приходят и находят здесь книги своего детства. Стоят, наглаживают их, и — покупают.

А Алексей дополняет:

— Я сейчас понимаю, что мы торгуем не книгами. Мы торгуем — воспоминаниями. Большая часть старых книг — это память людей. Человек увидел знакомую книгу — глаза загорелись. Он, может, и читать её не будет, но покупает: «Ой, это мне мама читала», «Ой, это первая книга, которую я сам прочитал».

В магазине больше 10 тысяч книг.

— Люди готовы приносить книги пачками, всю макулатуру и весь ненужный хлам, — говорит Алексей. — А мы придирчиво отбираем то, что может понадобиться и понравиться нашим читателям. Сейчас я уже два месяца ни от кого не принимал книги и ещё недели две не буду принимать, пока последнюю библиотеку чуть-чуть не распродадим.

Библиотеку? Я не поверила своим ушам.

— Да, книги отдают целыми библиотеками, — заметил собеседник. — Чаще всего книги здесь так и появляются. Человек собирал книги всю жизнь, переезжает в другой город и не может всё перевезти, либо, как это бывает чаще всего, обладатель библиотеки умер.

Каждый день в магазин приходит от 15 до 30 человек. И половина, а то и больше, уходит с книгами.

А этим летом в магазине много туристов — в основном из Петербурга и Москвы. Хоть в обеих столицах и свои букинистические магазины есть, но наш, псковский, они любят особенной любовью.

— В Прибалтике большая проблема с книгами на русском языке. Книги не достать, либо стоят они бешеные деньги. Поэтому довольно много к нам приезжает людей оттуда, затариваются. Есть мужчина, который каждый раз берёт у нас книги пакетами — для друга. Из запоминающихся покупателей был у нас американец, хорошо говорящий по-русски. Он томик стихов купил, то ли Ахматова, то ли Цветаева была. И расписался у нас на столбе! Шведы бывали, недавно бельгиец зашёл. Но иностранцы — экономные, книги обычно не покупают, приходят посмотреть да пообщаться.

Кстати, помимо «столба с пожеланиями» в магазине есть ещё и карта России. На ней Алексей отмечает цветными булавками те города, куда отправились книги из его магазина: от Санкт-Петербурга до Сибири.

— Иногда люди в возрасте приходят и говорят, мол, молодёжь нынче ничего не читает, — замечает Алексей. — Да кто вам это сказал?! Они читают совершенно по-другому, они читают другое. Если я в детстве читал приключенческую литературу про индейцев да про пиратов, то сейчас она спросом практически не пользуется, у подростков другие интересы. И самое главное: не пытайтесь навязать детям то, что вам нравится! Это совет всем. Попытайтесь узнать, что им нравится. Недавно пришла женщина с подростком и говорит, что ничего парень не читает. Я говорю ему, мол, ты чем интересуешься? — Стрелялки. — Какие?— «Сталкер». — А ты знаешь, откуда это пошло? Стругацкие, «Пикник на обочине», а потом эта тема вышла в отдельную франшизу. Пусть он пока с этого начнёт, втянется, а потом и на другие жанры переключится.

Конечно же, я тоже не могла уйти без книги — взяла Сэлинджера «Над пропастью во ржи». И отложила два тома книги «Русский народ: обычаи, обряды, предания». Как говорится, до зарплаты.