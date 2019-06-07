Вместе спасём планету

Как понять, что к чему в современных экологических проблемах, к чему ведет перенаселение планеты, что все-таки происходит — глобальное потепление или похолодание, и как спасти планету от экологической катастрофы, разобраться в этом помогут хорошие книги. Ко Дню эколога, который отмечают в России 5 июня, специалисты Детской экологической библиотеки «Радуга» подготовили обзор новинок детской литературы.
— Мы стараемся донести до читателей одну из главных закономерностей современной жизни: только оберегая природу, человечество сохранит жизнь на Земле, — говорит заведующая библиотекой Ольга Незнанова.
По ее словам, цель этой работы — сделать экологически ответственное поведение нормой жизни, частью мировоззрения подрастающего поколения:
— Замечательно, что сегодня появляется все больше художественной литературы для детей, которая учит их быть экологически грамотными, — уверена она.
Уникальным явлением в современной детской художественной литературе стала серия книг писательницы, психолога и педагога Елены Журек «Хранимиры» — первое экологическое фэнтези.
— Книги рассказывают об удивительном магическом народе — хранимирах. Много веков подряд они жили в добром соседстве с людьми. Но с развитием цивилизаций люди перебрались из лесов и лугов в каменные джунгли, отгородились от природы высокими стенами из стекла и бетона. Хранимиры же ушли в заповедные леса и остались верны себе и магии природы. Так бы никогда и не узнали люди о волшебном народе, если бы не случилось страшное — своим легкомысленным и потребительским отношением к природе люди прогневали мать-землю, прогневали так сильно, что она готова уничтожить все живое. И вот отряд хранимиров отправляется с важной миссией — спасти жизнь на планете, — рассказывает о книге заведующая сектором маркетинга информационно-библиотечных услуг библиотеки «Радуга» Ирина Столова.
Библиотекарь отмечает, что цель этих книг — донести до ребенка понимание того, что спасти планету от экологической катастрофы мы можем только вместе. Книги написаны простым, понятным для детей языком. Это замечательные художественные тексты, с захватывающим сюжетом, привлекательными главными героями и изумительными иллюстрациями.
На сегодняшний день в фонде библиотеки находится 10 книг из этой серии, которые затрагивают различные экологические проблемы. Каждая книга прошла экспертизу биологов-экологов и педагогов.
Серия «Хранимиры» является лауреатом международной премии EcoWorld-2018 в номинации «Экологическое образование, просвещение и культура». Это «Лучшая детская экологическая книга» II фестиваля книг и творчества «Батискаф» (2017 год), а также обладатель специального приза «За значительный вклад в экологическое воспитание детей» XXII международного фестиваля «Зеленый взгляд» (2017 год).
У Елены Журек есть еще одна художественная книга для детей, которую стоит упомянуть, — это экологический блокбастер «Экобоксик в поисках дома».
— Представьте себе планету, на которой не осталось ничего живого, и только роботы, которые оказались намного умнее людей, продолжают свое существование. Или другую, серую и безжизненную Землю, укрытую толстым слоем пыли и мусора, где из всех живых существ сумели выжить только крысы. Все вышеописанное большинству наверняка напоминает сюжет топового блокбастера, популярного фильма-катастрофы, в котором герой борется за спасение планеты. Вы не далеки от истины, ведь это часть сюжета экологического блокбастера для детей «Экобоксик в поисках дома». Эта замечательная книга и ее симпатичный маленький отважный герой расскажут ребенку, почему необходимо сортировать мусор, чем могут быть опасны энергосберегающие лампы и обычные батарейки и почему их нельзя просто выкинуть в общий контейнер для мусора.
Сюжет книги с первых страниц захватывает невероятными приключениями маленького отважного робота Бо, который отправляется в далекое космическое путешествие с важной миссией оберегать мир от экологической катастрофы. В книге — живые иллюстрации и задания, которые не позволят непоседливому малышу заскучать.
Подробнее познакомиться с обзорами этих и других современных книг из фонда Детской экологической библиотеки «Радуга» вы можете на страницах проекта #freshbook ВКонтакте.