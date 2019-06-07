Вместе спасём планету

Как понять, что к чему в современных экологических проблемах, к чему ведет перенаселение планеты, что все-таки происходит — глобальное потепление или похолодание, и как спасти планету от экологической катастрофы, разобраться в этом помогут хорошие книги. Ко Дню эколога, который отмечают в России 5 июня, специалисты Детской экологической библиотеки «Радуга» подготовили обзор новинок детской литературы.

— Мы стараемся донести до читателей одну из главных закономерностей современной жизни: только оберегая природу, человечество сохранит жизнь на Земле, — говорит заведующая библиотекой Ольга Незнанова.

По ее словам, цель этой работы — сделать экологически ответственное поведение нормой жизни, частью мировоззрения подрастающего поколения:

— Замечательно, что сегодня появляется все больше художественной литературы для детей, которая учит их быть экологически грамотными, — уверена она.