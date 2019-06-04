С муфлонами и бегемотами, с уголками из сафьяновой кожи, на бумаге «павлиний глаз», с автографами тригорских барышень. «Отрядом книг уставил полку,/ Читал, читал…» — выставка с таким названием открылась в главном здании Пушкинского музея-заповедника 31 мая. В трех витринах представлены прижизненные издания произведений Александра Пушкина, редкие книги из библиотеки его прадеда «арапа Петра Великого» Абрама Ганнибала и автографы из коллекции Псковского музея-заповедника.

— Это круг чтения Пушкина. Он всегда жил в окружении книг. Их он собирал, читал, изучал и создавал. «Охота к чтению» появилась у Пушкина в девять лет. По воспоминаниям сестры Ольги, он любил читать Плутарха или Гомера в переводе на французский, часто забирался в кабинет отца и читал другие книги, — рассказала «Псковской правде» заведующая отделом редких и рукописных книг Псковского музея-заповедника Светлана Волкова.

Представленный на выставке альманах «Северные цветы на 1826 год» — напечатавший при жизни поэта больше всего его произведений — это изящная книжка в составном переплете: корешок и уголки красной сафьяновой кожи, крышки покрыты бумагой «павлиний глаз», на корешке — стилизованный растительный орнамент.

В другой витрине — книги из библиотеки усадьбы ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф в Тригорском. В частности, рукописный альбом Николая Скобельцына: книга небольшого формата в изящном кожаном переплете с вышивкой в виде бегущей лани. В альбоме 89 листов, записи идут как с начала, так и с конца альбома.

— Это замечательное собрание автографов, поэтических строф поэтов пушкинского круга. Он дорог и ценен тем, что в свое время в нем оставили автографы прекрасные женщины XIX века, те, кому Пушкин посвящал свои стихи: Евпраксия Николаевна Вульф, Анна Николаевна Вульф, Анна Петровны Керн, — отмечает сотрудник музея.