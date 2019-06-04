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Культура / Литература

Круг чтения Пушкина

Псковичи могут увидеть книги, которые поэт держал в руках

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Светлана Синцова
4 июня 2019 года, 11:26
Фото: предоставлено Псковским музеем
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С муфлонами и бегемотами, с уголками из сафьяновой кожи, на бумаге «павлиний глаз», с автографами тригорских барышень. «Отрядом книг уставил полку,/ Читал, читал…» — выставка с таким названием открылась в главном здании Пушкинского музея-заповедника 31 мая. В трех витринах представлены прижизненные издания произведений Александра Пушкина, редкие книги из библиотеки его прадеда «арапа Петра Великого» Абрама Ганнибала и автографы из коллекции Псковского музея-заповедника.

— Это круг чтения Пушкина. Он всегда жил в окружении книг. Их он собирал, читал, изучал и создавал. «Охота к чтению» появилась у Пушкина в девять лет. По воспоминаниям сестры Ольги, он любил читать Плутарха или Гомера в переводе на французский, часто забирался в кабинет отца и читал другие книги, — рассказала «Псковской правде» заведующая отделом редких и рукописных книг Псковского музея-заповедника Светлана Волкова.

Представленный на выставке альманах «Северные цветы на 1826 год» — напечатавший при жизни поэта больше всего его произведений — это изящная книжка в составном переплете: корешок и уголки красной сафьяновой кожи, крышки покрыты бумагой «павлиний глаз», на корешке — стилизованный растительный орнамент.

В другой витрине — книги из библиотеки усадьбы ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф в Тригорском. В частности, рукописный альбом Николая Скобельцына: книга небольшого формата в изящном кожаном переплете с вышивкой в виде бегущей лани. В альбоме 89 листов, записи идут как с начала, так и с конца альбома.

— Это замечательное собрание автографов, поэтических строф поэтов пушкинского круга. Он дорог и ценен тем, что в свое время в нем оставили автографы прекрасные женщины XIX века, те, кому Пушкин посвящал свои стихи: Евпраксия Николаевна Вульф, Анна Николаевна Вульф, Анна Петровны Керн, — отмечает сотрудник музея.

На вернисаже каждый смог прикос­нуться к великой истории русской литературы.
Фото предоставлено Псковским музеем.
Не менее интересны и редкие издания библиотеки знаменитого предка Пушкина — Абрама Петровича Ганнибала. Например, «История Эфиопии».

— Это редкое издание XVII века, — уточняет Светлана Волкова, — фолиант в пергаменном переплете, который сейчас находится в собрании Псковского музея-заповедника. Автор книги — немецкий ученый Иов Лудольф, который владел 25 иностранными языками. Окончив университет в Лейдене, он отправился путешествовать и в Риме познакомился с эфиопским монахом. Его рассказы о культуре, литературе, истории Эфиопии настолько увлекли Лудольфа, что тот изучил эфиопские рукописи, древний геэзский язык и, посещая Эфиопию, составил первое в Европе научное описание этой страны. Книга привлекла внимание европейцев не только новыми сведениями о незнакомой стране, но и гравюрами с изображением обезьян, муфлонов, слонов, бегемота и бананового растения, о которых европейцы знали очень мало. В 1680-е годы «История Эфиопии» была привезена в Россию и переведена на церковнославянский язык. С этой книгой и переводом, вероятно, был знаком Петр I, ее читал Абрам Петрович Ганнибал.

Также в витрине размещены уникальные документы — письма Екатерины II Абраму Петровичу Ганнибалу. При работе над родословной он снял копию с одного из писем, на которой сохранилась отметка поэта: «собственноручно». 

КСТАТИ

Выставка в фойе второго этажа главного здания музея (ул. Некрасова, 7) будет работать весь июнь. Вход свободный.

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