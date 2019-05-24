Книги о страшном

Я КОЛБАСНИКА УБИЛ

Другая книга, с которой тоже советуют познакомиться авторы проекта #freshbook, — повесть Анны Никольской «Я Колбасника убил».

— Это книга, которая трогает до слез, — говорит Ирина Столова. — Невозможно сдержать эмоции, когда читаешь о том, как шестилетний малыш всю неделю сберегает шоколад для мамы, шоколад, который он никогда в жизни не пробовал. Или о том, как, например, его, уже школьника, не принимают в пионеры, потому что он сын «врага народа», а он находит в себе смелость сказать, что не осуждает отца и до последнего верит, что он все-таки однажды вернется.

По ее словам, это очень пронзительная повесть, которая написана от лица ребенка, но вопросы, которые она затрагивает, совсем не детские. Здесь голод и неприкаянность, нищета и разруха. А где-то, оказывается, все еще подают к обеду мясо (оказывается, мясо еще существует). Здесь одежка на вырост с чужого плеча, а где-то горит электрический свет, играет пианино и домработница подает тапочки гостям. Здесь нет места слабым, поэтому, даже если ты можешь передвигаться только на четвереньках, ты все равно обязан быть сильным, иначе погибнешь. И еще война, которая не здесь, не рядом, но ее тень ложится на жизнь всех героев повести.

— Но, несмотря на войну, на голод, на лишения и несправедливость, это в то же время очень светлая повесть. Ее герои умеют находить радость в незначительном и наслаждаться каждым светлым моментом, мечтать и стремиться к своей цели, умеют быть верными и искренними, ценят дружбу и умеют любить, а главное, не теряют надежды на Победу и на то, что, в конце концов, все будет хорошо, — отмечает библиотекарь.

Повесть «Я Колбасника убил» — лауреат Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина 2016 года, финалист V Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее произведение для подростков 2016 года. Анна Никольская посвятила эту повесть своему отцу, на воспоминаниях которого она основана.