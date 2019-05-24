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Культура / Литература

Книги о страшном

Зачем псковским детям нужно фэнтези о репрессиях, блокаде Ленинграда и циничности взрослых

Текст:
Светлана Синцова
24 мая 2019 года, 11:04
Фото: Андрей Степанов
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Книги для семейного чтения о войне и страшных годах репрессий советуют псковские библиотекари.

В одном из предыдущих номеров мы рассказывали об интернет-проекте Псковской детской экологической библиотеки «Радуга» — #freshbook, который поможет родителям разобраться во множестве новинок детской литературы. На странице в соцсети «ВКонтакте» сотрудники библиотеки публикуют для своих читателей авторские обзоры качественной детской литературы из фонда библиотеки.

Проект #freshbook помогает тем, кто любит читать, мальчишкам и девчонкам, и конечно, ответственным родителям, не потеряться в потоке новой литературы. В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне мы хотим познакомить с обзором книг современных авторов о детях на войне.


Ольга Незнанова,
заведующая Детской экологической библиотекой «Радуга» 

ЛЕНИНГРАДСКИЕ СКАЗКИ

Одной из таких книг, которую рекомендует к прочтению детям и взрослым проект #freshbook, стала трилогия Юлии Яковлевой «Ленинградские сказки», написанная в необычном для этой темы жанре фэнтези.  На сегодняшний день вышли три книги из цикла: «Дети ворона», «Краденый город» и «Жуки не плачут».

Правда, называть эти тексты «сказками» у меня как-то язык не поворачивается. Это просто жуткая жуть, жуть, от которой совершенно невозможно оторваться, жуть, обязательная к прочтению всем, кто до нее дорос. Я проглотила три книги за три дня — книга в сутки, и мне хотелось еще. 


Ирина Столова,
заведующая сектором маркетинга информационно-библиотечных услуг 
Цикл «Ленинградские сказки» посвящен одному из самых тяжелых периодов в жизни нашей страны. Действие первой книги, «Дети ворона», начинается в 1938 году и рассказывает о страшных временах сталинских репрессий. Именно в ней мы знакомимся с главными героями цикла — хулиганом и неслухом Шуркой, отличницей с двумя длинными косами Таней и очаровательным малышом Бобкой, не желающим есть кашу. Это вместе с ними мы пройдем долгий и страшный путь. Это они, вполне благополучные, счастливые и немного наивные дети в любящей и понимающей семье, совсем скоро столкнутся с ужасами сиротства, с жестокостью и циничностью взрослых, с безразличием системы и беспощадным вороном, который унес их родителей.

В «Краденом городе» прекрасный и такой знакомый Ленинград станет чужим, холодным и враждебным городом, который как будто стремится очистить свои улицы от людей. Безжалостный ворон скармливает камни-города неведомому чудищу, а в Ленинграде вдруг пропадают из магазинов продукты, с улиц — животные, с лиц — эмоции, и даже люди вдруг начинают пропадать или превращаться в кукол. Но дети выживут и вырастут, выживут в основном не благодаря, а вопреки всему.

И вот уже 1943, и поезд уносит Таню в безопасный, теплый и сытый южный город, а Шурка и Бобка, спасенные дядей, оказываются в маленьком провинциальном городке, который и городом-то назвать сложно. А война между тем не щадит никого и даже далеко за Уралом находит свои новые жертвы, но «Жуки не плачут». Смогут ли ребята найти друг друга, станет ли Ленинград для них снова домом или так и останется холодным, враждебным и чужим, и где их родители, мы, скорее всего, узнаем только в четвертой книге автора.

На книжных полках библиотеки «Радуга» много хороших произведений для детей и взрослых.
Фото Андрея Степанова.
— Я назвала эти книги жуткими — потому что так и есть на самом деле, но жуткие они в хорошем смысле слова. Это нужно знать, это нужно помнить! Юлия Яковлева пишет о страшном времени, и она пишет о нем максимально честно, давая право голоса и живым, и мертвым, и тем, кого традиционно принято считать хорошими, и тем, кого традиционно принято считать плохими. Потому что нет ни плохих, ни хороших. Автор не вываливает на нас ни подробных описаний, ни реалистичных жестоких сцен, но пары фраз иногда хватает, чтобы максимально погрузиться в момент и потом думать об этом часами, — отмечает Ирина Столова.

Что до сказочного, то, по словам библиотекаря, оно, конечно, присутствует в текстах в избытке. Это и перемещение в другой мир, и превращение в животных, и разговаривающие птицы, и даже ожившие игрушки.

— Ну а как иначе дети смогли бы пережить все эти ужасы и не сойти с ума, по-другому никак. И хотя автор не считает свои книги «детской литературой», мне кажется, что начинать их читать стоит именно в детстве. Просто потому что нужно, потому что дети должны об этом знать и помнить, а художественная литература — это наилучший способ рассказать им об этом, — считает Ирина Столова.

«Жуткие» книги, от которых невозможно оторваться.
Фото предоставлены библиотекой «Радуга».
«Жуткие» книги, от которых невозможно оторваться.
Фото предоставлены библиотекой «Радуга».
«Жуткие» книги, от которых невозможно оторваться.
Фото предоставлены библиотекой «Радуга».
«Жуткие» книги, от которых невозможно оторваться.
Фото предоставлены библиотекой «Радуга».
«Жуткие» книги, от которых невозможно оторваться.
Фото предоставлены библиотекой «Радуга».

Я КОЛБАСНИКА УБИЛ

Другая книга, с которой тоже советуют познакомиться авторы проекта #freshbook, — повесть Анны Никольской «Я Колбасника убил».

— Это книга, которая трогает до слез, — говорит Ирина Столова. — Невозможно сдержать эмоции, когда читаешь о том, как шестилетний малыш всю неделю сберегает шоколад для мамы, шоколад, который он никогда в жизни не пробовал. Или о том, как, например, его, уже школьника, не принимают в пионеры, потому что он сын «врага народа», а он находит в себе смелость сказать, что не осуждает отца и до последнего верит, что он все-таки однажды вернется.

По ее словам, это очень пронзительная повесть, которая написана от лица ребенка, но вопросы, которые она затрагивает, совсем не детские. Здесь голод и неприкаянность, нищета и разруха. А где-то, оказывается, все еще подают к обеду мясо (оказывается, мясо еще существует). Здесь одежка на вырост с чужого плеча, а где-то горит электрический свет, играет пианино и домработница подает тапочки гостям. Здесь нет места слабым, поэтому, даже если ты можешь передвигаться только на четвереньках, ты все равно обязан быть сильным, иначе погибнешь. И еще война, которая не здесь, не рядом, но ее тень ложится на жизнь всех героев повести.

— Но, несмотря на войну, на голод, на лишения и несправедливость, это в то же время очень светлая повесть. Ее герои умеют находить радость в незначительном и наслаждаться каждым светлым моментом, мечтать и стремиться к своей цели, умеют быть верными и искренними, ценят дружбу и умеют любить, а главное, не теряют надежды на Победу и на то, что, в конце концов, все будет хорошо, — отмечает библиотекарь.

Повесть «Я Колбасника убил» — лауреат Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина 2016 года, финалист V Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее произведение для подростков 2016 года. Анна Никольская посвятила эту повесть своему отцу, на воспоминаниях которого она основана. 

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