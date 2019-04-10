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Культура / Литература

#Freshbook

Интернет-проект детской библиотеки «Радуга» поможет родителям выбрать хорошую книгу для ребенка

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Алексей Кедров
10 апреля 2019 года, 09:06
Фото: предоставлено библиотекой «Радуга»
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Как в век цифровой экономики и поголовного увлечения электронными гаджетами заинтересовать детей чтением книг? Конечно, читать вместе с ними! И не только любимые нами с детства романы и повести, но и новые современные произведения. А разобраться во множестве новинок детской литературы поможет проект псковской библиотеки «Радуга» — #Freshbook.

Читаем сами и вам советуем

— Цель сетевого проекта #Freshbook — формирование культуры чтения. Выходит огромное количество детской литературы, появляются новые названия и новые имена. Как выбрать интересную качественную книгу? Наши сотрудники публикуют для своих читателей авторские обзоры качественной детской литературы из фонда библиотеки, — рассказывает заведующая Детской экологической библиотекой «Радуга» Ольга Незнанова.

По ее словам, в этом пока еще небольшом паблике, вести который библиотека начала с февраля прошлого года, можно найти обзоры книг для малышей и подростков, для девчонок и мальчишек, о любви и дружбе, о природе и путешествиях:

— Это не скопированная аннотация из книги. Они прочитаны нами от корки до корки. Мы отбирали их тщательно, в надежде на то, что они подарят много новых впечатлений и положительные эмоции.

Ольга Незнанова отмечает, что многие из рекомендованных библиотекарями книг юные читатели и их родители уже оценили по достоинству. Так, одна из самых популярных и читаемых — книга Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней».

Лучшая книга для детей и взрослых

— «Мой дедушка был вишней» — одна из самых громких книг в мировой детской литературе, она переведена на два десятка языков и получила множество значимых литературных наград. Но, хотя эта своеобразная философская притча о настоящих ценностях и адресована детям, я бы в первую очередь посоветовала прочитать ее родителям. Особенно тем, кто крутится как белка в колесе, кто слишком занят для того, чтобы играть в детские игры и читать детские книги, — рассказала о книге заведующая сектором маркетинга информационно-библиотечных услуг Ирина Столова.

Книга рассчитана на детей от шести лет. Однако библиотекарь все же советует читать ее детям чуть постарше — десяти-двенадцати лет.

— Лично для меня эта книга стала своеобразной машиной времени, которая вернула меня в детские воспоминания, — отметила Ирина Столова. — Конечно, история главного героя книги, мальчика Тонино, сильно отличается от воспоминаний моего детства. Но и у него в детстве были замечательные бабушка и дедушка и теплый, уютный деревенский дом, а еще роскошная вишня Феличе, которая была больше, чем просто дерево, а скорее хранительницей семьи. У него были родители, которые совсем не были плохими родителями, но… Об этом вы прочтете сами.

По ее словам, это «очень светлая книга, несмотря на то, что описываемые в ней события часто довольно печальны, а порой даже трагичны».

— В ней есть места для смеха и места для грусти, места для раздумий и места для злости, есть место для веры в то, что человек не умирает, пока его кто-то любит. Я думаю, что каждый найдет в ней что-то, что оставит немного тепла в его сердце.

В библиотеке всегда готовы посоветовать хорошую книгу, и читатели это ценят.
Фото предоставлено библиотекой «Радуга».

28 тысяч книг

Еще больше интересных книг юные читатели могут найти непосредственно в самой детской библиотеке «Радуга», которая находится на Запсковье, на улице Новоселов, 11.

— Детская библиотека сегодня — это не пункт выдачи книг, а коммуникационная площадка интеллектуального развития детей микрорайона, которая занимается не только привлечением к чтению, но и организацией содержательного досуга читателей-детей, — говорит Ольга Незнанова. — Библиотека обслуживает детей от рождения и до 14 лет, мы также рады взрослым — родителям, педагогам и воспитателям.

Одним из приоритетных направлений работы является экологическое краеведение. Библиотека сотрудничает с различными учебными, общественными организациями, проводит круглые столы по охране окружающей среды, организует фото- и видеоэкспозиции, литературные и музыкальные вечера с участием местных поэтов, писателей, художников. Большое внимание уделяется продвижению книги и чтения.

Книжный фонд библиотеки универсальный, составляет около 28 тысяч экземпляров. Это детская литература, художественная литература и периодические издания, книги по всем отраслям знаний, энциклопедии, справочники, словари, материалы на электронных носителях.

Две недели назад в библиотеке открылась выставка «Псков и его окрестности глазами юных туристов», на которой представлены рисунки, присланные в «Псковскую правду» на конкурс «Все в Псков» со всей страны школьниками, посетившими Псковскую область по федеральной программе развития детского туризма в прошлом году. Рисунки будут выставлены в библиотеке до Ганзы.

КСТАТИ

Познакомиться с обзорами новинок детской литературы можно в сообществе «ВКонтакте».

СПРАВКА

Детская экологическая библиотека «Радуга» основана 16 апреля 1976 года. Сейчас она занимает первый этаж многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Новоселов. «Радуга» — это аббревиатура, расшифровывается как радость духовной гармонии.

В 2003 году библиотека занесена в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова», а в 2018 году вошла в число финалистов конкурса «Библиотека года — 2018», который проводил электронный журнал «Чтение детям» при поддержке ведущих отечественных издательств.

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