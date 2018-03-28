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Культура / Литература

Большой подарок

Оксана Фёдорова привезет 1000 книг районным библиотекам

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Светлана Синцова
28 марта 2018 года, 10:32
Фото: Андрей Степанов
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Книжный форум «Русский Запад» выходит за пределы библиотеки.

С 17 по 19 апреля в Пскове пройдет XV книжный форум «Русский Запад». Особенностью форума в этом году стало то, что он организован вместе с Российским книжным союзом, с которым администрация Псковской области подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Организаторы форума раскрыли некоторые нюансы его проведения в пресс-центре «Псковской правды».

— «Русский Запад» входит в национальный календарь событий России и является точкой притяжения для библиотечной среды, для научного и бизнес-сообщества. Это яркое мероприятие, которое имеет много составляющих: деловая часть, ярмарка книжной продукции, встречи с писателями и круглые столы по разной тематике, — отметила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева.

На форум заявилось порядка 35 книгоиздательских организаций, которые традиционно принимают участие в этом меро-приятии. Тысячи читателей приходят, чтобы приобрести уникальные издания.

Кроме того, в этом году «Русский Запад» выходит за пределы областной библиотеки.

— Поскольку книжный форум набирает обороты, он уже «не помещается» в нашей библиотеке. Деловая часть будет про-ходить в конференцзале комплекса «Простория». А традиционная ярмарка и две выставки будут размещаться на площадях нашей областной библиотеки, — рассказала Жанна Малышева.

В программе — ряд мероприятий, которые из года в год повторяются. В том числе это подведение итогов конкурса «Псковская книга», на котором будут определены победители в традиционных номинациях: «Книга года», «Лучшее издание по истории края», «Лучшее издание по туризму».

— Я считаю, этот конкурс является изюминкой нашего мероприятия, — отметила генеральный директор областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова.

Также отличие псковского мероприятия — это постоянные акции дарения. И в этом году огромный подарок сделан фон-дом Оксаны Фёдоровой «Спешите делать добро!». По предварительным данным, знаменитая уроженка Пскова и телеведущая приедет на мероприятие вместе с Марией Веденяпиной, директором детской государственной библиотеки, членом президентского совета по русскому языку.

— Для библиотек Псковской области они делают большой подарок. Десять библиотек муниципальных образований полу-чат 1000 детских книг, — рассказала Вера Павлова.

Кроме того, у гостей книжной ярмарки будет возможность увидеть книги, которых еще нет в книжных магазинах. По словам заведующей Региональным центром комплектования и каталогизации документов Натальи Дубровой, издательства привозят на книжную ярмарку свои бонусные программы:

— Ждем всех на книжной ярмарке. Здесь каждый найдет свою книгу.

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