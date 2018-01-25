От ЦУМа до Эфиопии

У библиотекарей нелегкая работа в буквальном смысле. Один только том из собрания ценных изданий Псковской областной научной библиотеки весит 6 кг! В противовес ему –издание для ношения на шейной цепочке. В библиотеку заглядывают читатели из Канады и Эфиопии. Хранящиеся в ней документы не имеют аналогов нигде в мире. А самые востребованные книги года можно унести домой прямо с выставки. Последние годы только и слышишь, что электронные книги вытесняют бумажные. Но Псковская областная библиотека живет вопреки этому утверждению. Когда в конце прошлого года библиотека на два месяца была вынуждена закрыться из-за ремонта, ее буквально атаковали звонками. Слушатели университета третьего возраста негодовали, что лишились интересных мероприятий, ученые возмущались, что не могут получить доступ к электронной библиотеке диссертаций. Парадоксально, но факт, в библиотеке радовались каждому недовольному звонку. Ведь это означает – востребованы!

ОТ БУМАЖНОЙ ДО ЭЛЕКТРОННОЙ

Те, кто приходит в отдел абонемента, любят читать по старинке, свернувшись под пледом с любимым томиком в руках. Их не перетянут на свою сторону любители новомодных электронных гаджетов. Но и абонемент не обошли стороной информационные технологии. Кроме празднования серьезной даты - в этом году библиотека отметит 185-летие - ее сотрудникам предстоит подвести итоги первого информационного десятилетия. В библиотеке практикуют онлайн продление и заказ книг.

- Моя мечта – единый читательский билет, с которым можно будет посещать как областную научную библиотеку, так и библиотеку для детей и юношества имени Каверина, - говорит директор библиотеки Вера Павлова. – Оцифровка фондов тоже один из элементов информатизации. Наш фонд редких и ценных документов насчитывает около 19 тысяч экземпляров, в том числе книжные памятники даже федерального значения.

Около 4 тысяч уникальных документов из фондов редкой книги выложены в электронном виде в виртуальной библиотеке «Псковиана». Также здесь можно найти книги псковских авторов. «Псковиана» - лишь один из разделов сайта областной библиотеки, где в прошлом году набралось 2,5 миллиона посетителей. География – от России и Белоруссии до Эфиопии и Канады. Одной из первых на Северо-Западе Псковская областная библиотека занесла все свои книги в электронный каталог. Сейчас эту работу со своими фондами проводят и все муниципальные библиотеки. - Очень удобно, когда читатели заходят на сайт и смотрят, в какой из районных библиотек, они могут найти запрашиваемую книгу, - продолжает Вера Павлова.

КСТАТИ В областной библиотеке также работает филиал президентской библиотеки. Сидя за компьютером в Пскове, можно получить доступ к петербургским фондам.

НА 500 БОЛЬШЕ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и президент Российского книжного союза Сергей Степашин 19 января подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией Псковской области и РКС. Сергей Степашин передал Михаилу Ведерникову сертификат для Псковской областной универсальной научной библиотеки на 500 книг.

Сейчас фонды областной библиотеки насчитывают около 700 000 книг. Каждый год фонд пополняется еще примерно на 10 000, в основном благодаря подаркам спонсоров. В начале каждого года в библиотеке открывают выставку самых востребованных у читателей книг предыдущего года. Любую понравившуюся можно унести почитать домой.

КСТАТИ У псковской областной научной библиотеки – 67 000 читателей. 127 тысяч человек читают библиотечные книги онлайн. В прошлом году у библиотеки стало на 2000 читателей больше.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» НА ШЕЕ

Кажется, чем можно удивить современного искушенного читателя? Необычным дизайном обложки разве что и смелым иллюстрационным рядом. А вот наши предки были гораздо изобретательнее. Оказывается, подарочное издание «Евгения Онегина» может уместиться… в спичечном коробке. В отделе ценных и редких книг хранится миниатюрный фолиант 1899 года 3x2 см в бронзовом футляре. Книгу выпустили в Польше к 100-летию со дня рождения Пушкина. Ее носили на цепочке на шее в виде украшения. Ну а для желающих использовать книгу по прямому назначению прилагалась лупа.

А вот издание «Мертвых душ» 1900 года прямо опровергает тех, кто утверждает, что у библиотекарей легкая работа. Книга весит 6 килограммов! Еще один внушительный фолиант – коронационный сборник 1899 года. Последний том посвящен коронации Николая II. Здесь фото всех иностранных делегаций, прибывших на коронацию, подробные афиши мероприятий, праздничное меню и даже рекомендации, в каких нарядах надлежит являться придворным на празднества.

Собрание отдела редких и ценных изданий насчитывает более 15 тысяч книг. Среди них редкие и прижизненные издания русских и зарубежных классиков, единственные экземпляры изданий с автографами и дарственными надписями известных писателей и ученых. Например, Дмитрия Лихачева, Гаврилы Державина, Валентина Распутина.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

- Золотой фонд научной библиотеки – это фонд местной печати, - говорит Вера Павлова. – Все книги и документы, которые издавались на территории Псковской области. И это собрание бесценно. Здесь есть потрясающие документы, аналогов которых нет нигде! Начиная от рекомендаций, как растить лен-долгунец и заканчивая списками трудовых коллективов завода радиодеталей. Мы очень рассчитываем на ремонт книгохранения в рамках предстоящей реконструкции, чтобы сохранить эти документы в надлежащем состоянии. В этом году в областной библиотеке начали создавать летопись фонда местной печати, фиксировать по годам, все имеющиеся материалы, начиная с 1946 года.