В памяти навсегда

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, члена Союза писателей СССР Евгения Маймина. Отметить этот юбилей в Пскове соберутся его коллеги, выпускники, родственники и друзья.
- Мне важно, что память сохраняется, - говорит его дочь, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького РАН Екатерина Дмитриева — Маймина. - Был такой французский историк Мишле, который говорил о том что есть две смерти: физическая, которой нам не избежать, и смерть памяти. Вторая смерть самая страшная. Когда человек уходит из памяти, наступает окончательная его смерть. И то, что сейчас отмечают день памяти отца, для меня очень важно и радостно.
В память о Евгении Маймине с 17 по 21 сентября пройдет Форум зарубежных и российских выпускников Псковского государственного университета под названием «На пересеченных рубежах».
- Для нас это важная дата, готовились мы долго, - отметила профессор ПсковГУ, руководитель научно-просветительского центра русского языка и культуры им. Е. Маймина Аида Разумовская.
По ее словам, форум не случайно получил такое название.
- Наш регион — регион приграничный, - отметила она. - В бытность Евгения Александровича в 1960-1970 годы установились тесные контакты с нашими коллегами из соседних государств. В начале 1990-х годов на факультете русского языка и литературы было открыто национальное отделение, на котором обучались носители эстонского, латышского и литовского языков. В год столетия захотелось собрать бывших выпускников и студентов филологического факультета. Имя Маймина является объединяющим для тех, кто когда-то прошел через школу псковского филфака.
Форум откроет блок Inmemoriam «Я их помню»: ученики Маймина, выпускники псковского вуза разных лет, коллеги, родственники и друзья выступят с воспоминаниями о выдающемся филологе и учителе.
- Как правило, все выпускники работают в школах и слово Евгения Александровича и других наших замечательных преподавателей продолжают нести молодому поколению, - отметила Аида Разумовская.
Далее состоится научная конференция «Опыты литературного анализа», в рамках которой выступят специалисты из Шотландии, Германии, Франции, Латвии и Эстонии. Всего в конференции заявлено более 70 участников, среди которых академики, члены-корреспонденты РАН и РАО, профессора, доктора и кандидаты наук.
Третий блок форума представляет собой научно-методический онлайн-семинар для учителей русского языка стран Балтии и Белоруссии. В этом году он посвящен проблемам преподавания гуманитарных предметов в иноязычном окружении. Тема эта очень важная для учителей из Прибалтики.
- Форум мы готовили в тесном содружестве с Аидой Геннадьевной, - рассказывает Екатерина Дмитриева-Маймина. - С ней мы не только друзья и коллеги, но еще и одноклассницы. Я считаю, что удалось многое сделать и повестка дня очень интересная. Единственное, о чем можно жалеть, это о том, что не удалось приехать участникам из дальних стран.
Псковские филологи проводили и проводят большую работу по поддержке изучения и преподавания русского языка и русской культуры, в частности в соседних государства. Семинары, мастер-классы, встречи лишь малая часть из того, что делается.
- Важно не только, чтобы наша русская культура сохранялась и береглась русскоязычным населением этих государств, важно сохранять ее и в нашей стране, - отмечает Аида Разумовская. - Это тоже важная сторона нашей деятельности и в этом направлении тоже делается много усилиями наших преподавателей филологов. У нас очень хорошие научные школы: литературоведческая Евгения Майнина и лингвистическая Бориса Ларина. Филфак всегда славился высоким качеством обучения, благодаря тому что на факультете работали квалифицированные специалисты. Это выражается и в том, что выпускники нашей области традиционно получают высокие баллы по ЕГЭ по русскому языку. Это все не на пустом месте.
По словам Екатерины Дмитриевой-Майминой, в динамичном мире технологий ощущается потребность в нормальном человеческом слове.
- Будучи школьницей и студенткой я не всегда это понимала, мне всегда казалось, что нужен более научный стиль, - говорит она. - Я ездила в Тарту, там тогда в это время расцветала школа структурализма. Папа боялся этого влияния и говорил, что для него самое важное — это миссия внимательного читателя, который способен донести смысл произведения своим студентам, читателям. Думаю, что это и привлекает людей в его книгах. Все отклики сводятся к одной мысли: как же можно о таких сложных вещах писать так просто.
Организатором мероприятия выступает научно-просветительский центр русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина совместно с кафедрой филологии, коммуникаций и РКИ ПсковГУ.
Форум зарубежных и российских выпускников «На пересеченных рубежах» проводится в рамках социокультурного проекта «Преодолевая границы» открытого института русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина ПсковГУ и Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры», который получил поддержку фонда президентских грантов в 2019 году.