В памяти навсегда

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, члена Союза писателей СССР Евгения Маймина. Отметить этот юбилей в Пскове соберутся его коллеги, выпускники, родственники и друзья.

В кругу друзей и коллег

- Мне важно, что память сохраняется, - говорит его дочь, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького РАН Екатерина Дмитриева — Маймина. - Был такой французский историк Мишле, который говорил о том что есть две смерти: физическая, которой нам не избежать, и смерть памяти. Вторая смерть самая страшная. Когда человек уходит из памяти, наступает окончательная его смерть. И то, что сейчас отмечают день памяти отца, для меня очень важно и радостно.

В память о Евгении Маймине с 17 по 21 сентября пройдет Форум зарубежных и российских выпускников Псковского государственного университета под названием «На пересеченных рубежах».

- Для нас это важная дата, готовились мы долго, - отметила профессор ПсковГУ, руководитель научно-просветительского центра русского языка и культуры им. Е. Маймина Аида Разумовская.

По ее словам, форум не случайно получил такое название.

- Наш регион — регион приграничный, - отметила она. - В бытность Евгения Александровича в 1960-1970 годы установились тесные контакты с нашими коллегами из соседних государств. В начале 1990-х годов на факультете русского языка и литературы было открыто национальное отделение, на котором обучались носители эстонского, латышского и литовского языков. В год столетия захотелось собрать бывших выпускников и студентов филологического факультета. Имя Маймина является объединяющим для тех, кто когда-то прошел через школу псковского филфака.

Форум откроет блок Inmemoriam «Я их помню»: ученики Маймина, выпускники псковского вуза разных лет, коллеги, родственники и друзья выступят с воспоминаниями о выдающемся филологе и учителе.

- Как правило, все выпускники работают в школах и слово Евгения Александровича и других наших замечательных преподавателей продолжают нести молодому поколению, - отметила Аида Разумовская.

Далее состоится научная конференция «Опыты литературного анализа», в рамках которой выступят специалисты из Шотландии, Германии, Франции, Латвии и Эстонии. Всего в конференции заявлено более 70 участников, среди которых академики, члены-корреспонденты РАН и РАО, профессора, доктора и кандидаты наук.

Третий блок форума представляет собой научно-методический онлайн-семинар для учителей русского языка стран Балтии и Белоруссии. В этом году он посвящен проблемам преподавания гуманитарных предметов в иноязычном окружении. Тема эта очень важная для учителей из Прибалтики.